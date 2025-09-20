Coupe du monde. De l’exploit entrevu à la frustration finale, la demi-finale des Bleues a bouleversé les supporters

Ce samedi, le XV de France féminin défiait l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde de rugby féminin. Une rencontre qui a passionné les supporters sur les réseaux sociaux.
Impossible n'est pas FRANÇAISES !— Vox Populo (@InfoLoVol) September 20, 2025
💙🤍❤️ 𝑬𝑵𝑺𝑬𝑴𝑩𝑳𝑬 allez les bleus.🏉#SoyonsBleues #FRAANG #XVdeFrance #RWC2025 https://t.co/PLmASBmm0G— Philippe Croizon (@PhilippeCROIZON) September 20, 2025
Cette Marseillaise avec les larmes, j’aime ! ❤️
Allez les filles 💪🇫🇷#XVdeFrance #RWC2025 #FRAANG— Caravelle17 ⭐️⭐️💛🖤 (@Authentique177) September 20, 2025
Les Bleues ont été les premières à l'attaque.
Les soutiens PTN les soutiens #FRAANG— ghilloo23 (@yakari4567) September 20, 2025
Mais le premier essai est anglais dès la 5e minute.
Dmg de pas l’enfermer au moins plutôt que de se livrer et lui offrir un essai sous les poteaux #FRAANG— FCGB ⭐️ (@FCGB89900832) September 20, 2025
Les anglaises ont mis 2min à rentrer ds le matchs et 2min apres on a le premier essai anglais, dommage car les intentions francaises sont bonnes #FRAANG pic.twitter.com/GkU8QHyfNW— Charles Nastorg 🇫🇷 (@CharlNastorg) September 20, 2025
Le score au bout de 5’ de jeu #SoifdeVictoire #FRAANG #XVdefrance #RWC2025 pic.twitter.com/EfIbC1hVkz— St-Yorre Rugby (@styorreFR) September 20, 2025
L'entame était bleue, mais le réalisme est anglais.
Les anglaies, c'est vraiment des bourrins de compétition ! 🤣🤣#FRAANG— Didier Glaçon (@didierglacon) September 20, 2025
Allez les bleues faut scorer là #FRAANG— aurélie b 🇲🇨 (@Ilie85) September 20, 2025
Les bleues se créent des occasions mais font des mauvais choix sur des situations d'ecole... #FRAANG pic.twitter.com/ZiTIhsJNSR— Charles Nastorg 🇫🇷 (@CharlNastorg) September 20, 2025
Temps fort pour la France ! Et essai pour Konde !
ESSAI C'EST ENORME 🇫🇷🇫🇷#FRAANG— Un supporter de L'OM (@Massilia568) September 20, 2025
Le voilà l'essai, c'est totalement mérité ! #FRAANG https://t.co/AyGqsaW8Ln— VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) September 20, 2025
Essai accordé pour les Bleus !!— St-Yorre Rugby (@styorreFR) September 20, 2025
Go les Bleues🏉🇫🇷🐔#SoifdeVictoire #FRAANG #XVdefrance #RWC2025 pic.twitter.com/P5OC71hliB
Y’a vraiment besoin de 40 ralentis pour voir l’en avant là ??? #FRAANG— Ophélie (@magicgunparis) September 20, 2025
A la demi-heure, seuls deux points séparent les deux équipes.
Sinon les anglaises qui poussent de travers sur toutes les mêlées, on va commencer à leur dire un truc ou pas ? #FRAANG— Reqwert (@reqwert) September 20, 2025
Elles doutent les Anglaises ! Allez !! #FRAANG— Hélène 🌿🇪🇺🏳️🌈 (@Marilyn54435638) September 20, 2025
Manque de réalisme des Tricolores après un jeu au pied pour Ménager qui n'a pas trouvé sa coéquipière.
Oh c’est une dinguerie de faire ça c’est quoi cette passe là #FRAANG— ☂️ / flo ” (@flo_kzscr) September 20, 2025
J'ai bien peur que les regrets soient immenses à la fin de ce match... #FRAANG— VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) September 20, 2025
Intéressant ces jeux au pied, on les mets en difficulté sur ces phases là, faut pousser dessus ! #FRAANG— Reqwert (@reqwert) September 20, 2025
Superbe séquence de la France et essai de Ménager...refusé pour en-avant.
Terrible 😞#FRAANG— Hélène 🌿🇪🇺🏳️🌈 (@Marilyn54435638) September 20, 2025
On a vu des passes plus litigieuses validées 😏#FRAANG— Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) September 20, 2025
Vendange épisode 2 c'est pas possible de louper des surnombres pareils #FRAANG— David beauoui (@Mindavid59) September 20, 2025
La QUANTITÉ de fautes anglaises sur chaque ruck c’est affolant, même Mc Caw est sur le cul #FRAANG— rak (@raklamenace) September 20, 2025
A la pause, les Bleues sont plus que jamais dans le coup face aux grandes favorites de cette coupe du monde ! Maiss il va falloir être beaucoup plus réaliste !
