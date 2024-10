RUGBY. Le demi de mêlée le plus convoité de Pro D2 va débarquer au Racing 92

Entre résultats inconstants, changement de stade et départ de Nolann Le Garrec, rien ne va plus dans la maison ciel et blanche. Néanmoins, les Franciliens vont pouvoir se consoler avec l'arrivée de ce crack.

Léo Carbonneau a dit oui Courtisé depuis plusieurs mois par le Racing 92, Léo Carbonneau a fini par céder aux appels du pied de la bande à Lancaster, et devrait bel et bien rejoindre le Top 14 dès la saison prochaine, selon les sources de L'Équipe. Le joueur de 20 ans était la priorité du club francilien après le départ annoncé de Nolann Le Garrec vers La Rochelle pour le prochain exercice. Ainsi, Santiago Arata (Castres), qui faisait aussi partie des discussions, n'est plus une option. Pour Carbonneau, ce transfert sera un changement drastique dans sa jeune carrière, lui qui est dans les rangs du CAB depuis 2013, après avoir débuté sa formation à l'Avenir Bizanos. Avec Brive, le demi de mêlée a été propulsé dans le grand bain très tôt, à seulement 18 ans, preuve d'un large potentiel. Depuis ses débuts avec l'équipe professionnelle, Carbonneau n'a connu qu'une saison de Top 14 et a joué 43 matchs avec les Coujoux. Si ce dernier a donné son accord pour rejoindre Farrell et compagnie, ce fut à la suite d'une longue réflexion, et le fils de Philippe aurait dit officiellement oui ce lundi soir, toujours selon les informations de L'Équipe. Toutefois, de longues négociations sont sur le point de débuter. En effet, le numéro 9 est sous contrat jusqu'en 2026 en Corrèze, ce qui veut dire que le Racing 92 va devoir racheter sa dernière année de contrat, mais également payer des indemnités de formation à Brive. Léo Carbonneau devrait coûter une coquette somme aux Franciliens, d'autant plus qu'il a été membre de l'équipe de France des moins de 20 ans, avec une défaite en finale lors du dernier mondial, face aux Anglais. Avec les Bleuets, le demi de mêlée a été plusieurs fois capitaine, et il remplit la même fonction en club depuis le début de la saison, malgré son jeune âge et la présence d'internationaux renommés à ses côtés. Pour le Racing 92, ce transfert pourrait être une belle pioche, avec un jeune joueur talentueux et JIFF, qui pourrait éclore au plus haut niveau. En attendant, Carbonneau va finir sa saison de Pro D2, en tentant de faire remonter le CAB dans l'élite. TOP 14 Une ambitieuse recrue du LOU privée de rugby jusqu'en 2025