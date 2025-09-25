Coupe du monde. La dernière bataille des Bleues : voici la compo pour faire tomber la Nouvelle-Zélande

Avant de raccrocher les crampons sur cette Coupe du Monde 2025, les Bleues ont un dernier défi à relever : battre les Black Ferns, ce samedi, pour accrocher une médaille de bronze.

Le XV de France Féminin n’en a pas fini avec sa Coupe du Monde 2025. Après la défaite face à l’Angleterre en demi-finale, les Bleues ont encore un match à jouer. Votre match de rugby France/Nouvelle-Zélande à quelle heure et sur quelle chaine ?

Et pas des moindres : une petite finale face aux Black Ferns ce samedi 27 septembre, à l’Allianz Stadium de Londres, retransmise sur TF1. Un duel pour la médaille de bronze, un remake de 2022, et une belle occasion de terminer sur une note positive.

Brosseau titularisée, Escudero capitaine de combat

Parmi les enseignements de la compo annoncée par le staff tricolore, Yllana Brosseau est alignée d’entrée en première ligne, au côté d’Agathe Gérin et Rose Bernadou.

La jeunesse prend aussi ses responsabilités : Taïna Maka (5 sélections) et Léa Champon (22 ans) débutent dans le pack. Charlotte Escudero, impériale en demi-finale, mènera les siennes avec le brassard, en 3e ligne.

Derrière, Pauline Bourdon Sansus et Carla Arbez mèneront le jeu. La capitaine Marine Ménager est bien là sur l’aile, tandis que Gabrielle Vernier et Nassira Konde formeront la paire de centres. À l’arrière, Émilie Boulard tiendra la baraque.

Un banc jeune et ambitieux

Sur le banc, on note la présence de Marie Morland (19 ans), qui a connu sa première sélection lors de cette Coupe du Monde. Hina Ikahehegi, Lina Tuy et Kelly Arbey offrent des options explosives. L’expérience de Deshaye et Khalfaoui sera précieuse pour encadrer ce banc à la moyenne d’âge très jeune.

Cette rencontre face aux Black Ferns sent la poudre : les Néo-Zélandaises voudront laver l’affront de leur défaite en demi-finale face au Canada. Côté français, on veut prouver que ce groupe, entre jeunesse montante et cadres expérimentées, a franchi un cap. À 18 ans, elle terrorise déjà le rugby mondial : Sorensen-McGee, le phénomène à surveiller pour la France