Exilé mais couronné en TOP 14, Jack Willis a trouvé son royaume en France selon la presse anglaise

Jack Willis a mis tout le monde d’accord. Le troisième ligne anglais du Stade Toulousain décroche le titre de meilleur joueur du Top 14. Un exploit rare qui fait réagir la presse britannique.

Ce lundi soir, la Nuit du Rugby a été marquée par une onde de choc : l’Anglais Jack Willis a été "préféré" à son coéquipier à Toulouse Thomas Ramos et au Bayonnais Sireli Maqala pour décrocher le titre de meilleur joueur du Top 14 de la saison 2024-2025. TOP 14. Jelonch retrouve son poste, Capuozzo enfin ? La compo probable du Stade Toulousain face à l’UBB

Outre-Manche, la presse salue un joueur « rugueux et infatigable », symbole du flanker à l’ancienne, dur au mal, sans relâche. Certains médias soulignent qu’il devient seulement le deuxième Anglais de l’histoire à obtenir cette distinction, après Zach Mercer en 2022.

Hors du XV de la Rose, mais roi du Top 14

Tous les journaux britanniques insistent sur le paradoxe : Willis, en exil à Toulouse, n’est plus sélectionnable pour l’équipe d’Angleterre. Les règles de la RFU interdisent aux expatriés d’être appelés, un détail qui fait grincer des dents outre-Manche. Certains parlent d’un joueur « exiled but exalted » – exilé, mais couronné – une formule qui résume bien la situation de celui qui, à 28 ans, semble avoir trouvé son royaume… en France.

Évidemment, la comparaison avec Dupont est inévitable. L’Anglais ne détrône pas un joueur quelconque, mais le symbole absolu du rugby hexagonal. Les médias notent que le capitaine toulousain, blessé depuis le 6 Nations 2025, n’a pas pu défendre son trône. « Top 14’s best player revealed… and it’s not Dupont », titrait un site britannique. TOP 14. Le choc va-t-il faire « pschitt » ? L'UBB avec ses Espoirs face au Stade Toulousain

Certains soulignent la dimension collective de ce sacre : deux essais en finale, une activité monstrueuse, et une influence constante dans le jeu du Stade Toulousain.

Ce que cela dit du prestige du Top 14

La presse anglaise y voit surtout une preuve supplémentaire de la puissance et de la diversité du championnat français. Le Top 14 n’est plus seulement le terrain d’expression des artistes du ballon, mais aussi celui des travailleurs de l’ombre, des troisièmes lignes capables de dominer les collisions et de changer le cours d’un match. « Rough », « tireless », « relentless »… Les adjectifs rugueux, infatigable et impitoyable reviennent en boucle pour décrire Willis. L'explosif Toulouse/Bordeaux et le bouillant Clermont/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?En filigrane, un constat revient : le Top 14 est aujourd’hui le championnat le plus relevé et le plus attractif du monde. Et s’il faut s’exiler pour y briller, Jack Willis en est la preuve éclatante. Un Anglais roi de France, Dupont détrôné – la presse d’outre-Manche ne pouvait rêver plus belle histoire.