Coupe du monde. L'Italie, match piège pour les Bleues ? Ce que démontrent les 5 derniers duels face aux Italiennes

Les Bleues ouvrent leur Mondial face à l’Italie. Retour sur 5 duels récents qui montrent à quel point cet adversaire sait compliquer la vie du XV de France.

Ce samedi 23 août, les Bleues lancent leur Coupe du monde face à l’Italie. Un adversaire familier mais toujours accrocheur, capable de perturber les plans français. Retour sur les cinq derniers duels entre ces deux nations.

Un succès en deux temps en avril 2025

Dernière confrontation en date : un succès 38 à 21 des Bleues à Parme dans le 6 Nations (résumé ici). Solides devant, les Françaises avaient fait parler leur puissance et leur profondeur de banc pour creuser l’écart en deuxième mi-temps alors qu'elles étaient menées 21 à 12 à la pause. En effet, Vecchini, Muzzo et Turani avaient marqué dans le premier acte pour les locales. Grisez et Bourgeois avaient répondu avant que les sœurs Menager ne trouvent la faille à l'instar de Chambon.

En avril 2024, à Paris, le XV de France s’imposait 38 à 15 (résumé vidéo). Les Bleues avaient rapidement pris le score en première période jusqu'à mener 26 à 4 au moment de changer de camp. Au final, les Tricolores avaient inscrit six essais contre deux pour l'Italie.

Des matchs plus serrés qu’il n’y paraît

Match plus compliqué mars 2023, lors d’un déplacement piégeux à Parme (résumé ici) : victoire 22 à 12, mais les Françaises avaient souffert avec notamment le carton jaune adressé à Boujard. Laquelle avait fait la différence en fin de partie avec un essai pour sceller le succès. Les Françaises ne menaient que 15 à 7 aux citrons. Coupe du monde. Un potentiel énorme selon Mayans, mais un défi collectif colossal pour le XV de France fémininLors du Mondial 2022, les deux équipes s’étaient affrontées en quarts de finale à Whangarei. Les Bleues s’en étaient sorties 39 à 3, avec une maîtrise défensive impressionnante et des fulgurances en attaque. Grisez avait régalé avec un triplé, et ce, alors que le match était loin d'être plié à la pause (3-10).

Mais l’Italie avait montré, quelques semaines plus tôt en test match, qu’elle savait faire douter la France. Malgré une victoire bleue 21-0 à Nice les Bleus avaient cédé à Biella, 26-19, encaissant cinq essais au passage. Pas la meilleure manière de préparer le Mondial. Ce qui n'est pas sans rappeler les 40 points encaissés la semaine dernière contre l'Angleterre en match de préparation.

Un adversaire coriace pour ouvrir le Mondial

Le bilan est clair : la France a toujours l’avantage, mais rarement sans trembler. Les Italiennes ne lâchent rien, bousculent en mêlée et trouvent régulièrement des brèches dans la défense tricolore.

Alors, méfiance pour ce premier rendez-vous : l’Italie n’est pas un simple faire-valoir. Les Bleues devront être concentrées d’entrée pour ne pas se compliquer la vie dans un tournoi où chaque faux pas peut coûter cher.