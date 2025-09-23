Coupe du monde. La finale Angleterre – Canada confiée à Hollie Davidson, les Bleues dirigées par une Australienne

Hollie Davidson dirigera la finale Angleterre – Canada, tandis que l’Australienne Ella Goldsmith officiera sur le match pour la 3e place entre les Bleues et les Black Ferns.

World Rugby a confirmé ce lundi que l’Écossaise Hollie Davidson sera au sifflet de la finale de la Coupe du Monde de Rugby féminine 2025 entre l’Angleterre et le Canada, samedi 27 septembre, à l’Allianz Stadium de Londres. Une affiche de rêve et une reconnaissance immense pour une arbitre déjà bien installée dans l’histoire.

Une pionnière écrit l'histoire encore une fois

Ce sera la deuxième finale de Coupe du Monde féminine pour Davidson, après celle de 2021 où elle avait officié lors du succès 34-31 des Black Ferns contre les Red Roses dans un Eden Park bouillant. Elle avait déjà goûté à ce rendez-vous majeur en 2017, comme arbitre assistante lors de la finale de Belfast.

"Hollie Davidson rejoint le cercle très fermé des arbitres ayant dirigé deux finales mondiales."

En rejoignant le Sud-Africain Andre Watson, Hollie intègre le cercle très fermé des arbitres ayant dirigé deux finales mondiales. Et elle n’en est pas à son premier exploit : en 2022, elle est devenue la seule femme à arbitrer une finale de Coupe du Monde à 7 et à XV, à seulement 62 jours d’écart.

Une ascension fulgurante dans l'arbitrage

Depuis son premier test le 9 novembre 2018 (victoire 57-5 de l’Angleterre sur les États-Unis), Davidson a gravi les échelons à vitesse grand V. Samedi, ce sera son 46e test international, son 9e match de Coupe du Monde et son 8e test de l’année. Un rythme de cadette devenue patronne du jeu.

À ses côtés, l’arbitrage sera tout aussi international : Aimee Barrett-Theron (Afrique du Sud) et Clara Munarini (Italie) comme assistantes, Leo Colgan (Irlande) à la vidéo et Matteo Liperini (Italie) au bunker.

Une finale de bronze sous le signe de la jeunesse

La rencontre pour la 3e place entre la France et la Nouvelle-Zélande sera confiée à Ella Goldsmith, révélation australienne de 27 ans. Première arbitre de son pays désignée sur une finale depuis Amy Perrett en 2014, elle sera accompagnée de Kat Roche (USA) et Sara Cox (Angleterre), avec Quinton Immelman et Ian Tempest aux manettes vidéo et bunker.

"Prendre en charge deux finales de Coupe du Monde est signe d’une réussite incroyable."

« Prendre en charge deux finales de Coupe du Monde est signe d’une réussite incroyable », a salué Brett Robinson, président de World Rugby. Pour Alhambra Nievas, responsable de l’arbitrage féminin, Davidson est "une pionnière et un modèle", tandis que Su Carty a salué "l’incroyable accomplissement" des deux élues.

Samedi, ce sera donc un double rendez-vous de prestige pour l’arbitrage féminin, avec deux affiches au sommet et une nouvelle page d’histoire écrite par celles qui font respecter les règles.