Coupe du monde. Le baroud d’honneur du XV de France n'a pas suffi face aux Black Ferns (résumé vidéo)
Défaite du XV de France féminin face à la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde : un revers amer mais plein d'enseignements pour l'avenir du rugby féminin. (Photo by Alex Davidson - World Rugby)
Le XV de France féminin termine 4e du Mondial après sa défaite face aux Black Ferns (42-26). Des erreurs fatales en première période, puis une réaction d’orgueil.

Un trou d’air fatal

Le XV de France féminin a bouclé sa Coupe du monde sur une défaite face à la Nouvelle-Zélande (42-26), ce samedi, lors de la petite finale à Twickenham. Un revers qui laisse un goût amer, tant les Bleues espéraient repartir avec une médaille autour du cou.

La partie avait pourtant bien démarré avec l’essai de Pauline Bourdon Sansus dès la 10e minute. Mais les Black Ferns ont ensuite puni le moindre relâchement tricolore.

En l’espace de 10 minutes, elles ont inscrit trois essais coup sur coup par Brunt (32’), Holmes (37’) et Bayfield (40’). À la pause, les Néo-Zélandaises menaient déjà 26-7, profitant pleinement du manque de maîtrise et de réalisme français après la réalisation de Demant (14’).

La force du sursaut : quand l'honneur est en jeu

Même dans la défaite, les Bleues ont montré leur potentiel de réaction.

La seconde période a confirmé la domination des Black Ferns avec un doublé de Sorensen-McGee (46’, 60’). Pourtant, les Tricolores n’ont jamais lâché.

Portées par l’orgueil et leur banc, elles ont inscrit trois essais signés Champon (62’), Vernier (66’) et Boulard (72’). Une réaction salutaire mais trop tardive pour espérer renverser la vapeur.

Avec quatre essais inscrits et une belle intensité dans les dernières minutes, les Bleues ont montré qu’elles avaient le niveau pour rivaliser quand elles s'appliquent. Mais l’écart de rigueur, notamment dans la gestion des temps faibles, a fait la différence.

La France termine donc au pied du podium, quatrième, en recul par rapport à la précédente édition. Un classement frustrant pour une génération ambitieuse, qui espérait briser la malédiction des demi-finales.

Leçons à tirer : le futur du rugby féminin français

Le potentiel est là, et l'expérience acquise est précieuse.

Cette Coupe du monde laissera des regrets, mais aussi des enseignements. Le potentiel est là avec de jeunes joueuses talentueuses, et le groupe peut s’appuyer sur cette expérience pour franchir un cap. Un groupe qui va beaucoup évoluer avec le départ de cadres.

La suite ? Elle passera par le Tournoi des 6 Nations 2026 et la préparation d’un nouveau cycle en vue du Mondial aux États-Unis. Avec toujours le même objectif : bousculer l’ordre établi et enfin ramener un titre à la maison.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Les Blacks Ferns ont mérité le match. Néanmoins je trouve que les françaises ont un potentiel qui peut laisser entrevoir des progrès et des évolutions. J'ai trouvé certaines joueuses vraiment au niveau (Fall Raclot, les soeurs Feleu, Bourdon bien sûr, Escudero, Grisez, etc ...) Il manque une 10 de haut niveau et avec un jeu au pied plus long et une capacité à organiser le jeu et une capacité défensive plus constante. J'aurais presque péféré voir Bourdon-Sensus en 10 avec Chambon en 9. Après, je ne comprends toujours pas pourquoi les françaises ne jouent pratiquement jamais derrière en utilisant des leurres et des options dans le dos !! Les BF , comme l'avaient fait les irlandaises, les ont attendu en défense et les ont découpées. Trop facile à lire ...

  • il y a 3 heures

Derniers articles

 News
France/Nouvelle-Zélande. Petite finale, grosses secousses : la presse étrangère s’enflamme pour ce ''très grand match''
News
Coupe du monde. La dernière bataille des Bleues : voici la compo pour faire tomber la Nouvelle-Zélande
News
Votre match de rugby France/Nouvelle-Zélande à quelle heure et sur quelle chaine ?
News
À 18 ans, elle terrorise déjà le rugby mondial : Sorensen-McGee, le phénomène à surveiller pour la France
News
Coupe du monde. La finale Angleterre – Canada confiée à Hollie Davidson, les Bleues dirigées par une Australienne
News
Vos matchs de Rugby France/Nouvelle-Zélande et Toulouse/Castres à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
Devant des millions de fans, les Bleues ont écrit l’histoire du rugby féminin
News
RUGBY FÉMININ. Fin du rêve : un XV de France courageux échoue contre l’Angleterre en demie
News
Coupe du monde. De l’exploit entrevu à la frustration finale, la demi-finale des Bleues a bouleversé les supporters
News
Coupe du monde. Une 2e ligne qui bute, marque, offload et plaque : Sophie de Goede écrit sa légende
Vidéos
VIDEO. Coupe du monde. Le Canada met fin à la suprématie néo-zélandaise avec une prestation majuscule