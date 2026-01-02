TRANSFERT. Vers une charnière 100 % écossaise : nouveau patron pour une nouvelle ère au MHR ?

Le fils de Gavin, 36 sélections, passé par Gloucester et Glasgow… Adam Hastings posera ses valises à Montpellier en 2026. Le MHR vise haut.

Un nouveau maestro écossais à Montpellier

Selon les informations du Midi Olympique, confirmées par le Midi Libre, Montpellier a trouvé un accord avec l’ouvreur international écossais Adam Hastings (29 ans, 36 sélections). Une signature de poids pour un poste que le club héraultais cherche à stabiliser depuis plusieurs saisons. Il rejoindra ainsi à Montpellier deux autres cadres du rugby écossais : le demi de mêlée Ali Price, arrivé l'été dernier, et Stuart Hogg, polyvalent en 10, pour former une potentielle charnière 100 % chardon. Passé par Bath, Glasgow, puis Gloucester, Hastings évolue actuellement sous les couleurs des Warriors, avec qui il a récemment battu le Stade Toulousain en Champions Cup. En mode Diesel, le MHR peut-il devenir la sensation de la phase retour du Top 14 ?

Une valeur sûre au poste d’ouvreur

Si le nom d’Adam Hastings évoque immédiatement son illustre père Gavin, légende du rugby écossais, le fiston a su tracer sa propre voie. Très à l’aise balle en main, doté d’un bon jeu au pied et d’une belle vista, Hastings coche les cases du 10 moderne. Sur les cinq dernières saisons, il a été titulaire à 96 % à l’ouverture avec ses clubs et le XV du Chardon, preuve de la confiance accordée à son profil. Ses statistiques parlent pour lui : 175 points en 2021-2022 avec Gloucester, puis 68 en seulement 9 matchs la saison suivante. Malgré quelques pépins physiques (fracture de la machoire en 2024), Hastings reste une valeur sûre, capable d’éclairer une attaque et de peser dans les moments chauds.

Pourquoi ce choix a du sens pour le MHR

Le poste d’ouvreur est une vraie zone de turbulence au MHR depuis plusieurs saisons. Après les passages de Pollard, Carbonel ou plus récemment Thomas Vincent (qui rejoindra Oyonnax), le club cherchait un profil capable d’apporter stabilité et maîtrise dans la gestion du jeu. Hastings, avec son expérience en Premiership, en URC et sur la scène internationale, répond à ce besoin. C’est un ouvreur de caractère, souvent utilisé comme doublure de Finn Russell, mais toujours performant quand il est lancé. Dans un championnat comme le Top 14 où la densité physique est énorme, son vécu est un atout. À noter que son arrivée pourrait aussi compenser un éventuel départ de Miotti, dont l’option d’une saison supplémentaire reste incertaine.

Vers une charnière 100 % écossaise ?

L’idée fait déjà saliver les amateurs de rugby : Hastings en 10, Ali Price en 9, et Hogg en super sub capable de couvrir plusieurs postes. Montpellier semble vouloir miser sur une identité forte, avec des automatismes issus du XV du Chardon. Cette logique de “club dans le club” a porté ses fruits ailleurs. Hastings connaît déjà très bien Price, avec qui il a souvent combiné en sélection. Et il n’est pas impossible qu’on le voie aussi en 15, poste qu’il a déjà occupé cinq fois dans sa carrière. Cette polyvalence pourrait être précieuse.

Un pari mesuré, mais avec du potentiel

VIDÉO. Le génial Adam Hastings réussit en match LE geste qu’on a tous raté à l’entraînementCertes, Hastings n’est pas toujours épargné par les blessures (il n’a joué que 8 matchs avec Gloucester en 2022-2023), mais il revient fort avec Glasgow cette saison, avec déjà 32 points inscrits en URC et une belle prestation en Champions Cup. Son engagement pour 2026 donne aussi au MHR le temps de l’intégrer dans un projet global. Et il faut souligner que c’est un joueur intelligent, capable de s’adapter à différentes philosophies de jeu. Son passage en Premiership l’a aguerri, tandis que son retour chez les Warriors montre qu’il n’a pas perdu sa qualité de jeu au pied ni son sens du tempo.

Un signal fort envoyé par le MHR

En attirant un profil comme Hastings, Montpellier envoie un message clair : l’objectif est de redevenir un prétendant sérieux au Top 6, voire plus. Après des saisons instables voire ratées, le staff montpelliérain veut installer une charnière solide et identifiable. Et Hastings pourrait bien être la pièce manquante du puzzle. Surtout s’il est bien accompagné d’un cadre comme Price et soutenu par un pack retrouvé. VIDEO. OUTCH ! Adam Hastings est tombé sur un mur en pierre nommé Rotuisolia !Avec ce recrutement anticipé, Montpellier prend de l’avance sur ses concurrents et se donne le luxe de préparer la suite sereinement. Et s’il parvient à retrouver son meilleur niveau, comme lors de sa saison pleine à Gloucester ou ses performances avec l’Écosse contre l’Australie ou l’Argentine, alors le MHR pourrait bien tenir là son nouveau stratège.