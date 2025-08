RUGBY. 3e test Lions - Australie, le bouquet final d’une tournée pas comme les autres

Les Britanniques veulent le grand chelem, les Australiens sauver l’honneur. Et si c’était le plus beau des trois tests ?

Les Lions britanniques et irlandais ont déjà validé la série. Deux victoires, deux matchs à couper le souffle, deux stades en fusion. Et pourtant, c’est peut-être ce troisième test, samedi à Sydney, qui restera le plus marquant.

Pourquoi ? Parce qu’il ne s’agira plus seulement de points ou de trophées. Mais d’honneur, de symboles et d’héritage.

Insolite. Victor Wembanyama s'essaie au rugby... à Brive

Un 3-0 qui entre dans l’histoire ?

Dans toute leur histoire, les Lions n’ont que rarement balayé une nation en tournée. Et encore moins en Australie. S’ils s’imposent une troisième fois d’affilée, ils entreront dans un cercle très fermé, aux côtés des invincibles de 1974. Andy Farrell a d’ailleurs fait un choix fort : aligner à nouveau l’équipe-type, sans ouvrir la porte à de grandes rotations. Pas de cadeau. Juste l’envie de graver 2025 dans le marbre.

Une der pour White, une revanche pour l’Australie

En face, les Wallabies ont déjà pris deux coups sur la tête. Mais ils n’ont pas sombré. À Melbourne, ils ont mené de 18 points, ont longtemps dominé… avant de se faire renverser sur la ligne.

Cette équipe, encore en reconstruction, avance malgré les secousses. Et elle veut prouver qu’elle a le niveau pour exister d’ici la Coupe du monde 2027, qui se jouera chez elle.

Time for the final push 🦁#Lions2025 — British & Irish Lions (@lionsofficial) July 31, 2025

Surtout, cette rencontre aura une portée très particulière : Nic White y disputera le dernier match de sa carrière. L’ancien demi de mêlée de Montpellier raccrochera les crampons samedi, face à une équipe qu’il a souvent affrontée.

Ses coéquipiers auront à cœur de lui offrir une sortie digne de son statut. Et dans un Allianz Stadium à guichets fermés, la bande à Joe Schmidt pourrait bien sortir les crocs pour éviter le 3-0.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le troisième et dernier test-match de la tournée des Lions aura lieu samedi 2 août à 12h00 (heure française), en direct sur la chaîne L’Équipe. Un horaire parfait pour un déjeuner à l’anglaise, une bière à la main et du rugby plein les yeux.