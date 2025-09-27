Coupe du monde. Marseillaise oubliée, 10 minutes fatales et réveil tardif, France – Nouvelle-Zélande vu par les supporters
Les Bleues rêvaient de médaille, elles ont surtout provoqué un torrent de réactions sur Twitter. Crédit image : Screenshot TF1
Bronze en jeu, hymne oublié et supporters survoltés : le France – Nouvelle-Zélande a fait réagir Twitter, entre fierté et frustration.

France vs Nouvelle-Zélande, ç'aurait pu être la finale de la Coupe du monde. Mais c'est pour le bronze que les Tricolores et les Black Ferns ont croisé le fer ce samedi à Twickenham. Une rencontre qui a passionné les supporters. Lesquels n'ont pas manqué de critique TF1 pour avoir "zappé" l'hymne français.

Les Bleues tiennent le ballon, mais manque de justesse dans cette entame de rencontre. Un lancement en première main permet à Bourdon Sansus de marquer.

Réponse presque immédiate des Ferns, 7 partout.

Belle occasion pour les Françaises qui continuent de pousser pour marquer un deuxième essai.

La Nouvelle-Zélande trouve la faille à la demi-heure avec un deuxième essai.

Un superbe mouvement des Néo-Zélandaises termine en Terre promise. Suivi d'une relance pour un cinglant 26-7.

Braxton Sorensen-McGee met le feu à la défense et alourdit la marque.

Les Bleues ne lâchent rien. Un jeu au pied et une bonne pression défensive permet à la France de marquer. Mais Annaelle Deshaye était au sol et ne pouvait pas jouer le ballon.

Nouvel essai pour la Nouvelle-Zélande qui se dirige vers la médaille de bronze.

Malgré l'écart au tableau d'affichage, pas question d'abdiquer. Champon récompense les efforts français.

Puis c'est Vernier qui marque entre les perches !

Nouvel essai pour les Bleues !

Malgré une belle réaction en fin de partie, les Bleues échouent dans cette finale de bronze, 39-26. Elles terminent à la 4e place de cette Coupe du monde.

