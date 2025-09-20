Coupe du monde. De l’exploit entrevu à la frustration finale, la demi-finale des Bleues a bouleversé les supporters

Elles y ont cru, nous aussi : pendant France–Angleterre, la Twittosphère a vibré entre euphorie, colère et fierté. Retour sur un match vécu au rythme des émotions brutes des supporters.

Ce samedi, le XV de France féminin défiait l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde de rugby féminin. Une rencontre qui a passionné les supporters sur les réseaux sociaux.

Impossible n'est pas FRANÇAISES !



Allez les bleues !

🇲🇫🏉💪#FRAANG #RWC2025 — Vox Populo (@InfoLoVol) September 20, 2025

Cette Marseillaise avec les larmes, j’aime ! ❤️

Et oui en bleu et contre tous..

Allez les filles 💪🇫🇷#XVdeFrance #RWC2025 #FRAANG September 20, 2025

Les Bleues ont été les premières à l'attaque.

Les soutiens PTN les soutiens #FRAANG September 20, 2025

Mais le premier essai est anglais dès la 5e minute.

Dmg de pas l’enfermer au moins plutôt que de se livrer et lui offrir un essai sous les poteaux #FRAANG — FCGB ⭐️ (@FCGB89900832) September 20, 2025

Les anglaises ont mis 2min à rentrer ds le matchs et 2min apres on a le premier essai anglais, dommage car les intentions francaises sont bonnes #FRAANG pic.twitter.com/GkU8QHyfNW — Charles Nastorg 🇫🇷 (@CharlNastorg) September 20, 2025

L'entame était bleue, mais le réalisme est anglais.

Les anglaies, c'est vraiment des bourrins de compétition ! 🤣🤣#FRAANG — Didier Glaçon (@didierglacon) September 20, 2025

Allez les bleues faut scorer là #FRAANG — aurélie b 🇲🇨 (@Ilie85) September 20, 2025

Les bleues se créent des occasions mais font des mauvais choix sur des situations d'ecole... #FRAANG pic.twitter.com/ZiTIhsJNSR — Charles Nastorg 🇫🇷 (@CharlNastorg) September 20, 2025

#FRAANG

J'ai l'impression que nos bleues sont des R5 face à des tanks !

Puisse l'avantage du châssis face au poids être la clef du match... pic.twitter.com/X9VxBZlmgf — 𝑮𝒂𝒊𝒍𝒍𝒂𝒓𝒅 𝑴𝒂𝒏 (@gaillardmann) September 20, 2025

Temps fort pour la France ! Et essai pour Konde !

ESSAI C'EST ENORME 🇫🇷🇫🇷#FRAANG — Un supporter de L'OM (@Massilia568) September 20, 2025

Y’a vraiment besoin de 40 ralentis pour voir l’en avant là ??? #FRAANG — Ophélie 🪽 (@magicgunparis) September 20, 2025

A la demi-heure, seuls deux points séparent les deux équipes.

Sinon les anglaises qui poussent de travers sur toutes les mêlées, on va commencer à leur dire un truc ou pas ? #FRAANG — Reqwert (@reqwert) September 20, 2025

Elles doutent les Anglaises ! Allez !! #FRAANG — Hélène 🌿🇪🇺🏳️‍🌈 (@Marilyn54435638) September 20, 2025

Manque de réalisme des Tricolores après un jeu au pied pour Ménager qui n'a pas trouvé sa coéquipière.

Oh c’est une dinguerie de faire ça c’est quoi cette passe là #FRAANG — ☂️ / flo ” (@flo_kzscr) September 20, 2025

J'ai bien peur que les regrets soient immenses à la fin de ce match... #FRAANG — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) September 20, 2025

Intéressant ces jeux au pied, on les mets en difficulté sur ces phases là, faut pousser dessus ! #FRAANG — Reqwert (@reqwert) September 20, 2025

Superbe séquence de la France et essai de Ménager...refusé pour en-avant.

On a vu des passes plus litigieuses validées 😏#FRAANG — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) September 20, 2025

Vendange épisode 2 c'est pas possible de louper des surnombres pareils #FRAANG — David beauoui (@Mindavid59) September 20, 2025

La QUANTITÉ de fautes anglaises sur chaque ruck c’est affolant, même Mc Caw est sur le cul #FRAANG — rak (@raklamenace) September 20, 2025

A la pause, les Bleues sont plus que jamais dans le coup face aux grandes favorites de cette coupe du monde ! Maiss il va falloir être beaucoup plus réaliste !

