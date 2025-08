Top 14. Clermont en mode commando : Urios et l'ASM montent en pression

Ça transpire fort en Auvergne. Intensité maximale, nouveaux venus à fond et Urios qui ne lâche rien : l’ASM version 2025-2026 veut construire sa saison dès l’été.

La saison 2025-2026 n’a pas encore démarré que Clermont a déjà transpiré tout ce qu’elle pouvait. En Auvergne, l’été est rugueux. Et pas à cause de la météo.

Christophe Urios a fixé le ton dès le début de la préparation : intensité, exigence, cohésion. "On a volontairement mis la barre très haut sur les deux premières semaines", annonce le manager, satisfait de voir ses troupes répondre présent. Pas de ballon pour rigoler. Ici, c’est sueur, muscu, et cardio. Les fondamentaux avant le rugby pur.

𝗕𝗮𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝘂𝗹𝗲…

Deuxième semaine de préparation pour les Jaune et Bleu qui ont retrouvé leurs supporters.

Tolofua, recrue et déjà leader

Dans ce décor, Selevasio Tolofua fait partie des visages attendus. Prêté par Toulon avant de signer définitivement jusqu’en 2028, le troisième ligne débarque avec envie et lucidité. "Je ne pense pas avoir connu une prépa aussi intense", lâche-t-il en souriant. Il faut dire que même à Toulouse ou Toulon, les semaines estivales n’avaient pas cette gueule-là.

Mais l’ancien du Stade Toulousain ne s’en plaint pas. Il veut se relancer, retrouver du plaisir et du temps de jeu, lui qui restait souvent sur le banc la saison passée. Il veut jouer en 8, même s’il reste polyvalent. Et il sait qu’à Clermont, avec Pita Gus Sowakula ou Pio Muarua dans les pattes, la concurrence ne lui fera pas de cadeau.

Muarua touché, d’autres ménagés

Justement, Muarua a été l’un des premiers à ressentir les effets de la charge. Petite alerte au mollet, béquilles de sortie le temps d’un week-end, mais l'ancien Grenoblois continue de bosser en salle. Comme Sébastien Bézy, gêné par un genou, ou Tom Raffy et Lucas Zamora, préservés face à l’intensité.

"On protège certains gars", dit Urios. Mais l’état d’esprit est irréprochable, et c’est ce que le staff voulait voir. "Ce travail commun, dur, crée du lien. Et ça peut gommer les trous d’air qu’on a connus la saison passée."

Vers le Chambon-sur-Lignon… et les retours

Le ballon a timidement refait surface. Mais la vraie bascule vers les séquences rugby est prévue dans les jours à venir. D’ici là, le groupe enchaîne, s’endurcit et attend les renforts. Les internationaux français reviendront pendant le stage au Chambon-sur-Lignon (semaine du 18 août), tout comme Sacha Lotrian et Joris Jurand, annoncés sur le retour.

Les Argentins Kremer et Delguy, eux, arriveront plus tard. Et Michael Ala’alatoa ne posera les valises en Auvergne qu’à l’automne, une fois la campagne de qualification des Samoas pour la prochaine Coupe du monde bouclée.