Trois ans sans progrès à Clermont ? ''Le ''projet 'rugby' actuel ne fonctionne pas'' selon Fritz Lee

Prévisibilité, manque de confiance, projet en panne : Fritz Lee pose un diagnostic sans détour sur l’ASM et appelle à de vrais changements.

Un message qui n’était pas un coup de sang

La lourde défaite de l’ASM à domicile face aux Sharks en Champions Cup (35-14) n’a pas seulement fait mal au niveau comptable. D'autant que les Jaunards avaient déjà été battus par les Saracens lors de la première journée. Elle a aussi provoqué une prise de parole rare. Le 13 décembre, quelques heures après la rencontre, Fritz Lee publiait un message très critique sur les réseaux sociaux, évoquant un problème “à l’intérieur du vestiaire” et un projet qui “n’a pas vraiment progressé”. Des mots forts, qui ont fait réagir. Dix jours plus tard, l’ancien numéro 8 a tenu à s’expliquer dans un entretien exclusif accordé au Midi Olympique. Et le ton est clair : pas de frustration, mais un profond attachement à son club de cœur.

« J’ai parlé par respect » : la sortie du cœur

Fritz Lee insiste d’entrée : sa démarche n’a rien d’un règlement de comptes. “J’ai parlé par respect et par attachement à l’ASM”, martèle-t-il. Respect pour un club qui l’a vu grandir, s’imposer et marquer de son empreinte une génération. Mais aussi inquiétude, presque viscérale, pour l’avenir. Enchaîner deux défaites européennes d’une telle ampleur, quand on connaît l’histoire clermontoise dans la compétition, ne peut pas être anodin. Pour Lee, la question est simple : le projet rugby progresse-t-il vraiment ? Et sa réponse est sans détour. Selon lui, les résultats parlent d’eux-mêmes et ne reflètent plus l’ADN d’une ASM ambitieuse et conquérante.

Il ne faut pas être prévisible.

Une ASM devenue lisible

C’est sans doute là que le propos de Fritz Lee touche juste. Avec son regard d’ancien joueur devenu supporter, il pointe une équipe “prévisible”, presque unidimensionnelle. Beaucoup de ballons portés, un recours massif au maul, mais peu de créativité ballon en main. Or, au plus haut niveau, notamment en Coupe d’Europe, cette lisibilité se paie cash. Les grosses écuries savent analyser, fermer les points forts et exploiter la moindre faille. Clermont, autrefois capable d’enchaîner les temps de jeu, de faire vivre le ballon et de surprendre, semble aujourd’hui jouer avec le frein à main. La peur de tenter, surtout face aux cadors, transparaît. Techniquement, cela se traduit par moins de prises d’initiative des trois-quarts, peu d’alternance dans le jeu au pied et une attaque qui peine à sortir du cadre.

Communication et confiance : le nœud du problème

Lee ne remet jamais en cause l’investissement des joueurs. Au contraire, il souligne leurs efforts et leur envie. Mais il évoque un possible décalage entre le message de la direction et la réalité du terrain. Dans le rugby moderne, la communication et le feedback sont essentiels. Les décisions se prennent à chaud, sur la pelouse, et les retours des joueurs doivent nourrir le projet. Sans écoute, la confiance s’érode. Et sans confiance, difficile de rivaliser avec les meilleures équipes du Top 14. Pour l’ancien troisième ligne, beaucoup de Clermontois ont le niveau, mais n’osent pas assez. Résultat : une équipe de milieu de tableau, dépendante des résultats des autres, comme la saison passée.

On mise tout ou presque sur les mauls, et nous ne sommes plus aussi menaçants qu’avant.

La question posée par Fritz Lee est presque philosophique : doit-on accepter que Clermont s’installe durablement dans le ventre mou ? Pour lui, la réponse est non. Il appelle à des changements, notamment à la tête du projet sportif, avec des profils qui connaissent intimement le club, ses valeurs, ses succès comme ses échecs. Pas un nom, mais une idée forte : recréer un lien identitaire. Un leader qui a porté le maillot jaune et bleu peut parler différemment à un jeune joueur du cru. Cela peut redonner du sens, de l’ambition et, à terme, des résultats. L’enjeu dépasse une simple série de matchs : il s’agit de l’image et de l’exigence d’un club historique.

Jeunes, expérience et pression populaire

Lee aborde aussi un point sensible : la gestion des jeunes. On ne peut pas tout miser sur eux sans cadres pour les guider. Mais il regrette qu’on n’en ait pas lancé davantage au moment opportun. Le temps presse, car la patience des supporters a ses limites. À Clermont, le public répond présent, mais il veut vibrer, croire aux phases finales et aux grandes soirées européennes. Sans progression visible, la pression montera forcément sur les décideurs.

S’il n’y a pas de changement au sein de l’équipe, il n’y aura aucune progression au niveau des résultats.

Au fond, Fritz Lee ne claque pas la porte. Il tend la main. Son message est celui d’un amoureux inquiet, pas d’un ancien amer. Il appelle au soutien, à l’unité, mais aussi à une remise en question profonde. Parce qu’il ne veut pas, dans un an, tenir exactement le même discours. Et parce qu’à Clermont, plus qu’ailleurs, le rugby est une histoire de cœur autant que de résultats.