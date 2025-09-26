France/Nouvelle-Zélande. Petite finale, grosses secousses : la presse étrangère s’enflamme pour ce ''très grand match''

Pas de titre à soulever, mais pas question de brader cette ''petite finale''. France – Nouvelle-Zélande, c’est un dernier acte sous tension que la presse étrangère dissèque avec attention.

Le retour de Miller : Facteur clé ou simple espoir ?

À la veille de la « petite finale » de cette Coupe du monde 2025, la presse étrangère ne cache pas son intérêt pour ce France – Nouvelle-Zélande qui sent la poudre. Deux nations frustrées par leur élimination, mais bien décidées à finir sur une bonne note. Revue de presse. Votre match de rugby France/Nouvelle-Zélande à quelle heure et sur quelle chaine ?

Du côté de la presse néo-zélandaise, tout est tourné vers le retour tant attendu de Jorja Miller, flanker star, absente de la demi-finale. Son rappel dans le XV de départ est largement salué comme une arme majeure pour le combat du bronze.

Elle sera alignée en troisième ligne avec Mikaele‑Tū’u et Olsen‑Baker. Laura Bayfield réintègre également la 2ᵉ ligne à ses côtés. Cette réintégration est perçue comme une bouffée d’oxygène pour un effectif meurtri après la défaite face au Canada.

Motivation intacte, défi relancé : Une nouvelle chance ?

Les médias kiwi insistent : les Black Ferns ne manquent pas de motivation malgré le coup d’arrêt en demi‑finale. Le sélectionneur Allan Bunting parle “d’une opportunité de rebondir” et d’“une occasion de montrer ce que ces joueuses peuvent faire”. L’envie de sauver l’honneur et de préserver la fierté nationale est mise en avant.

Notez que pour la première fois depuis 1991-1994, la Nouvelle-Zélande ne remportera ni la Coupe du monde masculine, ni la féminine. À 18 ans, elle terrorise déjà le rugby mondial : Sorensen-McGee, le phénomène à surveiller pour la France

Chez les Françaises, les changements sont plus modestes mais significatifs. Gaëlle Mignot et David Ortiz effectuent trois modifications : Taina Maka passe titulaire en 2ᵉ ligne, Joanna Grisez, forfait contre les Anglaises, revient à l'aile, et Émilie Boulard remplace Morgane Bourgeois à l’arrière.

La presse souligne que malgré leur domination dans le jeu en demi-finale (possession, mètres gagnés…), les Bleues ont cédé face à l’efficacité clinique des Anglaises.

Enjeux, espoirs et récit à suivre : Qui s'imposera ?

Ce match pour la 3ᵉ place ne se limite pas au bronze : il s’agit aussi de déposer un concurrent direct dans le classement mondial. La rivalité est bien réelle : 12 tests entre les deux nations, 7 victoires pour les Kiwis, 5 pour la France. Et un total de 382 points marqués par les Black Ferns contre 195 pour les Tricolores. Vos matchs de Rugby France/Nouvelle-Zélande et Toulouse/Castres à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les médias étrangers n’ont pas oublié le précédent : une victoire écrasante des Néo-Zélandaises 39‑14 face aux Bleues lors du WXV1 2024 à Vancouver.

Pour les Kiwis, c’est un dernier match pour se reconstruire, finir sur une note positive, et ne pas laisser filer la 3ᵉ place mondiale. Pour les Bleues, c’est l’occasion de prouver qu’elles méritent le bronze après avoir cravaché tout au long du tournoi.

La presse étrangère s’accorde : l’équilibre sera mince, l’engagement total, et la capacité à répondre au défi physique sera décisive. Le retour de Miller change la donne, mais l’ADN combatif français – déjà vu face à l’Angleterre – promet une bataille rugueuse.