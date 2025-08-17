Le classement World Rugby est chamboulé, qui est le nouveau n°1 mondial ?

Avec la défaite surprise des Springboks en Afrique du Sud, contre l’Australie (22-38), le classement World Rugby va faire apparaître un nouveau n°1 mondial.

C’est un résultat qui n’était absolument pas attendu. Ce samedi 16 août, les Springboks ont perdu à Johannesburg contre les Wallabies (22-38). Cette victoire australienne a eu un effet notable sur la sélection sud-africaine. En effet, les hommes de Rassie Erasmus devraient chuter de deux places au classement World Rugby et voir une autre équipe prendre le rôle de leader.

Ainsi, la Nouvelle-Zélande, victorieuse des Pumas en Argentine (24-41), devrait prendre la relève et s’imposer au sommet de l’échiquier mondial, avec 92.51 points. Vu le calendrier du Rugby Championship, il est plus que probable d’imaginer que les All Blacks restent leader du classement World Rugby pour les semaines à venir. Cette situation devrait durer au moins jusqu’à septembre, si ce n’est plus.

Les Springboks humiliés et les All Blacks prennent le large : le Rugby Championship commence sur les chapeaux de roues !

L’Afrique du Sud, elle, devrait passer à la troisième place (89.78 points), passant derrière l’Irlande (89.83 points) qui devient le dauphin des All Blacks. Si l’Afrique du Sud chute à ce point au classement, c’est parce que l’écart entre les Wallabies et les Springboks était très conséquent. Ensuite, la France (87.82 points) et l'Angleterre (87.64) complètent le top 5.

Avant la rencontre, l’Australie était à la sixième position et devrait conserver cette dernière pour la semaine à venir. Cependant, les Océaniens accusaient un retard de 10.70 points avec les champions du monde, soit un véritable gouffre. Ainsi, cette victoire en Afrique du Sud a amené les hommes de Joe Schmidt à gagner le maximum de points possibles sur une rencontre, soit trois unités complètes, quand les Springboks perdaient cette même valeur.

‘‘Des grosses m*rdes’’, les Springboks pas épargnés après l’exploit australien

World Rugby, la tête du classement

Dans l’histoire du classement World Rugby, six équipes différentes ont déjà pointé à la première place, depuis l’automne 2003. Dernier arrivé parmi ces formations : la France. Les Bleus ont été au sommet durant seulement une semaine, en juillet 2022. Avant eux, le pays de Galles était la dernière nation en date à avoir connu une apparition en haut du classement pour la première fois. Cette dernière a duré deux semaines entre la mi-août et le début du mois de septembre 2019.

Au-delà, toutes les autres équipes arrivées au sommet y ont siégé durant un moment. Par exemple, l’Angleterre a passé 30 semaines consécutives en tant que leader, après son sacre mondial en 2003. En cumulé, le XV de la Rose a été (mathématiquement) la meilleure équipe du monde durant une quarantaine de semaines. L’Irlande, elle, est la sélection ayant siégé au sommet durant le plus de semaines, avec 74 dimanche passés dans ce rôle.

Ensuite, les deux nations les plus régulières sont les deux géants de l’hémisphère sud. En deuxième place, l’Afrique du Sud a été leader du classement World Rugby sur 283 semaines. Enfin, la Nouvelle-Zélande écrase le reste du rugby mondial avec 743 semaines en tant que premier de l’échiquier rugbystique mondial. Par ailleurs, entre novembre 2009 et août 2019, les All Blacks ont conservé leur statut sur presque dix années consécutives.

Lourdement battu, le XV de France inquiété au classement World Rugby ?