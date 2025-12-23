TOP 14. Les cadres de retour : La compo probable du Stade Toulousain pour le choc au Stadium

Les stadistes n’auront que vendredi et samedi pour régler les détails en vue de la réception de La Rochelle ce dimanche soir, au Stadium.

C’est donc sur le terrain que le Stade Toulousain a parfaitement clôt une semaine particulièrement agitée. Grâce à son succès bonifié à Lyon, les troupes d’Ugo Mola ont bien répondu à la défaite à Glasgow. Ce qui leur offre 4 jours de vacances pour profiter des fêtes et des leurs.

VIDEO. Appuis, culs… Qu’a donné la première du phénomène (annoncé) du Stade Toulousain Heinz Lemoto ?

Plutôt une bonne nouvelle pour les internationaux Ntamack, Cramont, Gourgues, Meafou et consorts, qui auront donc pu bénéficier au total d’une dizaine de jours off suite à leur semaine de vacances. Malgré tout, Ange Capuozzo est par exemple rentré à Toulouse après avoir profiter des siens dans la région grenobloise et y passera les fêtes. Et ce afin d’être déjà sur place pour assurer au mieux la préparation de la rencontre face à La Rochelle.

Les stadistes n’auront en effet que vendredi et samedi pour régler les détails en vue de la réception des Maritimes ce dimanche soir, au Stadium. Pour la dernière de l’année civile, les coéquipiers d’Antoine Dupont espèrent donc finir en beauté et offrir un beau spectacle à leur public infaillible.

Un duo Dupont/Ntamack

Pour ce faire, le meilleur joueur du monde 2021 devrait d’ailleurs être titulaire face au club de son grand ami Greg Alldritt. Lui qui s’est montré très en jambes lors de son entrée face au LOU. A ses côtés, Romain Ntamack sera normalement titulaire pour former la charnière des titres de 2023 et 2024.

VIDEO. 86kg vs 110kg : Antoine Dupont vous montre comment arracher le ballon à un guerrier géorgien sans forcer

Devant, avec les multiples retours à prévoir, c’est un peu la pagaille. Néanmoins, il est à peu près certain qu’Anthony Jelonch devrait rentrer dans le XV de départ en 3ème ligne, alors que Pierre-Louis Barassi pourrait en faire de même au centre et Rodrigue Neti à la pile.

A voir si le staff toulousain décidera de changer intégralement sa 2ème ligne Brennan/Vergé, auteur d’une belle partie samedi dernier, malgré le retour de Flament et Meafou. Derrière, Remue, Mallia et Lebel sont toujours blessés, ce qui offre un peu plus de possibilité de s’exprimer aux Delibes, Épée ou Pouzelgues, qui s’est démarqué sur la pelouse de Lyon.

Un banc jeune et frais ?

Enfin, on imagine bien volontiers Kalvin Gourgues être placé sur le banc pour sa polyvalence, de même que Paul Mallez, enfin remis de sa blessure aux cervicales et qui a disputé ses premières minutes le week-end dernier. Désormais place à gauche de la mêlée, il doit retrouver du rythme et devrait suppléer Neti en cours de partie.