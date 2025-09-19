Plus de 100 matchs, 18 nations, le rugby féminin entre dans une nouvelle ère avec les WXV Global Series

Plus de 100 matchs, 18 nations et un calendrier lisible : avec les WXV Global Series, World Rugby donne enfin au rugby féminin une compétition globale et pérenne.

Le rugby féminin continue de grandir à vitesse grand V. Après le succès populaire du Tournoi des 6 Nations et d’une Coupe du monde 2025 déjà historique en termes d’affluence et de visibilité, World Rugby franchit une nouvelle étape en lançant, avec 18 fédérations, les WXV Global Series.

Objectif : offrir une vitrine durable aux meilleures nations et structurer le chemin vers le Mondial 2029 en Australie.

Un format inédit pour les 12 meilleures nations

Australie, France, Angleterre, Nouvelle-Zélande, Canada… Les cadors du Top 12 mondial s’affronteront chaque année de 2026 à 2028 dans un système de tournées croisées aller-retour, calées sur une nouvelle fenêtre internationale (septembre-octobre).

Résultat : entre 4 et 6 matchs de haut niveau par an, avec l’assurance de chocs réguliers. Particularité intéressante, chaque fédé gardera les droits commerciaux de ses rencontres à domicile, un levier pour investir directement dans ses joueuses et ses structures.

Soutenir les nations émergentes

De leur côté, les sélections classées de la 13e à la 18e place (Brésil, Fidji, Espagne, Samoa, Hong Kong Chine et Pays-Bas) participeront à un tournoi centralisé tous les deux ans. Financé par World Rugby, ce format doit lever les freins financiers et leur garantir une vraie exposition. En 2028, cette compétition servira même de Tournoi Final de Qualification pour décrocher un billet au Mondial 2029.

Une étape historique

Pour Brett Robinson, président de World Rugby, « le lancement des WXV Global Series marque un nouveau moment historique pour le rugby féminin, après une Coupe du Monde de Rugby 2025 en Angleterre qui sera déterminante et changera le paysage mondial du rugby féminin ».

Même son de cloche du côté de Nicky Ponsford, directrice de la haute performance : « Cette annonce s’appuie sur la dynamique incroyable du rugby féminin (…) Les WXV Global Series donneront aux fédérations, aux joueuses et aux championnats domestiques une visibilité sur trois ans ».

Avec plus de 100 matchs internationaux prévus entre 2026 et 2028 cette nouvelle compétition va offrir régularité, intensité et lisibilité à un calendrier jusqu’ici éclaté. Et surtout, elle trace une route claire vers la Coupe du monde 2029.

Le rugby féminin, véritable moteur de croissance de la discipline, continue donc de casser les plafonds de verre. Et avec les WXV Global Series, il se dote d’un terrain de jeu à la hauteur de ses ambitions.