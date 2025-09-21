Devant des millions de fans, les Bleues ont écrit l’histoire du rugby féminin

Éliminées de la Coupe du monde de rugby féminin, les Bleues ont tout de même réussi à captiver les foules, pour leur demi-finale contre l’Angleterre.

C’est une nouvelle qui montre un bel enthousiasme. Ce samedi 20 septembre, le XV de France féminin affrontait son équivalent anglais, en demi-finale de la Coupe du monde de rugby féminin. Résultats des courses, les Bleues sont éliminées après une nette défaite (17-35). Cependant, le score ne traduit pas la réalité d’un match où les Tricolores ont été inefficaces dans les derniers mètres, face à une sélection anglaise létale et (très) réaliste.

Les Bleues font le plein

Heureusement, cette dynamique observée durant 80 minutes a pu être constatée par de nombreux fans. Pour cause, la rencontre a été suivie sur TF1 par environ 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne. Durant le match, le pic d’observateurs est même allé jusqu’à 4,4 millions de curieux postés devant leur écran de télévision.

Sans autre pareille, ce nombre conséquent est un record absolu pour la discipline. C’est la première fois de l’histoire qu’un match de rugby féminin réalise une telle audience sur le sol français. Ainsi, cette affiche du dernier carré bat le plafond précédent, établi lors du quart de finale des Bleues sur cette même compétition. Les trois plus grosses audiences de l’histoire de l’ovalie féminine ont été obtenues sur cette Coupe du monde de rugby féminin 2025.

De plus, Marine Ménager et ses coéquipières ont réussi à captiver de manière équivalente chaque tranche d’âge. Approximativement 40 % de chaque tranche de public étaient présents devant le match. De plus, TF1 réalise une excellente opération avec les magazines qui ont précédé et suivi la rencontre. Ces derniers ont rassemblé entre 1,5 et 2 millions de téléspectateurs.

De la même manière, le rugby professionnel s’était organisé pour laisser le champ libre aux Bleues. Logiquement, les formations de Top 14 avaient déplacé le multiplex de la 3ᵉ journée à 19h30, alors que le match de la sélection féminine jouait à partir de 16h30. Une belle vitrine offerte avec l’accord de Canal+ qui diffuse également des rencontres de la première division féminine depuis la saison dernière.

Une dynamique intéressante

Cette réussite populaire va dans le sens de la dernière décennie. Depuis la Coupe du monde 2014 en France, l’intérêt envers le XV de France féminin ne fait qu’augmenter. Pour la demi-finale de 2014, perdue contre le Canada (16-18), les Bleues avaient déjà impressionné avec plus de 2 millions de téléspectateurs placés derrière leurs téléviseurs.

À l’époque, ce succès populaire avait permis aux Françaises de passer de France 4 à France 2. Logées à la même enseigne que leurs équivalents masculins, elles prendront l’habitude d’attirer plus d’un million de passionnés assez rapidement. Sur les dernières années, les test-matchs du XV de France féminin ont vu leurs audiences se stabiliser. Cependant, ces dernières pourraient profiter d’un beau coup de boost avec l’exposition autour de cette Coupe du monde de rugby féminin 2025.

