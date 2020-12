BOXING DAY - Toulon et Clermont porteront un maillot en soutien au personnel soignant

Le Boxing Days aura une saveur toute particulière cette année, avec un hommage total au personnel soignant.

Cette année, le Boxing Day aura une saveur particulière sous cette crise sanitaire qui ne cesse de faire des dégâts. C'est l'occasion pour la LNR de rendre hommage à un corps de métier qui a subi de plein fouet le virus, sans jamais lâcher prise. Ce Boxing Day rimera donc avec solidarité et générosité.

Le programme

Cette journée sera entièrement diffusée sur Canal+ Premium, ce dimanche 27 décembre à partir de 14 heures.

14h :

Stade Rochelais / Montpellier Hérault Rugby

16h :

18h :

Stade Toulousain / Union Bordeaux Bègles

21h :

RC Toulonnais / ASM Clermont Auvergne

L'initiative

La LNR a donc souhaité s'associer à la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France (HP-HF) afin de "permettre d'améliorer le quotidien de tout le corps hospitalier extrêmement sollicité durant cette année 2020". Depuis le début de l'épidémie, la Fondation œuvre pour la création et l'aménagement d'espaces de détente pour les soignants éprouvés par la crise. Elle finance également des espaces famille dans les EHPAD, afin de permettre aux résidents d'accueillir leurs proches en toute sécurité. La LNR a souhaité s'engager pour les accompagner dans cette mission.

Si durant le premier confinement, des applaudissements pouvaient se faire entendre depuis les balcons et les fenêtres, cette fois-ci le soutien est tout autre et plus matériel. Comment ? Tout d'abord, pour le choc de dimanche soir (27 décembre), le RC Toulonnais et l'ASM Clermont Auvergne arboreront des maillots aux couleurs des aides-soignants : "le blanc pour le RC Toulonnais et le bleu-vert pour l'ASM Clermont Auvergne". Vous avez sûrement déjà remarqué, mais plusieurs clubs ont changé leurs logos pour les couleurs verte et blanche du personnel soignant, en signe de remerciement.

Après les symboliques, les actes. La LNR a mis en place un "dispositif de visibilité exceptionnel pour accompagner la fondation HP-HF dans sa mission". Les joueurs de chaque club vont encourager au don dans des vidéos dédiées, en appelant à envoyer le mot "DON" par SMS au 92 111. Vous pouvez soutenir la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France (HP-HF) en faisant un don directement sur leur plateforme. Le temps passe, mais le personnel soignant est toujours au front.

POUR FAIRE UN DON, C'EST PAR ICI