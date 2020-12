BOXING DAY - Les maillots uniques aux couleurs des soignants enfin dévoilés

Le Boxing Day sera aux couleurs du personnel soignant et Toulon vs Clermont sous le signe des blouses.

Ce week-end aura lieu le Boxing Day de Top 14 sous les couleurs des blouses du personnel hospitalier. Dimanche 27 décembre, à partir de 14 heures, vous pourrez suivre cette journée qui attire en temps normal les foules dans les stades. Situation sanitaire oblige, ce sera devant votre télévision que vous pourrez suivre les chocs de la 12e journée avec notamment un Toulon vs Clermont à 21 heures, qui viendra clôturer ce marathon du ballon ovale.

Cette année, la LNR et le Top 14 ont décidé de rendre hommage au personnel soignant qui a tant fait depuis le début de cette crise sanitaire. Et qui fera encore longtemps, même après la sortie du Covid. Pour cela, la journée sera tournée vers ce corps de métier et lors du choc de dimanche soir, Toulon vs Clermont, les deux équipes porteront un maillot unique. Toulon sera en blanc et Clermont en vert, les deux aux couleurs des blouses des soignants. Le logo de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France (HP-HF) sera mis à l'honneur sur le devant des maillots. Pour rappel, la Fondation œuvre pour la création et l'aménagement d'espaces de détente pour les soignants éprouvés par la crise. Elle finance également des espaces famille dans les EHPAD, afin de permettre aux résidents d'accueillir leurs proches en toute sécurité. Vous pouvez également soutenir en envoyant le mot "DON" par SMS au 92 111, ou directement sur la plateforme dédiée.

#BoxingDayRugby

Voici les maillots uniques aux couleurs des blouses du personnel hospitalier que porteront le @RCTofficiel et l'@ASMOfficiel demain ! 🏥👕



Grâce aux deux clubs le logo de la @FondHopitaux ornera la face avant du maillot 👩‍⚕️👨‍⚕️ pic.twitter.com/bJscpgJHVT — TOP 14 Rugby (@top14rugby) December 26, 2020

Crédit photo : Top 14 Rugby

Crédit photo : Top 14 Rugby

Le programme

Cette journée sera entièrement diffusée sur Canal+, ce dimanche 27 décembre à partir de 14 heures.

14h :

Stade Rochelais / Montpellier Hérault Rugby

16h :

18h :

Stade Toulousain / Union Bordeaux Bègles

21h :