‘‘Quelle honte’’ : TF1 zappe la Marseillaise et se met (encore) les fans de rugby à dos
Avant la petite finale de la Coupe du monde de rugby féminin, opposant la France à la Nouvelle-Zélande, TF1 n’a pas diffusé l’ultime Marseillaise des Bleues. (TF1)
Avant la petite finale de la Coupe du monde de rugby féminin, opposant la France à la Nouvelle-Zélande, TF1 n’a pas diffusé l’ultime Marseillaise des Bleues.

Alors que TF1 cherche à gagner le cœur des supporters de rugby depuis quelques années. Cependant, le moins que l’on puisse dire, c’est que ses programmations ne font pas toujours l’unanimité. La dernière polémique en date s’est fait entendre ce samedi 27 septembre, juste avant la petite finale de la Coupe du monde de rugby féminin 2025. Alors que le XV de France s’apprêtait à défier la Nouvelle-Zélande, la Marseillaise n’a pas été diffusée.

EXCLU. Isabelle Ithurburu nous raconte son arrivée à TF1, et ses belles années à Canal + !EXCLU. Isabelle Ithurburu nous raconte son arrivée à TF1, et ses belles années à Canal + !

Les Bleues en mission, TF1 critiqué

Entre les Bleues et les Black Ferns, le coup d’envoi était donné aux alentours de 13h30. Quelques minutes avant, les téléspectateurs pouvaient prendre connaissance des actualités avec l’un des journaux télévisés de TF1, le 13 heures. Cependant, la prise d’antenne autour du match a commencé tardivement, à la vue de l’horaire à laquelle ce dernier commençait.

À 13h27, TF1 a dirigé son flux vidéo du côté de Twickenham, alors que l’hymne néo-zélandais “God Defend New Zealand” retentissait. Malheureusement, la Marseillaise était, elle, déjà passée, puisqu’elle a été jouée en premier. Ensuite, les amateurs de rugby ont pu profiter du haka des Black Ferns, sur la pelouse du temple du rugby.

RUGBY. XV DE FRANCE. TF1 sort le grand jeu pour la Coupe du monde féminineRUGBY. XV DE FRANCE. TF1 sort le grand jeu pour la Coupe du monde féminine

Sur les réseaux sociaux, le choix de diffuser une pause publicitaire plutôt que l’hymne national français a été vivement critiqué. Les remarques cinglantes envers le diffuseur ont été légion, certaines évoquant cet écart comme une “honte”. À l'antenne, l'un des commentateurs de TF1 a justifié cette prise d’antenne tardive à cause du journal télévisé. Cependant, impossible de savoir si cela est indirectement lié à un choix éditorial, commercial ou à un éventuel problème technique.

Devant leurs téléviseurs, de nombreux spectateurs ont été déçus de ne pas pouvoir chanter la Marseillaise en cœur avec les Bleus. Néanmoins, il est triste de penser que cet hymne est possiblement le dernier entonné par certains noms du XV de France. Parmi eux, la doyenne Manon Bigot (35 ans) est présente sur le banc et devrait fêter sa 17ᵉ et dernière sélection.

Devant des millions de fans, les Bleues ont écrit l’histoire du rugby fémininDevant des millions de fans, les Bleues ont écrit l’histoire du rugby féminin

Également, l’absence d’avant-match a surpris certains observateurs. Pourtant, le magazine qui précédait la demi-finale entre le XV de France et l’Angleterre avait réalisé une très bonne audience. Ce dernier était suivi par presque deux millions de supporters. La rencontre qui a suivi a été regardée par environ 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne, avec un pic allant jusqu’à 4,4 millions.

Avec les bonnes audiences réalisées par cette Coupe du monde de rugby féminin, TF1 continue de développer sa stratégie de développement autour du rugby. En effet, la première chaîne de France aimerait agrandir son catalogue autour du ballon ovale. Si elle diffuse généralement une partie des mondiaux, masculins et féminins, depuis désormais quelques années, elle s’intéressait aussi au Tournoi des VI Nations. Depuis 2024, les matchs de la tournée d’automne des Bleus sont aussi diffusés sur cette chaîne.

6 Nations. TF1 battu, M6 out : France Télévisions jubile, les supporters ravis6 Nations. TF1 battu, M6 out : France Télévisions jubile, les supporters ravis

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
France/Nouvelle-Zélande. Petite finale, grosses secousses : la presse étrangère s’enflamme pour ce ''très grand match''
News
Coupe du monde. La dernière bataille des Bleues : voici la compo pour faire tomber la Nouvelle-Zélande
News
Votre match de rugby France/Nouvelle-Zélande à quelle heure et sur quelle chaine ?
News
À 18 ans, elle terrorise déjà le rugby mondial : Sorensen-McGee, le phénomène à surveiller pour la France
News
Coupe du monde. La finale Angleterre – Canada confiée à Hollie Davidson, les Bleues dirigées par une Australienne
News
Vos matchs de Rugby France/Nouvelle-Zélande et Toulouse/Castres à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
Devant des millions de fans, les Bleues ont écrit l’histoire du rugby féminin
News
RUGBY FÉMININ. Fin du rêve : un XV de France courageux échoue contre l’Angleterre en demie
News
Coupe du monde. De l’exploit entrevu à la frustration finale, la demi-finale des Bleues a bouleversé les supporters
News
Coupe du monde. Une 2e ligne qui bute, marque, offload et plaque : Sophie de Goede écrit sa légende
Vidéos
VIDEO. Coupe du monde. Le Canada met fin à la suprématie néo-zélandaise avec une prestation majuscule