Votre match de rugby France/Nouvelle-Zélande à quelle heure et sur quelle chaine ?

Ce n’était pas l’objectif, mais c’est une sacrée occasion. Samedi, les Bleues défient la Nouvelle-Zélande pour le bronze à la Coupe du monde.

Après la désillusion face aux Anglaises, les Bleues ne veulent pas repartir les mains vides. Ce samedi, elles affrontent la Nouvelle-Zélande pour décrocher la 3e place de cette Coupe du monde 2025.

Un dernier combat, une médaille en jeu, et un supplément d’âme à retrouver avant de tirer le rideau.

Le match pour la médaille de bronze entre la France et les Black Ferns se jouera ce samedi 27 septembre à 13h30 (heure française), à Londres. La rencontre sera diffusée en clair sur TF1.

Pourquoi ce match est plus qu'une simple finale de consolation

"On veut prouver que notre travail paye"

Touchées, mais pas coulées. Dans un entretien très fort accordé à la FFR, Charlotte Escudero a livré toute la détermination du groupe : "On veut montrer que ce projet aboutit. Même si ce n’était pas ce qu’on voulait, ça reste quelque chose de très beau."

Une médaille de bronze, ce n’était pas l’objectif initial, mais c’est devenu un moteur puissant.

Les Black Ferns : Un adversaire redoutable

Pas besoin de rappeler le pedigree des Black Ferns : c’est dense devant, inspiré derrière, et ça joue à l’instinct, comme l’explique Escudero : "Elles trouvent toujours des solutions, même dans des situations fermées." Autant dire que les Bleues vont devoir serrer les rangs.

Mais ce groupe vit bien, très bien même. Et ça se sent. Ce France/Nouvelle-Zélande, c’est plus qu’un match de classement : c’est une revanche personnelle, une ligne à écrire sur trois ans de travail acharné.

Les coéquipières de Marine Ménager veulent finir en beauté, ensemble.