Les anglaises n'ont rien montré... C'est largement faisable en deuxième mi-temps !— Damien PETILLOT (@d_petillot) September 20, 2025
On peut avoir quelques regrets quand même sur cette première mi-temps. On aurait clairement pu être devant au score #FRAANG— Ophélie (@magicgunparis) September 20, 2025
Les Françaises sont à 40 minutes de l'exploit. Grosse entame des Anglaises qui marquent mais en-avant.
On défend tellement bien #FRAANG— Pitié Mike faut signer quelqu’un (@LaGonfleOrange) September 20, 2025
Les anglaises dans les rucks #FRAANG pic.twitter.com/IUxcoenrPK— 𝔻𝕠𝕦𝕕’𝕤 (@antoinelht) September 20, 2025
Bernadou qui nous fait un match MONUMENTAL quelle joueuse #FRAANG— rak (@raklamenace) September 20, 2025
Gabrielle Vernier 😍😍 #FRAANG— J. (@jon4s_inside) September 20, 2025
Ellie Kildunne ne se fait pas des ami(e)s en France.
L'anglaise qui chambre et n'assume pas derrière quand on répond 😅#fraang— Antho_s (@Jug_33) September 20, 2025
Une touche perdue dans le camp anglais se termine en essai pour l'Angleterre.
Et voilà, tout part d'une touche ratée dans le camp adverse #FRAANG— Максим🇫🇷 (@MaximeB_2) September 20, 2025
Trop d’imprécisions en touche et ailleurs. Les Bleues offrent trop d’occasions aux Anglaises.#FRAANG— Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) September 20, 2025
Les Anglaises font leur jeu favori, qui demande de l’organisation à défaut de talent, mais qui marque.#FRAANG— Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) September 20, 2025
Grosse séquence française pour l'essai de Kelly Arbey (52').
Bien joué, allez les bleues ! #FRAANG— Nico Teen (@NicoTeenIce) September 20, 2025
Très fort de réagir avec cet essai après avoir encaissé un maul dévastateur, l'espoir est toujours permis #FRAANG— VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) September 20, 2025
Le mental et la force— KATHE- LEEN (@Kathleen2C) September 20, 2025
2eme essai des Bleues !!— St-Yorre Rugby (@styorreFR) September 20, 2025
🇫🇷 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗭𝗟𝗘𝗦𝗕𝗟𝗘𝗨𝗘𝗦 🇫🇷#SoifdeVictoire #FRAANG #XVdefrance #RWC2025 pic.twitter.com/A2WhkmzS63
12-14, rien n'est fait dans cette demie !
Si on les bats chez elle, ça serait monstrueux #FRAANG— Leah WALLiamson (@Gwn_aL) September 20, 2025
L'Angleterre répond en puissance, 12-21.
La puissance des Anglaises... #FRAANG— Elise (@elise_caley) September 20, 2025
C'est un festival de plaquage haut côte anglais, va peut être falloir sévir à un moment #FRAANG— Reqwert (@reqwert) September 20, 2025
La moindre erreur on la paie cash mauvais lancer en touche derrière pénalité on prend l'essai, les anglaises font rien d'extraordinaire mais une puissance physique 😱#FRAANG— Nicolas (@asm2boucliers) September 20, 2025
Il va falloir marquer deux fois pour l'emporter.
On craque ... C'était beau le temps que ça a duré 😭💔 #FRAANG— LittleLegend✌️🇨🇵⭐️⭐️ (@MissKrisbian) September 20, 2025
Les Françaises n’auront pas démérité, des erreurs de jeux, à trop vouloir croquer le gâteau on finit par le vomir— cwoox (@cwoox) September 20, 2025
Elles n’auront pas été aidé par un arbitrage qui aura fermé les yeux sur beaucoup de gestes haut #FRAANG
Essai assassin de l'Angleterre qui creuse (définitivement) l'écart.
Kildunne qui crucifie les Bleues, elles seront tombées les armes à la main, c'est dur ! #FRAANG— VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) September 20, 2025
#FRAANG pic.twitter.com/8iOcrFSsHf— ghilloo23 (@yakari4567) September 20, 2025
Konde réduit l'écart en coin, mais il ne reste plus beaucoup de temps !
