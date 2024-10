TRANSFERT. Santiago Arata a fait son choix (et ce n’est ni Toulouse ni le Racing 92 !)

Ciblé par le Racing 92 et le Stade Français, Santiago Arata a finalement opté pour une prolongation à Castres alors même que son départ était censé être acté.

Annoncé dans un club de la capitale, Santiago Arata était certain de quitter le Castres Olympique. Tous les médias et suiveurs du rugby en étaient convaincus. Pour leur défense, le club lui-même avait confirmé l’information.

Le 19 septembre, les Tarnais indiquaient dans un communiqué que le demi de mêlée avait refusé une offre de prolongation. Le CO s’était alors mis à la recherche de son successeur pour assurer son avenir. Dans le même temps, la prolongation pour trois saisons de la doublure à ce poste, Jérémy Fernandez, était assurée.

Seulement, le rugby est un sport plein de surprises et ce dossier a vécu un rebondissement pour le moins inattendu. Courtisé par le Stade Français et le Racing 92, Santiago Arata n’avait plus qu’à faire un choix.

Le choix du Racing 92

Ce lundi, l’actuel joueur du CO visitait les installations du Racing 92 et tout portait à croire que son choix était arrêté. Mais coup de tonnerre, le club francilien fait de Léo Carbonneau sa priorité et Arata ne devient qu’un second choix. La signature du Briviste ce lundi a refermé instantanément la piste qui menait à l’Uruguayen.

Sans solution, le joueur a repris contact avec ses dirigeants :

« Après avoir vu plusieurs autres clubs, Santiago a souhaité me revoir. J'ai ouvert ma porte et nous avons passé trois heures ensemble, sans intermédiaire, pour arriver à un accord que nous souhaitions au fond tous les deux », commentait Pierre-Yves Revol sur le site du CO.

« Je n’ai pas voulu m’engager aussi vite »

Après coup, l’intéressé est également revenu sur ce retournement de situation :

« Le président m'avait fixé un court délai, et dans un premier temps, je n'ai pas voulu m'engager aussi vite. Nous avons donc décidé de nous revoir et pris le temps d'échanger pour mieux comprendre nos positions respectives et rechercher un accord. Il est vrai que d'autres clubs m'ont sollicité, et j'en ai même visité certains. Mais après avoir évalué toutes les options, nous avons décidé ensemble, avec ma femme, de poursuivre notre projet à Castres, notre maison. C'est une immense joie pour moi et ma famille de continuer ma carrière ici, et de pouvoir, je l'espère, marquer l'histoire du CO. J'aime ce club, son identité, sa capacité à relever les défis en restant fidèle à son histoire, tout en étant très proche de ses supporters. Je suis heureux et libéré de rester « chez moi » et de continuer à m'investir pleinement pour ce maillot. »