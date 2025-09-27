Coupe du monde. Marseillaise oubliée, 10 minutes fatales et réveil tardif, France – Nouvelle-Zélande vu par les supporters

Bronze en jeu, hymne oublié et supporters survoltés : le France – Nouvelle-Zélande a fait réagir Twitter, entre fierté et frustration.

France vs Nouvelle-Zélande, ç'aurait pu être la finale de la Coupe du monde. Mais c'est pour le bronze que les Tricolores et les Black Ferns ont croisé le fer ce samedi à Twickenham. Une rencontre qui a passionné les supporters. Lesquels n'ont pas manqué de critique TF1 pour avoir "zappé" l'hymne français.

Merci @tf1 pour les pubs et même pas la marseillaise#NZLFRA — Delf83 (@delf_83) September 27, 2025

Merci TF1 pour la marseillaise, vous êtes vraiment trop fort 👏🏻 #NZLFRA — pauline (@pall_in) September 27, 2025

J'espère vraiment qu'on se rend compte que cette chaîne en a strictement rien à foutre du sport féminin, ce qui compte pour eux c'est les audiences rien dautre et on en a eu une belle preuve aujourd'hui 👍🤦‍♂️🤡 #tf1 #NZLFRA September 27, 2025

Les Bleues tiennent le ballon, mais manque de justesse dans cette entame de rencontre. Un lancement en première main permet à Bourdon Sansus de marquer.

Quelle que soit l’issue du match, on a adoré vous suivre les Bleues !



J’espère que ça inspirera de très nombreuses jeunes filles à s’inscrire et que la fédération redoublera d’effort pour valoriser le rugby féminin 💪🏽



#NZLvFRA #RWC2025 #NZLFRA September 27, 2025

OH LE MOUVEMENT INCROYABLE ESSAI #NZLFRA — Nathan (@SkYNbA) September 27, 2025

Bel essai avec 2 offloads #NZLFRA — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) September 27, 2025

Réponse presque immédiate des Ferns, 7 partout.

⏱️ 15’ | 🇳🇿🇫🇷 7-7 |

Les Black Ferns réagissent et égalisent avec un premier essai de Demant. C'est transformé par Sorensen-McGee.#NZLFRA #SoyonsBleues #RWC2025 #XVdeFrance — France Rugby (@FranceRugby) September 27, 2025

Magnifique le premier essai pour les Bleues, le trio Grisez, Ménager et Bourdon-Sansus ont parfaitement construit l'action ! #NZLvFRA — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) September 27, 2025

Belle occasion pour les Françaises qui continuent de pousser pour marquer un deuxième essai.

Faut vraiment pas qu’on refasse les mêmes erreurs que face à l’Angleterre en ne concrétisant pas. Pas de regret aujourd’hui les filles ! #NZLFRA — Ophélie 🪽 (@magicgunparis) September 27, 2025

Toujours aussi excités les commentateurs de TF1 ! Arrêtez de gueuler pour rien 😑 #NZLFRA #RWC2025 — Eric (@ericpages1304) September 27, 2025

Une faute mais qui évite un essai NéoZ, les NéoZ qui marquent 0 pt sur les séquences suivantes, les Bleues s’en sortent bien #NZLFRA — ≈ Tibarrel ≈ (@tibarrel) September 27, 2025

Maintenant on peut garder le ballon au sol mdr #NZLFRA — rak (@raklamenace) September 27, 2025

La Nouvelle-Zélande trouve la faille à la demi-heure avec un deuxième essai.

Suis désolé mais qd un 10 tente 50/22 sans pression et que le rebond n’est pas bon… c pas la faute du ballon mais du 10. Qd rebond va a contresens… c ta manière de taper. Soyons sérieux 2’ #NZLvFRA #NZLFRA — Rochelais 17 💛🖤⭐️⭐️ (@17_rochelais) September 27, 2025

Un superbe mouvement des Néo-Zélandaises termine en Terre promise. Suivi d'une relance pour un cinglant 26-7.

