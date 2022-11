VIDEO. RUGBY. Sortez vos mouchoirs ! Hastings enrhume toute la défense des Fidji sur une feinte géniale

Dans un match à la première période animée, l’ouvreur de l’Écosse Adam Hastings a mystifié la défense des Fidjiens.

Ce samedi 5 novembre, l’Écosse reçoit les Fidji à Murrayfield pour un match qui s’annonce électrique. Avec deux formations connues pour leur jeu de vitesse, on devait s’attendre au mieux sur la verdoyante prairie écossaise. Pour l’occasion, c’est l’ouvreur de Gloucester qui a ébloui les quelque 67 000 spectateurs présents. En effet, le numéro 10 a enfumé une défense fidjienne lancée pour aller à l’essai sous les poteaux. C’est à la 39ᵉ minute qu’Adam Hastings a emprunté un intervalle, ouvert par une feinte de passe. Connus pour une défense en pointe ultra-agressive, les hommes du Pacifique ne sont pas tombés sur un ingrat. Transformé, cet essai permet aux Britanniques de mener 14 à 12 à la mi-temps. Le match se terminera par une victoire sans trop de débats pour l'Écosse (28 à 12).







Défait de peu par l’Australie la semaine dernière, le XV du Chardon veut profiter de ce duel pour repartir sur les bons rails. Du côté des Fidjiens, les Océaniens ne cracheraient pour rien au monde sur une victoire à l’extérieur face à une équipe européenne. De plus, cette tournée pourrait être l’occasion de montrer les progrès amenés par l’introduction d’équipe comme les Fijian Drua en Super Rugby. Néanmoins, la première mi-temps du match a eu le mérite de montrer un très joli geste signé Adam Hastings. Malheureusement pour le joueur, ce dernier quitte la pelouse prématurément à la 43ᵉ minute. Une issue amenée par un plaquage un peu abrupt, dirons-nous, du numéro 5 Ratu Rotuisolia. VIDÉO. RUGBY. Détendu du string, Hastings claque un drop de zinzin à plus de 50m



En lieu et place de Finn Russell, ce dernier doit prouver. Pas tellement auprès de Gregor Townsend, sélectionneur de l’Écosse, qui l’a volontairement choisie au détriment du Racingman. Non, ici, l’ouvreur de Premiership aura pour mission de mettre le public dans sa poche. Il faut dire que le fantasque Finn Russell a le mérite de pimenter les rencontres. Dans les bons et les mauvais moments, ce dernier a alterné le chaud et le froid avec sa sélection. Avec Hastings, la sélection pourrait connaître un peu plus de stabilité. Son profil, le sélectionneur écossais semble fortement l’apprécier. Dans une communication officielle, Gregor Townsend exprimait cette idée : “Adam s’est un peu bousculé en décidant d’aller à Gloucester. Il a quitté ses repères et a fait le choix d’un challenge inédit. Aujourd’hui, il est de retour à son meilleur niveau et chaque semaine, il produit de bonnes performances et amène des résultats.” RUGBY. Finn Russell plus décisif que Dupont mais pas sélectionné, ça fait jaser