Alors peut-être !? #FRAANG— Nico Teen (@NicoTeenIce) September 20, 2025
On fait surtout ds erreurs on leur donne 3essai touche dans leur 22 ,on perd la touche essai derrière, lancer pas droit dans leur 22 essai derrière, bourde essai derrière. Ce n'est pas possible. Sinon à par leur puissance elles non pas grand chose à proposer c anglaises #FRAANG— Nicolas (@asm2boucliers) September 20, 2025
Pourquoi s'emmerder à jouer, la prochaine fois donnez le match aux anglaises automatiquement, le mondial même #FRAANG— Bialy Tygrys 🇫🇷🇵🇱 φ🌱 (@Bialy_Tygrys) September 20, 2025
L'abonnement au match de bronze continue...#FRAANG #FRAvENG #SoyonsBleues #XVdeFrance #RWC2025— Haicheng (@hcgw_) September 20, 2025
La France n'a pas démérité mais s'incline, 17-28. Rendez-vous face à la Nouvelle-Zélande pour tenter de décrocher la 3e place.
Les Bleues échouent dans cette demi-finale, mais elles nous y auront fait croire presque jusqu'au bout. Un manque de réalisme et de précision montre ce qui manque encore aujourd'hui à ce groupe ! #FRAANG— VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) September 20, 2025
"Ces dernières années, développe Grill, on a professionnalisé certaines internationales (les salaires vont de 2500 à 4000 euros) mais l’objectif, c’est d’en emmener bientôt 300 de plus vers la professionnalisation ou la semi professionnalisation. Grâce à la médiatisation et au naming, le but est donc de monter les budgets des clubs de l’Élite 1 à 2 millions d’euros, soit l’équivalent des entités de division Nationale, par exemple. Les grands annonceurs du sport doivent comprendre que nos filles sont inspirantes et peuvent donner le sourire au pays".
"L’objectif, c’est d’élever le niveau. C’est sans doute ici que l’on a rattrapé notre retard et l’on veut encore progresser. Un gros travail est fait autour de l’Elite 1 parce qu’on veut vraiment que cela soit la base de la construction de cette équipe de France. Pour ça, il faut travailler à la base avec les clubs. Ce que l’on veut, c’est construire un cahier des charges qui va permettre à ce que l’argent que pourraient avoir les clubs d’Elite 1 soit orienté vers leur structuration. C’est-à-dire, des entraîneurs diplômés, des préparateurs physiques diplômés, un staff complet à la hauteur du niveau que l’on recherche."
Sur le côté rugby, les françaises y étaient, elles ont fait jeu égal et le score final est très flatteur pour les anglaises. Elles se sont tiré une balle dans le pied par leur inefficacité. L'erreur de Konde qui offre le ballon à Kildunne pour l'essai qui "seal the deal" est difficilement excusable à ce niveau. Les françaises ont eu l'air, pour une fois, de mettre en place un système de jeu offensif plutôt intéressant par moment, même si encore très limité, donc je peux maintenir ma critique du staff dont le niveau est à des années lumières (de retard) de celui de l'équipe Canadienne. Dans un monde parallèle Kevin Royer est l'entraineur de l'EDF féminine, et on roule sur tout le monde par le simple fait d'avoir un staff réellement compétent.
Par contre, y'a un point sur lequel j'ai beaucoup de mal, depuis le début de cette coupe du monde: c'est l'arbitrage. Je sais que c'est pas facile, et je ne dirais jamais qu'il a été biaisé ou injuste parce que je ne pense pas que ce soit le cas. Mais sur les deux derniers matchs de l'EDF, je l'ai juste trouvé... Mauvais. Trop de trucs oubliés ou pas vus, trop de décisions difficilement défendables. Un 50/50 est toujours défendable quel que soit le verdict final, ce n'est pas une erreur, mais là, ce n'étaient pas des 50/50, c'étaient des erreurs, avec des coups de sifflets du mauvais côté. J'ai aussi été choqué par le placement de l'arbitre aujourd'hui, qui a vraiment gêné les joueuses à plusieurs reprises, parfois avec une réelle incidence, comme ce grattage de la 13 anglaise en fin de match ou l'arbitre empêche clairement Konde d'aller déblayer. Encore une fois, je ne pense pas qu'elle ait été malhonnête, ou injuste ou biaisée, mais il s'agit d'une arbitre de très haut niveau, et ce très haut niveau, pour moi, il est en dessous de celui des joueuses. Je n'aime pas spécialement critiquer les arbitres, je sais que c'est dur, et je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant comme discussion à avoir sur un match entre deux équipes de ce niveau, mais si ça continue comme ça, il va y avoir tout un tas de suspension comme Pauline Bourdon, parce que comment leur donner tort?
dan0x
Dommage que le rugby féminin soit encore arbitré au niveau amateur... Les anglaises n'avaient pas besoin de ça pour gagner mais quand même... Les française leur ont facilité aussi un peu la tâche.