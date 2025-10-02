Une seule Tricolore dans le XV de rêve 2025 : Pas de médaille, mais une distinction mondiale

Elle a marqué les esprits, même sans médaille. Joanna Grisez s’invite dans l’équipe de l’année 2025 dévoilée par World Rugby. Une juste récompense pour une campagne pleine de panache.

Une reconnaissance mondiale

World Rugby a dévoilé son Équipe de rêve de l’année 2025 en rugby féminin, et cocorico, la France y est brillamment représentée par Joanna Grisez. L’ailière du XV de France, toujours aussi explosive, s’offre une place de choix dans ce XV mondial qui rassemble la crème du rugby international après une Coupe du monde haletante.

L’éclat tricolore dans un XV très anglo-saxon

Entourée de cadors anglaises (Harrison, Matthews, Kildunne…) et néo-zélandaises (Brunt, Sorensen-McGee…), Grisez incarne le panache à la française. Sa vitesse supersonique, sa vista ballon en main et son abattage défensif n’ont pas échappé aux observateurs. Malgré une 4e place frustrante pour les Bleues, sa régularité et son impact dans les moments chauds ont marqué les esprits.

Crédit : World Rugby

Sophie de Goede, patronne incontestée

Le titre de Joueuse de l’année revient à la monumentale Sophie de Goede. La deuxième ligne canadienne, tout juste remise d'une grosse blessure au genou, a survolé la compétition. 61 points au compteur, un leadership d’acier et une finale épique contre l’Angleterre : sa domination a été totale. Coupe du monde. Une 2e ligne qui bute, marque, offload et plaque : Sophie de Goede écrit sa légende

Une pépite néo-zélandaise fait sensation

Autre récompense marquante : Braxton Sorensen-McGee, 18 ans seulement, rafle le titre de Révélation de l’année. Avec 11 essais et 69 points, elle a enflammé les pelouses mondiales. Ses deux essais face à la France en petite finale ont confirmé l’étendue de son talent. À 18 ans, elle terrorise déjà le rugby mondial : Sorensen-McGee, le phénomène à surveiller pour la France

Une équipe taillée pour le spectacle

Le XV type 2025 reflète parfaitement les tendances du rugby féminin moderne : densité athlétique, sens du jeu, et des individualités fortes à chaque poste. Joanna Grisez y incarne la créativité française, dans une équipe dominée par l’Angleterre, championne du monde, le Canada et la Nouvelle-Zélande.

Déjà précieuse à 7, désormais incontournable à XV, Joanna continue de prouver qu’elle est bien plus qu’une simple finisseuse. Ses courses tranchantes et son intelligence de jeu font d’elle une pièce maîtresse du projet tricolore.

Prochaine étape : capitaliser sur cette dynamique pour viser plus haut avec le XV de France. Car si la reconnaissance individuelle est là, la médaille collective manque encore au palmarès.