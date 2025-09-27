Coupe du monde. Le baroud d’honneur du XV de France n'a pas suffi face aux Black Ferns (résumé vidéo)

Le XV de France féminin termine 4e du Mondial après sa défaite face aux Black Ferns (42-26). Des erreurs fatales en première période, puis une réaction d’orgueil.

Un trou d’air fatal

Le XV de France féminin a bouclé sa Coupe du monde sur une défaite face à la Nouvelle-Zélande (42-26), ce samedi, lors de la petite finale à Twickenham. Un revers qui laisse un goût amer, tant les Bleues espéraient repartir avec une médaille autour du cou.

La partie avait pourtant bien démarré avec l’essai de Pauline Bourdon Sansus dès la 10e minute. Mais les Black Ferns ont ensuite puni le moindre relâchement tricolore.

En l’espace de 10 minutes, elles ont inscrit trois essais coup sur coup par Brunt (32’), Holmes (37’) et Bayfield (40’). À la pause, les Néo-Zélandaises menaient déjà 26-7, profitant pleinement du manque de maîtrise et de réalisme français après la réalisation de Demant (14’).

La force du sursaut : quand l'honneur est en jeu

Même dans la défaite, les Bleues ont montré leur potentiel de réaction.

La seconde période a confirmé la domination des Black Ferns avec un doublé de Sorensen-McGee (46’, 60’). Pourtant, les Tricolores n’ont jamais lâché.

Portées par l’orgueil et leur banc, elles ont inscrit trois essais signés Champon (62’), Vernier (66’) et Boulard (72’). Une réaction salutaire mais trop tardive pour espérer renverser la vapeur.

Avec quatre essais inscrits et une belle intensité dans les dernières minutes, les Bleues ont montré qu’elles avaient le niveau pour rivaliser quand elles s'appliquent. Mais l’écart de rigueur, notamment dans la gestion des temps faibles, a fait la différence.

La France termine donc au pied du podium, quatrième, en recul par rapport à la précédente édition. Un classement frustrant pour une génération ambitieuse, qui espérait briser la malédiction des demi-finales.

Leçons à tirer : le futur du rugby féminin français

Le potentiel est là, et l'expérience acquise est précieuse.

Cette Coupe du monde laissera des regrets, mais aussi des enseignements. Le potentiel est là avec de jeunes joueuses talentueuses, et le groupe peut s’appuyer sur cette expérience pour franchir un cap. Un groupe qui va beaucoup évoluer avec le départ de cadres.

La suite ? Elle passera par le Tournoi des 6 Nations 2026 et la préparation d’un nouveau cycle en vue du Mondial aux États-Unis. Avec toujours le même objectif : bousculer l’ordre établi et enfin ramener un titre à la maison.