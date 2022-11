VIDEO. OUTCH ! Adam Hastings est tombé sur un mur en pierre nommé Rotuisolia !

L'ouvreur de l'Ecosse a subi un énorme plaquage du deuxième ligne des Fidji Rotuisolia lors de la première période du match ce samedi à Murrayfield.

VIDEO. RUGBY. Sortez vos mouchoirs ! Hastings enrhume toute la défense des Fidji sur une feinte génialeCe samedi, les Fidji ont donné du fil à retordre à l'Écosse du côté de Murrayfield. En particulier lors du premier acte avec deux essais inscrits par les Îliens. Le XV du Chardon finira par faire la différence après les citrons. Mais les hommes de Vern Cotter ont montré de très belles choses à moins d'un an de la Coupe du monde. Comme souvent, ils ont été pénalisés par leur indiscipline et une technique parfois approximative. Mais quand ils ont accéléré et lâché les chevaux en attaque, ils ont mis le feu à la défense locale. Dangereux offensivement et volontaires lorsqu'il a fallu coller des caramels aux Écossais, à l'image de ce plaquage destructeur de Rotuisolia sur l'ouvreur Adam Hastings. Un geste parfaitement dans les règles de la part du deuxième ligne. Décontracté, le numéro 10 du Chardon a mis quelques secondes pour s'en remettre. Notez que Rotuisolia aurait, lui aussi, très bien pu se blesser à l'impact.