Les 10 minutes catastrophiques des Bleues ! #franzl — Etienne Goursaud 🇫🇷 (@EtienneGoursaud) September 27, 2025

On se fait massacrer là… #NZLFRA — Ophélie 🪽 (@magicgunparis) September 27, 2025

Sur cet essai des black ferns je n’arrive pas à savoir si c’est leur jeu incroyablement beau ou notre défense en carton qui se démarque le plus.#NZLFRA — stephane globe (@g_l_o_b) September 27, 2025

Wow.. le score fait mal #NZLFRA — Nathan (@SkYNbA) September 27, 2025

Les Françaises s'écroulent juste avant la mi-temps 26-7, la troisième place s'éloigne pour les Bleues ! #RWC2025 #NZLvFRA — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) September 27, 2025

Même si la défense est médiocre, il me semble qu’il y a une passe bien en avant sur ce dernier essai avant la mi-temps #NZLFRA — ahki (@covinhio) September 27, 2025

Première mi temps catastrophique des Bleues qui n’ont rien retenu de leur défaite contre les anglaises. C’est très décevant… #Rugby #RWC2025 #NZLvFRA — News Sports Tricolores (@LNewsSF) September 27, 2025

La MT des Bleues, ça dépend si on analyse avant ou après la 33ème minute.



Dommage, le score à la MT fait sévère.

Réalisme is Black

2️⃣6️⃣ - 7️⃣ #NZLFRA — ≈ Tibarrel ≈ (@tibarrel) September 27, 2025

En tête (7-0, 10e) lors de ce match pour la 3e place de @rugbyworldcup sur un essai transformé de #BourdonSansus @FranceRugby féminine atteint la mi-temps à Twickenham avec un débours de 19 points (7-26) face aux @BlackFerns (4 essais, 15e, 33e, 37e, 40e). #NZLFRA #RWC2025 — Duperron Pierre (@DuperronPierre) September 27, 2025

Toujours aussi frustrant leur match , t'as l'impression ils peuvent faire un truc mais la précision est pas laaaaa et hop punition derrière #NZLFRA — YoYo (@_THEYOYO_) September 27, 2025

Braxton Sorensen-McGee met le feu à la défense et alourdit la marque.

Bon ... Du coup je regarde le vélo #NZLFRA — pierre auger (@reguap) September 27, 2025

On peut s’en prendre qu’à nous même. Trop d’erreurs qui pardonnent pas et c’est un problème beaucoup trop récurrent chez cette équipe #NZLFRA — Ophélie 🪽 (@magicgunparis) September 27, 2025

Faut dire que c'est beau à regarder 😍#NZLFRA — ⚡Mlle 40kVolts⚡ (@Mamzelle40kV) September 27, 2025

Les Bleues ne lâchent rien. Un jeu au pied et une bonne pression défensive permet à la France de marquer. Mais Annaelle Deshaye était au sol et ne pouvait pas jouer le ballon.

Et la ya arbitrage vidéo mdrr en plus qu'on soit pas précis l'arbitre voit toute nos faute mais pas certaine faute de la nouvelle Zélande #NZLFRA — YoYo (@_THEYOYO_) September 27, 2025

Nouvel essai pour la Nouvelle-Zélande qui se dirige vers la médaille de bronze.

Malgré l'écart au tableau d'affichage, pas question d'abdiquer. Champon récompense les efforts français.

Non mais c'est pas possible de vendanger une tel action #NZLFRA — YoYo (@_THEYOYO_) September 27, 2025

Puis c'est Vernier qui marque entre les perches !

Dommage de se réveiller un peu tard quoi 🥲 #NZLFRA — Ophélie 🪽 (@magicgunparis) September 27, 2025

Nouvel essai pour les Bleues !

ALORS PEUT ETRE ?#FRANZL — Etienne Goursaud 🇫🇷 (@EtienneGoursaud) September 27, 2025

Encore plus frustrant de se reveiller si tard #NZLFRA — YoYo (@_THEYOYO_) September 27, 2025

Pourquoi elles ont pas fait ça avant sérieux 😭 #NZLFRA — Ophélie 🪽 (@magicgunparis) September 27, 2025

En quelques minutes, les filles ont une belle remontée. #NZLvFRA — ryan destin (@ryandestin1) September 27, 2025

#NZLFRA C'est frustrant. Il ne manque "que" deux essais transformés et ça passerait.

C'est à porte mais en 5min, l'exploit semble irréalisable — Seth Moriarty (@SethArcEnCiel) September 27, 2025

Malgré une belle réaction en fin de partie, les Bleues échouent dans cette finale de bronze, 39-26. Elles terminent à la 4e place de cette Coupe du monde.