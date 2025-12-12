RUGBY. Jack Willis doit absolument briller en Champions Cup, voici pourquoi…

Alors que l’Angleterre durcit le ton sur ses joueurs exilés, Jack Willis se doit de laisser une (très) bonne impression s’il veut convaincre son sélectionneur.

C’est un Anglais pas comme les autres. Déjà, il jouit d’une belle côte de popularité en France. Si Jack Willis profite de ce privilège, c'est peut-être car les amateurs de rugby français n’ont pas l’habitude de le voir sous le maillot du XV de la Rose. Exilé hors d’Angleterre, au Stade Toulousain, le troisième ligne s’épanouit, mais un défi bien différent l’attend sur les mois à venir et notamment en Champions Cup.

Non éligible à sa sélection, dont Steve Borthwick est à la tête, Jack Willis n’aurait pas fait une croix sur son avenir international. En effet, The Telegraph confiait, à l’automne 2024, que le joueur avait prévu une clause dans son contrat qui le lie au Stade Toulousain, jusqu’en juin 2029. Pour la saison 2027/2028, le flanker aurait un bon de sortie, sous forme de prêt, pour rejoindre la Premiership et postuler à la Coupe du monde en Australie avec l’Angleterre.

Briller jusqu’en Angleterre

Depuis l’annonce de cette spécificité, au cœur du bail qui le lie aux Rouge et Noir, certaines formations d’outre-Manche s’étaient manifestées, selon la presse anglaise. Les Saracens et les Bristol Bears ne seraient, entre autres, pas insensibles au joueur. Toutefois, aucune proposition sérieuse n’aurait été émise pour l’instant.

Pour cause, la Coupe du monde et la saison 2027/2028 ne sont pas encore à l’ordre du jour. Les discussions autour des contrats, des prétendants ou des négociations avec la fédération se feront sans doute à partir de 2026. Pour l’instant, c’est la Champions Cup qui est au centre des débats, dans l’Europe du rugby et au-delà…

Blessé aux côtes fin novembre, Jack Willis joue son premier match de Champions Cup de la saison avec le Stade Toulousain, ce week-end, face aux Glasgow Warriors. Ce samedi 13 décembre (21h00) au Scotstoun Stadium, l’Anglais est titulaire. Ainsi, cette sortie boréale est l’occasion de se faire bien voir de la presse britannique et des observateurs anglo-saxons. Une mise en lumière dont le troisième ligne a bien besoin s’il souhaite accomplir son objectif. Pour cause, l’intérêt autour du joueur anglais semble être retombé depuis plusieurs mois, de l’autre côté du tunnel.

Willis jette un froid en Angleterre

L'été dernier, sa non-sélection avec les Lions britanniques et irlandais a été un sérieux camouflet. Théoriquement éligible au maillot cramoisi, il avait publiquement ouvert la porte à une participation à la tournée. Face à une rude concurrence à son poste, le sélectionneur Andy Farrell avait privilégié des joueurs éligibles en Grande-Bretagne et dans l’Eire. Ainsi, le Meilleur joueur du Top 14 2024/2025 n’a pas été appelé, alors que son coéquipier toulousain Blair Kinghorn avait été retenu.

Avec cette mise à l’écart, Jack Willis manquait une belle occasion de se rappeler aux bons souvenirs des Anglais. De plus, en parallèle, le Stade Toulousain était moins éblouissant en Champions Cup, après une défaite (35-18) face à l’Union Bordeaux Bègles en demi-finale. Alors que le nom de l’Anglais se met progressivement à devenir plus clinquant dans l’Hexagone que chez Sa Majesté, d’autres signaux sont en la défaveur du natif de Reading.

Tandis que son frère Tom Willis a été annoncé en Top 14, du côté de l’Union Bordeaux Bègles, le sélectionneur Steve Borthwick a durci le ton face aux joueurs exilés. Pour rappel, une partie du salaire du numéro 8, en fin de contrat avec les Saracens, est payée par la fédération anglaise (RFU). De plus, le frère de Jack était encore éligible pour la saison en cours. Pourtant, le colosse de 1,91 m pour 120 kg n’a pas été appelé en sélection cet automne.

“Je pense que c'est un excellent joueur de rugby et un type formidable. Il a pris une décision.[…] Mon travail consiste à me concentrer sur les joueurs sélectionnables pour l'Angleterre, afin de remporter la Coupe du monde. Sur ceux avec qui j'investis du temps actuellement”, a détaillé Steve Borthwick aux journalistes anglais, au sujet de l'arrivée de Tom Willis en Top 14.

Un retour compliqué au pays ?

De plus, le sélectionneur ne semble pas avoir un grand intérêt pour ceux qui ont fait une croix sur le XV de la Rose, avant de revenir. À ces derniers, Steve Borthwick leur a visiblement enlevé tous leurs privilèges. Par exemple, Zach Mercer n’a pas vu le tapis rouge se dérouler comme il l'attendait, malgré son titre de Meilleur joueur du Top 14 en 2022, quand il est revenu pour le mondial 2023. Cet automne, il en a été de même pour Owen Farrell, revenu de France cet été et non appelé avec la sélection.

Toutefois, des contre-exemples existent. Henry Arundell a notamment manqué quelques minutes du match contre les Fidji, le 8 novembre dernier. Pour s’offrir ce retour en grâce, il a dû se montrer percutant rapidement, avec quatre essais sur ses cinq premiers matchs de Premiership. Ainsi, rien n’est perdu pour Jack Willis, qui peut toujours espérer entrer dans les bonnes grâces du XV de la Rose.

Cependant, il a intérêt à faire très forte impression lors des compétitions où les Britanniques sont attentifs, soit la Champions Cup, pour espérer rentrer par la grande porte en 2027. Pour cause, à l’aube du mondial australien, le Toulousain n’aura pas de match de Premiership pour faire ses preuves. Soit il fera ses valises directement pour l’Océanie, soit il devrait rester en Haute-Garonne…

