25 plaquages et 18 courses, ces deux frères ont illuminé la deuxième journée de Champions Cup

Cette deuxième journée de Champions Cup s’est achevée difficilement pour certains clubs français, et notamment Toulouse, défait sur la pelouse de Glasgow après une seconde période à sens unique.
Cette déconvenue n’a toutefois pas empêché certains éléments du groupe de se distinguer. Si Toulouse s’est fait confisquer le ballon en deuxième mi-temps, il n’en fallait pas plus pour que l’un de ses flankers soigne ses statistiques.
Peut-être galvanisé par le match de son petit frère, disputé plus tôt samedi, au cours duquel ce dernier a multiplié les courses ballon en main, détenant même le record de cette deuxième journée de Champions Cup.
Malgré 25 plaquages, Jack Willis n'a pas su empêcher la défaite de Toulouse
La statistique est une nouvelle fois complètement folle, compte tenu de la déconvenue de Toulouse en Écosse ce week-end, même si elle ne suffira sans doute pas à réconforter l’excellent Jack Willis.
Comme à son habitude, très actif dans les zones d’ombre, le troisième ligne anglais a brillé en défense, tout en se montrant décisif balle en main, parfait relais aussi bien en touche que dans le jeu courant.
Avec 25 plaquages, il soigne encore un peu plus ses statistiques. Cette saison, Jack Willis affiche une moyenne de 8,5 plaquages par match, pour un total de 68 plaquages réussis en huit rencontres.
La saison passée en Top 14, il avait terminé meilleur gratteur du championnat avec 28 ballons récupérés en 20 matchs, loin devant Sekou Macalou, deuxième avec 16 ballons gagnés pour son équipe.
Tom Willis moteur des Saracens avec 18 courses balle en main contre les Sharks
Tout comme son grand frère, Tom Willis s’est montré très actif, mais cette fois ballon en main. Le numéro 8 des Saracens n’a toutefois pas empêché la courte défaite de son équipe sur la pelouse des Sharks de Durban, à l’Hollywoodbets Kings Park (28-23).
Avec 18 courses ballon en main, il est le plus gros porteur de la deuxième journée de Champions Cup, un nouveau fait d’armes qui s’inscrit parfaitement dans la continuité de son profil très mobile et toujours aussi puissant. Il a d'ailleurs inscrit un essai.
Il rejoindra d’ailleurs Jack Willis en Top 14 dès la saison prochaine, mais sous les couleurs du rival de l’Union Bordeaux-Bègles. Son arrivée devrait permettre à Bordeaux de retrouver de l’avancée, même si le jeune Temo Matiu s’illustre dans le même registre depuis quelques rencontres. La concurrence s’annonce rude si le jeune Bordelais affiche une aussi bonne forme jusqu’à la fin de la saison.
25 - Jack Willis made 25 tackles for @StadeToulousain at the weekend, the most by any player in the @ChampionsCup, while no player made more carries than @Saracens' Tom Willis (18). Rivalry. pic.twitter.com/reTrZzcoD9— OptaJonny (@OptaJonny) December 15, 2025