TRANSFERT. Tom Willis va retrouver son frère Jack en TOP 14 : un très joli coup !

À 26 ans, Tom Willis dit stop au XV de la Rose… pour signer à Bordeaux ! Le n°8 des Saracens, révélation de l’année, est annoncé à l’UBB. Un choix qui divise.

Le coup est rude pour le XV de la Rose : Tom Willis, 26 ans, a décidé de tourner le dos à l’équipe d’Angleterre pour retrouver le Top 14. Selon leTelegraph, le troisième ligne centre des Saracens va rejoindre l’UBB la saison prochaine, renonçant de facto à toute sélection avec le XV national à cause du règlement en vigueur outre-Manche.

Un choix fort, assumé, qui ne manquera pas de faire parler.

Un retour à Bordeaux qui interroge en Angleterre

Arrivé à Saracens en 2023 après la chute des Wasps puis un premier passage à Bordeaux, Willis s’est rapidement imposé comme une référence du championnat anglais. 44 matchs, une place dans le XV de la saison, des prestations XXL…

Il a même enchaîné les sélections avec le XV de la Rose depuis août 2023, au point d’être considéré comme la solution n°1 au poste de n°8 par Steve Borthwick.

Le timing de cette décision a surpris : prolongé avec un contrat “élite” par la RFU cet été pour le retenir, courtisé par Bath et même par les “Red Bulls”, sans oublier la R360, Willis a finalement tranché. Exilé mais couronné en TOP 14, Jack Willis a trouvé son royaume en France selon la presse anglaise

Il retournerait donc à Bordeaux, où il avait laissé une belle impression en 2022/2023. Un choix de vie, aussi. “C’est ce qu’il pense être le mieux pour lui et sa famille”, a commenté Mark McCall, son coach aux Saracens.

Une perte majeure pour Borthwick

Willis incarnait l’avenir du XV de la Rose au poste de n°8. Comparé à Dean Richards pour sa puissance dans les zones de collision, sa progression constante laissait espérer une Coupe du monde 2027 dans ses jambes. Ce ne sera pas le cas. Il pourra encore jouer cet automne… mais Borthwick devrait déjà préparer l’après.

En attendant, l’UBB réalise un très joli coup.