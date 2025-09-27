‘‘Quelle honte’’ : TF1 zappe la Marseillaise et se met (encore) les fans de rugby à dos

Avant la petite finale de la Coupe du monde de rugby féminin, opposant la France à la Nouvelle-Zélande, TF1 n’a pas diffusé l’ultime Marseillaise des Bleues.

Alors que TF1 cherche à gagner le cœur des supporters de rugby depuis quelques années. Cependant, le moins que l’on puisse dire, c’est que ses programmations ne font pas toujours l’unanimité. La dernière polémique en date s’est fait entendre ce samedi 27 septembre, juste avant la petite finale de la Coupe du monde de rugby féminin 2025. Alors que le XV de France s’apprêtait à défier la Nouvelle-Zélande, la Marseillaise n’a pas été diffusée.

La dernière Marseillaise de la Coupe du monde 🇫🇷#RWC2025 pic.twitter.com/MwQfNCR914 — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) September 27, 2025

EXCLU. Isabelle Ithurburu nous raconte son arrivée à TF1, et ses belles années à Canal + !

Les Bleues en mission, TF1 critiqué

Entre les Bleues et les Black Ferns, le coup d’envoi était donné aux alentours de 13h30. Quelques minutes avant, les téléspectateurs pouvaient prendre connaissance des actualités avec l’un des journaux télévisés de TF1, le 13 heures. Cependant, la prise d’antenne autour du match a commencé tardivement, à la vue de l’horaire à laquelle ce dernier commençait.

À 13h27, TF1 a dirigé son flux vidéo du côté de Twickenham, alors que l’hymne néo-zélandais “God Defend New Zealand” retentissait. Malheureusement, la Marseillaise était, elle, déjà passée, puisqu’elle a été jouée en premier. Ensuite, les amateurs de rugby ont pu profiter du haka des Black Ferns, sur la pelouse du temple du rugby.

Ça va @tf1 de pas passer les hymnes de la petite finale ?? C'est pas à cause du JT de 13h, mais des pubs qui durent 1000 ans ! Une HONTE !! Et encore des pubs après le haka. Vraiment rendez-nous @francetvsport et @lartot ! #RWC2025 September 27, 2025

Cela vient de commencer…

Mais @TF1 l’excuse des infos pour avoir pris l’antenne après la marseillaise et seulement pour l’hymne néo-zélandais et le haka ? La pub au-dessus tout, même l’honneur ?#NZLFRA #SoyonsBleues https://t.co/X4B3CuO7O2 — Louis Lebrun 🇺🇳 (@lolbrun) September 27, 2025

Donc là TF1 prend l'antenne après la Marseillaise... quelle honte #NZLFRA — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) September 27, 2025

Ca va @TF1 on vous gêne pas trop ? Même pas foutus de stopper vos pubs avant la Marseillaise du coup on a eu que l’hymne Néo-Zélandais avec du retard. #RWC2025 — Tommy (@tommywalkie) September 27, 2025

Ca me rappelle quand ils nous ont mis le match de la France au foot en différé 😂



L’incompétence de Tf1 et les événements sportifs… #NZLFRA — roi des aigris 👑 (@Gookiie) September 27, 2025

La pub à la place de la Marseillaise. Merci @TF1 de porter bas les valeurs du rugby 😬@FranceRugby @Servat_E @LFCpres — Pierre Alzingre (@pierreAlzingre) September 27, 2025

La prise d'antenne de sauvage de TF1 pour le rugby ...#FRANZL — Etienne Goursaud 🇫🇷 (@EtienneGoursaud) September 27, 2025

Prise d'antenne de @TF1 au milieu de l'hymne néo zelandais, pas de Marseillaise pour la France pour le match de la 3ème place à la coupe du monde de rugby... Sérieusement ? Vraiment la très très très très petite finale niveau considération... — Thierry Wojciak (@ThierryWojciak) September 27, 2025

C est n importe quoi à @TF1 même pas capable de nous diffuser la marseillaise pour la coupe du monde de rugby féminin. Quelle honte quel manque de respect.

C'est impardonnable — Cédric (@agric15) September 27, 2025

GRANDE CLASSE @TF1

Finale pour la 3eme place de la coupe du monde, même pas foutus de prendre l’antenne avant les hymnes (et on aura la pub après sans aucun doute) — Ovalie de la Tiretaine en vadrouille (@OvaliePaDuRhone) September 27, 2025

Merci à TF1 pour cette magnifique Marseillaise que l’on ne peut qu’imaginer ! — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) September 27, 2025

RUGBY. XV DE FRANCE. TF1 sort le grand jeu pour la Coupe du monde féminine

Sur les réseaux sociaux, le choix de diffuser une pause publicitaire plutôt que l’hymne national français a été vivement critiqué. Les remarques cinglantes envers le diffuseur ont été légion, certaines évoquant cet écart comme une “honte”. À l'antenne, l'un des commentateurs de TF1 a justifié cette prise d’antenne tardive à cause du journal télévisé. Cependant, impossible de savoir si cela est indirectement lié à un choix éditorial, commercial ou à un éventuel problème technique.

Devant leurs téléviseurs, de nombreux spectateurs ont été déçus de ne pas pouvoir chanter la Marseillaise en cœur avec les Bleus. Néanmoins, il est triste de penser que cet hymne est possiblement le dernier entonné par certains noms du XV de France. Parmi eux, la doyenne Manon Bigot (35 ans) est présente sur le banc et devrait fêter sa 17ᵉ et dernière sélection.

Devant des millions de fans, les Bleues ont écrit l’histoire du rugby féminin

Également, l’absence d’avant-match a surpris certains observateurs. Pourtant, le magazine qui précédait la demi-finale entre le XV de France et l’Angleterre avait réalisé une très bonne audience. Ce dernier était suivi par presque deux millions de supporters. La rencontre qui a suivi a été regardée par environ 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne, avec un pic allant jusqu’à 4,4 millions.

Avec les bonnes audiences réalisées par cette Coupe du monde de rugby féminin, TF1 continue de développer sa stratégie de développement autour du rugby. En effet, la première chaîne de France aimerait agrandir son catalogue autour du ballon ovale. Si elle diffuse généralement une partie des mondiaux, masculins et féminins, depuis désormais quelques années, elle s’intéressait aussi au Tournoi des VI Nations. Depuis 2024, les matchs de la tournée d’automne des Bleus sont aussi diffusés sur cette chaîne.

6 Nations. TF1 battu, M6 out : France Télévisions jubile, les supporters ravis