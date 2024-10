TOP 14 Une ambitieuse recrue du LOU privée de rugby jusqu'en 2025

Absent trois mois, Théo Millet souffre d’une fracture de la malléole. Le centre lyonnais a quitté le terrain dimanche face au Stade Français, et sera opéré ce mardi.

Coup dur pour le LOU Rugby et ses supporters. Théo Millet, le centre lyonnais, s’est blessé lors du match face au Stade Français, dimanche dernier.

C’est à la 27ème minute que le joueur de 26 ans a dû quitter la pelouse, visiblement touché à la cheville. Le diagnostic est tombé : fracture de la malléole externe.

Une blessure sérieuse qui nécessite une intervention chirurgicale. Celle-ci est prévue pour ce mardi, selon les informations du club. Cette opération marque le début d’une longue période de rééducation pour Théo.

Avec cette blessure, le centre lyonnais sera écarté des terrains pour une durée de trois mois. Une absence qui s’annonce pénalisante pour le LOU.

Les dirigeants et le staff médical restent néanmoins confiants sur le processus de récupération du joueur. Lequel ne jouera pas avant la nouvelle année.

C’est un coup dur pour Millet après quatre titularisations en six matchs avec son nouveau club. Il était arrivé cet été en provenance d'Oyonnax avec l'envie de faire sa place dans l'élite du rugby français.

Après six matchs, et fort du succès bonifié aux dépens du Stade Français, le LOU occupe la quatrième place temporaire du Top 14. Les Lyonnais ont gagné autant de rencontres que la Rochelle et Toulouse. Ils iront à Perpignan la semaine prochaine avant de se recevoir Bayonne.