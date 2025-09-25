Votre match de rugby France/Nouvelle-Zélande à quelle heure et sur quelle chaine ?
Match France vs Nouvelle-Zélande : Les Bleues visent le bronze à la Coupe du monde 2025 - Rugby féminin
Ce n’était pas l’objectif, mais c’est une sacrée occasion. Samedi, les Bleues défient la Nouvelle-Zélande pour le bronze à la Coupe du monde.

Après la désillusion face aux Anglaises, les Bleues ne veulent pas repartir les mains vides. Ce samedi, elles affrontent la Nouvelle-Zélande pour décrocher la 3e place de cette Coupe du monde 2025.

Un dernier combat, une médaille en jeu, et un supplément d’âme à retrouver avant de tirer le rideau.

Le match pour la médaille de bronze entre la France et les Black Ferns se jouera ce samedi 27 septembre à 13h30 (heure française), à Londres. La rencontre sera diffusée en clair sur TF1.

Pourquoi ce match est plus qu'une simple finale de consolation

"On veut prouver que notre travail paye"

Touchées, mais pas coulées. Dans un entretien très fort accordé à la FFR, Charlotte Escudero a livré toute la détermination du groupe : "On veut montrer que ce projet aboutit. Même si ce n’était pas ce qu’on voulait, ça reste quelque chose de très beau."

Une médaille de bronze, ce n’était pas l’objectif initial, mais c’est devenu un moteur puissant.

Les Black Ferns : Un adversaire redoutable

Pas besoin de rappeler le pedigree des Black Ferns : c’est dense devant, inspiré derrière, et ça joue à l’instinct, comme l’explique Escudero : "Elles trouvent toujours des solutions, même dans des situations fermées." Autant dire que les Bleues vont devoir serrer les rangs.

Mais ce groupe vit bien, très bien même. Et ça se sent. Ce France/Nouvelle-Zélande, c’est plus qu’un match de classement : c’est une revanche personnelle, une ligne à écrire sur trois ans de travail acharné.

Les coéquipières de Marine Ménager veulent finir en beauté, ensemble.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
À 18 ans, elle terrorise déjà le rugby mondial : Sorensen-McGee, le phénomène à surveiller pour la France
News
Coupe du monde. La finale Angleterre – Canada confiée à Hollie Davidson, les Bleues dirigées par une Australienne
News
Vos matchs de Rugby France/Nouvelle-Zélande et Toulouse/Castres à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
Devant des millions de fans, les Bleues ont écrit l’histoire du rugby féminin
News
RUGBY FÉMININ. Fin du rêve : un XV de France courageux échoue contre l’Angleterre en demie
News
Coupe du monde. De l’exploit entrevu à la frustration finale, la demi-finale des Bleues a bouleversé les supporters
News
Coupe du monde. Une 2e ligne qui bute, marque, offload et plaque : Sophie de Goede écrit sa légende
Vidéos
VIDEO. Coupe du monde. Le Canada met fin à la suprématie néo-zélandaise avec une prestation majuscule
News
Coupe du monde. Forfait majeur pour le XV de France avant de défier l'Angleterre en demi-finale
Vidéos
VIDEO. Trémoulière, héroïne glaciale du dernier Crunch mémorable remporté par les Bleues