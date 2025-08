TRANSFERT. Le découpeur en chef du Pays de Galles déjà dans le viseur du Top 14 pour 2026 ?

Cadre des Ospreys et des Lions, Jac Morgan serait sur les tablettes de plusieurs clubs français pour une arrivée dès juillet 2026.

Jac Morgan, seul Gallois chez les Lions, bientôt en Top 14 ?

Son nom ne vous est très certainement pas étranger. Jac Morgan, flanker ultra-complet et capitaine du Pays de Galles pendant la dernière Coupe du monde, est le seul joueur gallois retenu pour la tournée 2025 des Lions britanniques en Australie. Mais ce qui agite les coulisses en ce moment, ce n’est pas seulement son statut de cadre : le joueur arrive en fin de contrat avec les Ospreys à l’issue de la saison à venir.

Des approches venues de France et d’ailleurs

Âgé de 25 ans, Morgan avait déjà été sollicité par des clubs du Top 14 et de Premiership avant sa prolongation surprise en janvier dernier avec la province galloise. Mais selon RugbyPass, son profil est de nouveau proposé à plusieurs formations françaises pour juillet 2026. Autrement dit : les recruteurs commencent à se positionner, et les écuries tricolores flairent le bon coup.

Ce n’est pas une surprise : avec son abattage, sa science du placement et ses qualités de leader, Morgan coche toutes les cases du troisième-ligne moderne. Certains le considèrent même comme le meilleur numéro 7 britannique actuel, devant Ben Earl (rugbypass.com). D'aucuns seraient ravis de l'aligner avec l'espoir qu'il soit aussi voire plus performant qu'un autre Jac(k), à savoir l'Anglais Willis du Stade Toulousain.

Un intérêt venu aussi… de la ligue dissidente

Plus étonnant : la ligue R360, nouveau projet dissident lancé par des investisseurs privés, aurait également coché son nom, selon plusieurs médias britanniques (WalesOnline). Super league. ''R360'' : une bombe prête à exploser sur le rugby mondial ?Pour l’instant, rien d’acté, mais son entourage resterait à l’écoute de toutes les options, notamment hors du Pays de Galles, où les conditions de rémunération sont de plus en plus contraignantes.

Un profil taillé pour la France ?

Mobile, dur au mal, avec un mental de capitaine, Morgan aurait clairement le profil pour briller en Top 14. Reste à savoir qui osera miser sur lui dès maintenant en vue de 2026.

Le joueur des Ospreys, passé par les Scarlets, est encore concentré sur sa saison et sa tournée avec les Lions, mais l’agitation autour de son avenir ne fait que commencer. Et elle risque de faire saliver plus d’un président français.