Les anglaises n'ont rien montré... C'est largement faisable en deuxième mi-temps !

Allez les bleues ! #FRAANG — Damien PETILLOT (@d_petillot) September 20, 2025

On peut avoir quelques regrets quand même sur cette première mi-temps. On aurait clairement pu être devant au score #FRAANG — Ophélie 🪽 (@magicgunparis) September 20, 2025

Les Françaises sont à 40 minutes de l'exploit. Grosse entame des Anglaises qui marquent mais en-avant.

On défend tellement bien #FRAANG — Pitié Mike faut signer quelqu’un (@LaGonfleOrange) September 20, 2025

Bernadou qui nous fait un match MONUMENTAL quelle joueuse #FRAANG — rak (@raklamenace) September 20, 2025

Ellie Kildunne ne se fait pas des ami(e)s en France.

L'anglaise qui chambre et n'assume pas derrière quand on répond 😅#fraang — Antho_s (@Jug_33) September 20, 2025

Une touche perdue dans le camp anglais se termine en essai pour l'Angleterre.

Et voilà, tout part d'une touche ratée dans le camp adverse #FRAANG — Максим🇫🇷 (@MaximeB_2) September 20, 2025

Trop d’imprécisions en touche et ailleurs. Les Bleues offrent trop d’occasions aux Anglaises.#FRAANG — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) September 20, 2025

Les Anglaises font leur jeu favori, qui demande de l’organisation à défaut de talent, mais qui marque.#FRAANG — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) September 20, 2025

Grosse séquence française pour l'essai de Kelly Arbey (52').

Bien joué, allez les bleues ! #FRAANG — Nico Teen (@NicoTeenIce) September 20, 2025

Très fort de réagir avec cet essai après avoir encaissé un maul dévastateur, l'espoir est toujours permis #FRAANG — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) September 20, 2025

Le mental et la force

Belle transformation

Faut tenir bon#FRAANG — KATHE- LEEN (@Kathleen2C) September 20, 2025

12-14, rien n'est fait dans cette demie !

Si on les bats chez elle, ça serait monstrueux #FRAANG — Leah WALLiamson (@Gwn_aL) September 20, 2025

L'Angleterre répond en puissance, 12-21.

C'est un festival de plaquage haut côte anglais, va peut être falloir sévir à un moment #FRAANG — Reqwert (@reqwert) September 20, 2025

La moindre erreur on la paie cash mauvais lancer en touche derrière pénalité on prend l'essai, les anglaises font rien d'extraordinaire mais une puissance physique 😱#FRAANG — Nicolas (@asm2boucliers) September 20, 2025

Il va falloir marquer deux fois pour l'emporter.

On craque ... C'était beau le temps que ça a duré 😭💔 #FRAANG — LittleLegend✌️🇨🇵⭐️⭐️ (@MissKrisbian) September 20, 2025

Les Françaises n’auront pas démérité, des erreurs de jeux, à trop vouloir croquer le gâteau on finit par le vomir



Elles n’auront pas été aidé par un arbitrage qui aura fermé les yeux sur beaucoup de gestes haut #FRAANG — cwoox (@cwoox) September 20, 2025

Essai assassin de l'Angleterre qui creuse (définitivement) l'écart.

Kildunne qui crucifie les Bleues, elles seront tombées les armes à la main, c'est dur ! #FRAANG — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) September 20, 2025

Konde réduit l'écart en coin, mais il ne reste plus beaucoup de temps !

On fait surtout ds erreurs on leur donne 3essai touche dans leur 22 ,on perd la touche essai derrière, lancer pas droit dans leur 22 essai derrière, bourde essai derrière. Ce n'est pas possible. Sinon à par leur puissance elles non pas grand chose à proposer c anglaises #FRAANG — Nicolas (@asm2boucliers) September 20, 2025

Pourquoi s'emmerder à jouer, la prochaine fois donnez le match aux anglaises automatiquement, le mondial même #FRAANG — Bialy Tygrys 🇫🇷🇵🇱 φ🌱 (@Bialy_Tygrys) September 20, 2025

La France n'a pas démérité mais s'incline, 17-28. Rendez-vous face à la Nouvelle-Zélande pour tenter de décrocher la 3e place.