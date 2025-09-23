Vos matchs de Rugby France/Nouvelle-Zélande et Toulouse/Castres à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Entre Top 14, Pro D2, Rugby Championship et la finale pour la 3e place du XV de France féminin, la semaine s’annonce ultra-chargée côté rugby.

Une semaine bouillante sur les pelouses

Amateurs de rugby bien calés dans le canapé ou supporters en déplacement : cette semaine, vos soirées et vos matins sont bookés. Entre la 4e journée du TOP 14, une PRO D2 déjà animée, les chocs du Rugby Championship et le grand final de la Coupe du monde féminine, il va falloir bien gérer ses heures de sommeil.

TOP 14 : Toulouse-Castres en prime, gros duel à Jean-Bouin

Le week-end rugbystique démarre fort samedi 27 avec un alléchant Stade Français – UBB dès 14h30 sur Canal+ Sport. S’enchaînent à 16h35 pas moins de 4 matchs en multiplex, avec notamment La Rochelle qui accueille Perpignan, et un Racing 92 – Clermont à suivre de près.

Le choc de la Garonne, lui, aura lieu à 21h : Toulouse reçoit Castres dans un derby qui s’annonce électrique. Surtout après la fessée reçue par les Toulousains à Montpellier. Dimanche soir, Bayonne défiera Toulon pour clôturer la 4e journée.

TOP 14 — Journée 4 Sam. 27 sept. – 14h30 : Stade Français vs Bordeaux-Bègles — Canal+ Sport

Sam. 27 sept. – 16h35 : Racing 92 vs Clermont — Canal+ Live 2

Sam. 27 sept. – 16h35 : Section Paloise vs LOU — Canal+ Live 3

Sam. 27 sept. – 16h35 : La Rochelle vs Perpignan — Canal+ Live 5

Sam. 27 sept. – 16h35 : Montauban vs Montpellier — Canal+ Live 4

Sam. 27 sept. – 21h00 : Toulouse vs Castres — Canal+

Dim. 28 sept. – 21h05 : Bayonne vs Toulon — Canal+

PRO D2 : Brive – Grenoble en affiche du vendredi

Dès jeudi soir, Agen ouvre le bal face à Béziers. Vendredi, avalanche de rencontres dès 19h avec Aurillac – Vannes, Oyonnax – VRDR ou encore Nevers – Biarritz. Mais c’est à 21h que les projecteurs s’allumeront sur Amédée-Domenech pour un Brive – Grenoble qui sent bon les phases finales.

PRO D2 — Journée 5 Jeu. 25 sept. – 21h00 : Agen vs Béziers — Canal+ Sport

Ven. 26 sept. – 19h00 : Aurillac vs Vannes — Canal+ Live

Ven. 26 sept. – 19h30 : Oyonnax vs Valence-Romans — Canal+ Live

Ven. 26 sept. – 19h30 : Provence vs Dax — Canal+ Live

Ven. 26 sept. – 19h30 : Soyaux-Angoulême vs Colomiers — Canal+ Live

Ven. 26 sept. – 19h30 : Mont-de-Marsan vs Carcassonne — Canal+ Live

Ven. 26 sept. – 19h30 : Nevers vs Biarritz — Canal+ Live

Ven. 26 sept. – 21h00 : Brive vs Grenoble — Canal+ Sport

Rugby Championship et Mondial féminin : matinée café, après-midi finale

Les lève-tôt auront droit samedi à un énorme classique entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie à 07h (Eden Park, Canal+ Sport), suivi d’un Afrique du Sud – Argentine à 17h.

Rugby Championship — Journée 5

Sam. 27 sept. – 07h00/07h05 : Nouvelle-Zélande vs Australie (Auckland, Eden Park) — Canal+ Sport

Sam. 27 sept. – 17h00/17h10 : Afrique du Sud vs Argentine (Durban) — Canal+ Sport

Côté féminin, la petite finale aura lieu à 13h30 (TF1), avant le grand choc Canada – Angleterre à 17h sur TF1. Pas de Bleues en finale, mais du très, très haut niveau.

Coupe du monde de rugby féminin 2025 — Finales