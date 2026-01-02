Derrière l'intouchable Dupont, un seul numéro 9 concurrence le Toulousain en TOP 14 (et ce n'est pas Lucu)

Ayant battus dix défenseurs dans une rencontre de Top 14, seul Santi Arata rivalise avec Antoine Dupont parmi les autres demis de mêlée du championnat.

Face à La Rochelle, il a une nouvelle fois prouvé qu’il était le patron au Stade Toulousain et en Top 14. Antoine Dupont a dégoûté l’immense majorité de ses adversaires, qui ont même déclaré l’avoir ciblé, sans grande réussite.

Pour son retour en tant que titulaire en Top 14, ce dernier a inscrit un doublé en à peine 60 minutes. Une prouesse déjà bien rare à ce niveau de la compétition, seulement, “Toto” ne s’est pas arrêté là.

Véritable poison, le demi de mêlée international a battu plus de dix défenseurs sur l’ensemble de la rencontre. Seuls lui et un demi de mêlée uruguayen peuvent se targuer d’une telle performance dans l'élite française à ce poste.

Il est le seul joueur du championnat à avoir égalé l’enfant de Castelnau-Magnoac. Avec Castres, en 2016, Antoine Dupont s’était distingué face à Brive en battant dix défenseurs, un certain jour de novembre.

Depuis, il a régulièrement égalé, puis même dépassé ce record, atteignant jusqu’à quatorze défenseurs battus face à Bordeaux en 2023. Un seul joueur s’est distingué en l’égalant face au Racing 92.

Selon le site Stats Perform et le compte Twitter Opta Jonny, Santiago Arata est le seul à se placer aux côtés d’Antoine Dupont parmi les numéros neuf qui battent le plus de défenseurs en Top 14. Un fait d’armes qui n’a rien du hasard quand on connaît les qualités du demi de mêlée du C.O.

Ainsi, en 2022, le demi de mêlée de Castres a battu dix défenseurs face au Racing 92, se plaçant seul aux côtés d’Antoine Dupont parmi les demi de mêlée du Top 14 ayant battus le plus de joueurs.

12 - Most defenders beaten by a scrum half in a TOP 14 game since Opta have recorded this data:



14 - Dupont (v UBB, 2023)

12 - Dupont (v La Rochelle, 2025)

10 - Arata (v Racing 92, 2022)

10 - Dupont (v Pau, 2021)

10 - Dupont (v Castres, 2017)

10 - Dupont (v Brive, 2016)



List. — OptaJonny (@OptaJonny) December 29, 2025

Les coulisses de l'arrivée de Santi Arata à Castres

Arrivé en provenance de Peñarol, Santiago Arata a tout pour s’imposer dans la lignée d’un Rodrigo Capo Ortega, comme un joueur uruguayen marquant du club tarnais.

Icône de Pierre-Fabre, le deuxième ligne fraîchement retraité s’était chargé de recommander son nom aux dirigeants tarnais, qui l’ont engagé après une Coupe du monde exceptionnelle, pour un joueur qui découvrait alors la compétition.

Lors de son idylle japonaise, Arata a remporté six turnovers, s’est défait de six plaquages et en a lui-même réalisé 38. America Rugby News lui a d’ailleurs décerné le prix de meilleur demi de mêlée du continent cette année-là.

Face aux Fidji, lors du match d’ouverture, il a été le grand artisan du succès uruguayen, inscrivant un essai au nez et à la barbe de trois défenseurs. Pas étonnant, qu’il soit aujourd’hui le seul demi de mêlée capable de rivaliser avec Antoine Dupont dans ce domaine en Top 14.

Quand Arata mettait Dupont au supplice en demi-finale du Top 14

Pour sa deuxième saison dans le Tarn, Santiago Arata s’était imposé comme la relève légitime de la légende Rory Kockott. En lui confiant les clés du camion, personne ne pensait que le petit bout d’homme d’1,74 m pour 75 kg pourrait faire déjouer Antoine Dupont en demi-finale du Top 14 et hisser le club castrais vers une nouvelle finale.

Face à Toulouse, d’abord brouillon, le demi de mêlée s’est ensuite illustré au point de faire dérailler le “ministre de l’Intérieur”. Fidèle à son image d’équipe difficile à manœuvrer, Castres élimine alors le colosse toulousain et s’offre une finale, finalement perdue face à Montpellier.

Lors de cette rencontre à l’Allianz Riviera, Santiago Arata avait notamment effectué sept plaquages, autant que son talonneur Gaëtan Barlot, et davantage que son capitaine, le flanker Mathieu Babillot, auteur de cinq plaquages réussis. Il s’était également illustré en inscrivant un essai salvateur au retour des vestiaires, remettant son équipe sur de bons rails.

Fort en défense et redoutable en attaque, Arata symbolise parfaitement la grinta sud-américaine chère aux Castrais, qui ont rapidement adopté le “petit Santi”, désormais prêt à faire encore, pour au moins trois saisons, les beaux jours de Castres.

