52 sélections et 3 Coupes du monde : une légende italienne tire sa révérence

Internationale italienne emblématique, Sara Tounesi met un terme à sa carrière. Une page importante se tourne pour la Squadra Azzurra.

C’est une page majeure du rugby féminin italien qui se tourne. Sara Tounesi, forte de plus de 50 sélections avec la Squadra Azzurra, a officiellement décidé de mettre un terme à sa carrière. Une décision lourde, mûrie dans la douleur, qui marque la fin du parcours d’une joueuse devenue, au fil des années, une véritable légende du rugby en Italie.

Une carrière construite sur la puissance et le courage

Sara Tounesi n’était pas destinée, à l’origine, à devenir l’un des visages les plus marquants du rugby féminin italien. Née en 1995, elle découvre le rugby relativement tard, à 19 ans, dans son Italie natale. Là où beaucoup de internationales commencent très jeunes, elle brûle les étapes grâce à un profil hors norme : une puissance naturelle, 1m75, un sens du combat et une intelligence de jeu qui sautent immédiatement aux yeux.

Elle débute en club avec Rugby Colorno, où son ascension est fulgurante. Très vite, elle s’impose comme une joueuse dominante en deuxième ligne et attire l’attention des sélectionneurs nationaux. Son travail dans les phases de conquête, sa mobilité et son activité dans le jeu courant en font une joueuse complète, capable d’impacter tous les secteurs.

Ses performances lui ouvrent les portes de la Squadra Azzurra, qu’elle rejoint en 2017. Elle ne quittera plus le groupe pendant de nombreuses années. À partir de là, Sara Tounesi devient un pilier du pack italien, présente dans toutes les grandes campagnes internationales.

Elle dispute plusieurs Tournois des 6 Nations, s’installant durablement dans le XV de départ ou dans la rotation clé de l’équipe. Année après année, elle accompagne la montée en puissance de l’Italie, qui s’affirme progressivement comme une nation capable de bousculer l’ordre établi en Europe.

Sur la scène mondiale, elle participe à trois Coupes du monde, en 2017, 2022 puis en 2025, représentant l’Italie au plus haut niveau international.

Parallèlement à sa carrière internationale, Sara Tounesi s’exporte en club et enrichit son expérience à l’étranger. Après Colorno, elle rejoint la France et l’ASM Romagnat, avec laquelle elle remporte un titre de championne de France en 2021, avant de poursuivre son parcours à Sale Sharks en Angleterre. Elle revient ensuite en France, passant par Montpellier, puis le Stade Bordelais, dernier club de sa carrière.

Au total, elle cumule 52 sélections internationales, ce qui la place parmi les joueuses majeures de l’histoire du rugby féminin italien. Mais au-delà des chiffres, Sara Tounesi a marqué par sa générosité, son leadership et son travail acharné. Respectée par ses adversaires, admirée par ses coéquipières, elle a incarné une Italie fière, combative et ambitieuse.

La Coupe du monde, puis l’accumulation des blessures

Lors de la Coupe du monde, Sara Tounesi a été victime d’une commotion. Un épisode marquant, mais qui n’est pas la cause directe de la fin de sa carrière. Le véritable tournant est survenu quelques semaines plus tard.

À son arrivée dans son nouveau club, le Stade Bordelais, les examens médicaux de début de saison révèlent une réalité inquiétante : de nombreuses petites blessures anciennes, accumulées au fil des années, qui fragilisent son corps.

Le coup du sort face à Clermont

Le destin s’acharne lors de son deuxième match avec les Lionnes, à domicile, face à Clermont, son ancien club. Ce jour-là, son genou cède. Une blessure grave, brutale, qui va l’éloigner durablement des terrains et remettre en question la suite de sa carrière.

S’ensuivent alors de nombreuses consultations avec des spécialistes, mais Tounesi refuse d’abandonner sans avoir tout tenté.

Le dernier espoir au CERS

En décembre 2025, elle décide de tenter le tout pour le tout avec un séjour au CERS, centre de référence en réathlétisation. L’objectif est clair : renforcer au maximum son genou et pouvoir revenir pour terminer la saison avec le Stade Bordelais, et conclure sa carrière sur le terrain.

Mais parfois, même la volonté la plus forte se heurte à une évidence : le corps a ses limites. Malgré les efforts, la réponse est sans appel. Son corps décide que l’histoire doit s’arrêter là.

Une annonce pleine de dignité

Lundi, Sara Tounesi se rend en Italie, à Rome, où l’équipe nationale est en stage. Elle choisit d’annoncer elle-même sa décision à ses coéquipières, dans l’intimité du groupe, fidèle à ses valeurs de respect et de loyauté.

Mercredi, c’est à Bordeaux, lors de l’entraînement du Stade Bordelais, qu’elle fait de même avec son club. Un moment fort, chargé d’émotion, qui marque la fin officielle de son parcours de joueuse.

Sara Tounesi laisse derrière elle un héritage immense. Elle a contribué à faire grandir le rugby féminin italien et mondial et son impact dépasse largement les terrains : elle restera une référence, un modèle et une légende pour les générations futures. Même éloignée du jeu, son empreinte sur le rugby ne s’effacera pas.