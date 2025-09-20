Coupe du monde. De l’exploit entrevu à la frustration finale, la demi-finale des Bleues a bouleversé les supporters
Entre cris de joie et larmes de frustration, la demi-finale France–Angleterre a fait vibrer les supporters. Crédit image : Screenshot TF1
Elles y ont cru, nous aussi : pendant France–Angleterre, la Twittosphère a vibré entre euphorie, colère et fierté. Retour sur un match vécu au rythme des émotions brutes des supporters.

Ce samedi, le XV de France féminin défiait l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde de rugby féminin. Une rencontre qui a passionné les supporters sur les réseaux sociaux.

Les Bleues ont été les premières à l'attaque.

Mais le premier essai est anglais dès la 5e minute.

L'entame était bleue, mais le réalisme est anglais.

Temps fort pour la France ! Et essai pour Konde !

A la demi-heure, seuls deux points séparent les deux équipes.

Manque de réalisme des Tricolores après un jeu au pied pour Ménager qui n'a pas trouvé sa coéquipière.

Superbe séquence de la France et essai de Ménager...refusé pour en-avant.

A la pause, les Bleues sont plus que jamais dans le coup face aux grandes favorites de cette coupe du monde ! Maiss il va falloir être beaucoup plus réaliste !

Les Françaises sont à 40 minutes de l'exploit. Grosse entame des Anglaises qui marquent mais en-avant.

Ellie Kildunne ne se fait pas des ami(e)s en France.

Une touche perdue dans le camp anglais se termine en essai pour l'Angleterre.

Grosse séquence française pour l'essai de Kelly Arbey (52').

12-14, rien n'est fait dans cette demie !

L'Angleterre répond en puissance, 12-21.

Il va falloir marquer deux fois pour l'emporter.

Essai assassin de l'Angleterre qui creuse (définitivement) l'écart.

Konde réduit l'écart en coin, mais il ne reste plus beaucoup de temps !

La France n'a pas démérité mais s'incline, 17-28. Rendez-vous face à la Nouvelle-Zélande pour tenter de décrocher la 3e place.

  • Yonolan
    217269 points
  • il y a 1 minute

Il n'y a pas eu d'exploit mais il y a eu match

Et comme le dit @O'Livey beaucoup plus serré que l'indique le score final

Le rugby féminin en France a un réel essor avec 52 000 licenciées et +35% sur une année


L'idée de la FFR n'est pas de creer une professionnalisation selon Gril

"Ces dernières années, développe Grill, on a professionnalisé certaines internationales (les salaires vont de 2500 à 4000 euros) mais l’objectif, c’est d’en emmener bientôt 300 de plus vers la professionnalisation ou la semi professionnalisation. Grâce à la médiatisation et au naming, le but est donc de monter les budgets des clubs de l’Élite 1 à 2 millions d’euros, soit l’équivalent des entités de division Nationale, par exemple. Les grands annonceurs du sport doivent comprendre que nos filles sont inspirantes et peuvent donner le sourire au pays".

Et Lhermet de rajouter

"L’objectif, c’est d’élever le niveau. C’est sans doute ici que l’on a rattrapé notre retard et l’on veut encore progresser. Un gros travail est fait autour de l’Elite 1 parce qu’on veut vraiment que cela soit la base de la construction de cette équipe de France. Pour ça, il faut travailler à la base avec les clubs. Ce que l’on veut, c’est construire un cahier des charges qui va permettre à ce que l’argent que pourraient avoir les clubs d’Elite 1 soit orienté vers leur structuration. C’est-à-dire, des entraîneurs diplômés, des préparateurs physiques diplômés, un staff complet à la hauteur du niveau que l’on recherche."
Nous verrons si cette démarche nous permettra de gommer l'handicap structurel

Parce que pour le reste nos filles nous ont prouvé qu'elles sont là

  • il y a 1 minute

