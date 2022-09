RUGBY. Toulouse premier, le MHR hors du Top 6... Découvrez les budgets des clubs du Top 14

Comme chaque année, le site Sportune a révélé les nouveaux budgets des clubs de Top 14 pour la saison 2022-2023.

On le sait, les budgets des clubs varient d'une année sur l'autre. Et après une année compliquée, marquée par les jauges liées au Covid, la saison dernière fut bien plus flamboyante pour les clubs français ! Pour preuve, le budget moyen a singulièrement augmenté, passant de 27 millions à 29,852 millions cette saison. C'est en tout cas ce que nous rapporte le site Sportune, qui, comme lors de chaque édition, nous révèle les budgets des différentes écuries du championnat de France. Deuxième l'année dernière, le Stade Toulousain serait désormais le premier budget du Top 14, avec 43 millions dans les caisses. Champion de France en 2019 et 2021, Toulouse est suivi par le Stade Français (41 millions), et par le RCT, troisième avec 38 millions d'euros. En quatrième et cinquième position, on retrouve deux clubs qui n'ont pas réussi à se qualifier pour les phases finales la saison dernière : le LOU (34 millions), et l'ASM (32 millions).

TOP 14. Budget : Bayonne casse sa tirelire et affiche ses ambitionsEn observant de plus près ce classement, on remarque que les deux derniers finalistes du championnat ne figurent pas parmi les 6 plus gros budgets du Top 14 ! En effet, le MHR, champion de France en titre, n'est que le 7ème budget (30 millions d'euros), juste derrière le Stade Rochelais. Un constat encore plus flagrant pour le Castres Olympique, qui se trouve à la 11ème place, derrière des équipes comme Pau, Bordeaux et le Racing 92. Enfin, notons que le promu bayonnais n'est pas le plus petit budget du Top 14 : avec 21,6 millions, Bayonne se trouve devant le CAB (19,8 millions), et l'USAP (17,8 millions), qui ferme la marche.

1 - Stade Toulousain : 43,697 M

2 - Stade Français : 41,378 M

3 - Toulon : 38,290 M

4 - Lyon : 34,582 M

5 - Clermont : 32,506 M

6 - La Rochelle : 30,804 M

7 - Montpellier : 30,427 M

8 - Bordeaux-Bègles : 29,672 M

9 - Racing 92 : 29,399 M

10 - Pau : 24,541 M

11 - Castres : 23,406 M

12 - Bayonne : 21,621 M

13 - Brive : 19,809 M

14 - Perpignan : 17,797 M