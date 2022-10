VIDÉO. RUGBY. Détendu du string, Hastings claque un drop de zinzin à plus de 50m

Serein, l'ouvreur du club de rugby de Gloucester Adam Hastings a claqué un coup de savate à en faire pâlir les spécialistes des drops longue distance.

Un rond central, un coup de pied dévastateur et un “drop goal”, comme disent nos voisins anglais, et c’est parti ! Et non, on ne parle pas ici de Benjamin Pavard et de sa célèbre “frappe de bâtard" mais bien d’Adam Hastings, ouvreur de l’Écosse et de Gloucester, le 21 octobre dernier. À la 62ᵉ minute du match l'opposant aux London Irish, il claque un drop magnifique de 50 mètres pour prendre l’avantage. Amateur du beau rugby et des gestes de classe, la rédaction du Rugbynistère ne pouvait pas s’empêcher de vous partager ce geste aussi rare qu’impressionnant. Avec ce dernier, l’ouvreur permet aux siens de dominer ce match de Premiership. Jusqu’à la fin du match, le score restera inchangé (21-22) en faveur de Gloucester. Ils remportent leur quatrième match de la saison. Après 5 rencontres, ils se hissent ainsi sur le podium du championnat anglais, derrière les Saracens et les Sale Sharks. VIDÉO. Toulouse. Rodrigue Neti s'inspire de Wilko et claque un drop prodigieux 😱



D’autant plus que l’ouvreur de 26 ans a toutes les raisons du monde de se faire bien voir. En effet, le natif d’Edimbourg a été appelé par Gregor Townsend pour disputer l’Autumn Nations Series. Plus intéressant encore, son profil a été préféré à celui de Finn Russell. Depuis quelques années, les relations entre l’ouvreur du Racing 92 et son sélectionneur ne sont pas au beau fixe. Ils s’étaient rabibochés, si l’on peut dire, par la force des choses et la nécessité de rapatrier l'Altoséquanaise pour le Tournoi 2022. Cette année-là, l’ouvreur phare s’était fait remarquer par une soirée non autorisée à laquelle il aurait participé en pleine période de VI Nations. RUGBY. Finn Russell plus décisif que Dupont mais pas sélectionné, ça fait jaser



Cependant, Gregor Townsend a affirmé en conférence de presse que la non-sélection de Russell à l’automne 2022 n’était aucunement “une sanction disciplinaire”. Pour l’occasion, cette absence devrait permettre au joueur de Gloucester de se mettre en avant pour garder le numéro 10 lors des prochains matchs. En espérant qu’Adam Hastings use le moins possible de son coup d’artillerie lourde face au XV de France durant l’hiver prochain.