RUGBY. Nouveau riche, ce club anglais prêt à faire de l’ombre au Top 14

En Angleterre, le club des Newcastle Falcons est entré dans une autre dimension depuis qu’il a été racheté par Red Bull, célèbre marque de boisson.

Après la Formule 1, le football et les sports extrêmes, le rugby voit aussi Red Bull arriver dans son giron. Dans les prochains jours, voire heures, la multinationale autrichienne devrait mettre la main sur le club des Newcastle Falcons, évoluant en Premiership. Récemment, de nombreux médias anglais, dont la BBC, ont annoncé que le deal était sur le point d’être finalisé.

Désormais, cette annonce n’a plus rien de secret. Auprès des médias, la marque de boissons énergisantes a déjà laissé fuiter auprès de nombreux médias anglo-saxons le fait qu’elle souhaitait investir dans le ballon ovale. Dans le nord de l’Angleterre, le bon dernier de Premiership sur la dernière saison pourrait se voir donner des ailes pour l’avenir, à un niveau encore méconnu de l’environnement rugbystique européen.

Red Bull, futur protagoniste

En effet, les déclarations faites ces derniers jours laissent à penser que les investissements faits du côté des Newcastle Falcons pourraient être massifs, à l’échelle de ce qui est habituellement observé dans le rugby. Si les clubs portés par des mécènes sont un modèle bien connu en France, les écuries gérées par des entreprises sont un mode de gestion jamais vu en Europe. Ce nouveau géant du rugby pourrait ainsi devenir une destination privilégiée des joueurs internationaux, devant le Top 14.

En 2024, le chiffre d’affaires de Red Bull était de plus de 11 milliards de dollars et sa stratégie de communication et de promotion de ses canettes résidait en grande partie au sein de ses structures sportives. De plus, le rachat de l’équipe évoluant en première division anglaise ne se ferait pas pour un gros montant. En effet, cette dernière était en grande difficulté financière sur les dernières saisons, à l’image de nombreux clubs anglais. Par ailleurs, cet investissement pourrait aussi se déplacer à l’avenir sur la future Rebel League (R360) qui agite le rugby mondial.

De plus, l’image du club devrait être complètement transformée dans les mois à venir. Ainsi, les Newcastle Falcons devraient devenir les Newcastle Red Bulls et le stade du Kingston Park pourrait être concerné par un contrat de ‘naming’ à l’avenir. “Nous recherchons un investisseur qui ne se contente pas d'investir quelques millions de livres pour aider sur l’année. Nous devons voir plus loin”, confiait récemment le coach du club Steve Diamond, selon la BBC.

Par ailleurs, Red Bull a toujours réussi à se démarquer par ses stratégies ambitieuses et, souvent, concluantes. En Formule 1, l’écurie a obtenu six titres de champion du monde constructeur et a porté huit de ses pilotes au titre suprême, sur les quinze dernières années. Au football, le RB Leipzig et le RB Salzbourg ont réussi à s’inscrire dans leur hiérarchie nationale respective et performant en Ligue des champions.

Par ailleurs, Rugby Pass indique que les Newcastle Red Bulls pourraient prochainement signer leur premier gros coup, avec quelques regards sur l’ailier gallois Louis Rees-Zammit. Cependant, la stratégie autrichienne consisterait surtout à endiguer l’exode des joueurs formés dans le nord du pays ou révélés au Kingston Park. Isolé géographiquement de tous les autres clubs de Premiership, Newcastle profite d’une large zone de détection privilégiée. Dans un territoire plus acquis au football ou au rugby à XIII, le club a aussi su repérer quelques talents venus du reste de l’Angleterre, comme le légendaire Sir Jonny Wilkinson.

