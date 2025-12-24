Fédérale, Nationale : qui sont les meilleurs marqueurs et réalisateurs du rugby amateur ?

On a décortiqué poule par poule et division par division pour savoir qui sont les meilleurs marqueurs et réalisateurs des Nationales et des Fédérales 1, 2 et 3, à mi-saison.

Qui dit Noël dit coupure pour les rugbymen, mais dit aussi cadeaux. Alors on a décidé de vous en offrir un en vous mâchant le long travail qui consiste à décortiquer poule par poule et division par division pour savoir qui sont les meilleurs marqueurs et réalisateurs des Nationales et des Fédérales 1, 2 et 3, à mi-saison. Histoire de se gargariser autour d'une grande tablée pour certains, durant les prochains jours. Vous nous remercierez...

NATIONALE 1

Dans la 3ème division française, où la majeure partie des joueurs sont pleinement professionnels, c'est un talonneur qui vire en tête à la mi-saison. Bon conducteur du camion chambérien, Quentin Beaudaux-Christiaens s'éclate en Savoie où il est le meilleur marqueur d'essais de la Nationale 1, avec 8 essais. Devant des flèches comme Egiziano (Nice), Cavalière (Rennes) ou le 3ème ligne Lucas Costa, dont le parcours vaut le détour...

Quand le meilleur réalisateur est le buteur de l'US Bressane et ancien artilleur de Provence Rugby, Florent Massip, avec 134 points.

NATIONALE 2

En 4ème division, le finisseur le plus dangereux se nomme Philip Wokorach, un arrière ougandais remuant et bien connu de la Fédérale et du circuit à 7. Il a déjà inscrit 9 essais avec le leader de la poule 1 Orléans, cette saison.

Son homologue niveau points inscrits s'appelle Pierre Morin, 3/4 polyvalent et buteur du Stade Métropolitain, auteur de 127 points jusqu'ici.

FÉDÉRALE 1

On rentre maintenant dans le rugby davantage du terroir, où demeurent des formations comme Bagnères de Bigorre, l'Isle-Jourdain ou Montmélian.C'est en poule 1 que l'on retrouve aussi bien le meilleur marqueur d'essais que le meilleur réalisateur dans cette première division fédérale. L'ouvreur d'Issoire Lionel Meermans a déjà enquillé 145 points tandis que Alex Giusti (Issoire) et Brice Poitau (Arcachon) en sont déjà à 8 plongeons dans l'en-but.

FÉDÉRALE 2

En Fed 2, l'excellent Thomas Dorval (ex Espoirs du Racing 92) a déjà inscrit 12 essais et tire à bout de bras son équipe de Vincennes, 9ème de la poule 1. Mais il n'est pas tout en haut du classement et plus au sud, Gaby Bouscasse, connu pour ses exploits au Supersevens notamment, enquille chaque week-end et a déjà passé la barre des 200 points avec Castillon. Tout en marquant 14 essais aussi. Fort.

FÉDÉRALE 3

Léon Ranchon survole les débats avec 17 essais marqués en 10 matchs, comme le racontait rugbyamateur.fr récemment. L'ailier de Montesson brille dans une division et surtout dans une poule 16 faiblarde (disons-le franchement) et trop petite pour lui.