TRANSFERT. 4 joueurs au centre des attentions : Toulon avance ses pions, Montpellier verrouille, Toulouse temporise

Le marché des centres s’accélère en Top 14 et Pro D2. Toulon avance sur Taccola, Montpellier verrouille Piccardo, Toulouse temporise. On fait le point.

Le marché des centres en pleine ébullition

Les lignes arrière s’agitent sérieusement en Top 14 comme en Pro D2. À Toulon, le RCT avance sur le dossier Robin Taccola, centre de Vannes, pour densifier un poste stratégique. Dans le même temps, Montpellier pousse pour conserver Justo Piccardo, pendant que Toulouse temporise autour de Dimitri Delibes et Matthis Lebel, tous deux passés par la Rade ces dernières semaines. Tour d’horizon d’un jeu de chaises musicales qui pourrait peser lourd.

Selon le Midi Olympique, le RCT devrait accueillir Robin Taccola la saison prochaine. Le centre vannetais, en vue avec le RCV, coche plusieurs cases dans le projet varois. De son côté, le MHR aurait selon le Midi Libre formulé une offre de prolongation à Justo Piccardo, arrivé cet été dans l’Hérault. Enfin, Delibes et Lebel ont visité les installations toulonnaises, mais la tendance reste à une prolongation au Stade Toulousain, notamment pour Lebel.

La stabilité ou le changement : un dilemme pour de nombreux clubs.

Taccola : un atout majeur pour Toulon?

À Toulon, le chantier des centres est prioritaire. Taccola, capable d’évoluer en 12 comme en 13, apporte densité, volume de jeu et solidité défensive. En Pro D2, il s’est affirmé comme un joueur fiable, à fort rendement, capable d’enchaîner les tâches sans perdre en lucidité ballon en main. Dans un RCT qui cherche à retrouver les sommets, c’est un profil “propre”, travailleur, qui peut rapidement s’intégrer.

Le rugby moderne exige des centres capables de défendre en avançant, de jouer juste sous pression et de s’adapter aux systèmes. Piccardo, international argentin, offre une lecture du jeu et une agressivité défensive précieuses pour le MHR. Delibes, lui, reste un joueur très propre en attaque, capable d'évoluer à l'ailier voire à l'arrière, de casser la ligne comme de terminer les coups.

Montpellier et Toulouse : des stratégies divergentes

À Montpellier, prolonger Piccardo serait un signal fort de stabilité après des saisons agitées. Le joueur semble s'être rapidement adapté au Top 14 et son profil international pèse. À Toulouse, la situation est différente : Delibes n’a pas encore tranché, mais Lebel semble se diriger vers une prolongation, malgré l’intérêt toulonnais. Le Stade mise comme souvent sur la continuité.

Le choix de la continuité ou de la nouveauté peut redéfinir une équipe.

Un mercato qui redessine le futur

Pour le RCT, l’arrivée de Taccola, 20 ans, renforcerait la concurrence et sécuriserait la rotation au centre tout en pariant sur l'avenir. Pour rappel, Sinzelle et Nonu sont en fin de contrat en 2026 tout comme Rayan Rebbadj. Pour le MHR, conserver Piccardo, c’est bâtir autour d’un leader potentiel. Pour Toulouse, garder Delibes et Lebel, c’est préserver un ADN offensif déjà bien huilé. Il faut néanmoins rappeler que l'Italien Tommaso Menoncello débarquera la saison prochaine. Si Ahki est parti, Costes, Barassi et Gourgues (ou encore Thomas) évoluent tous au centre.

À l’échelle du championnat, ces mouvements confirment une chose : le poste de centre est plus que jamais stratégique. Derrière ces dossiers, une tendance se dessine : les clubs misent sur des centres complets, jeunes, fiables et intelligents. Et ce mercato, encore loin d’être terminé, pourrait bien redistribuer quelques cartes dès la saison prochaine.