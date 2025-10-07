TOP 14. Le choc va-t-il faire « pschitt » ? L'UBB avec ses Espoirs face au Stade Toulousain

Privée de Jalibert, Penaud, Bielle-Biarrey ou Depoortere, l’UBB se rend à Toulouse avec une équipe de jeunes loups affamés. Faut-il craindre un match déséquilibré ou espérer une surprise bordelaise ?

Une équipe rajeunie mais rosée de promesses

Avec une infirmerie qui frise l’orgie (Gaëtan Barlot, Jonny Gray blessés la semaine dernière), et des cadres majeurs laissés au repos — Nicolas Depoortere, Louis Bielle-Biarrey, Matthieu Jalibert ou encore Damian Penaud — l’UBB semble vouloir disputer le derby du Sud-Ouest comme on gère un duel de haut niveau en mode « rotation intelligente ».

Sans oublier les absences de Lucu, Moefana, Boniface, Du Preez, Falatea, Buros, Retière, Swinton, Rayasi, Coleman, Gardrat... Selon L’Équipe, Bordeaux-Bègles devrait donc aligner une formation largement rajeunie face à Toulouse, avec des pistons souvent jeunes déjà intégrés à la rotation ces dernières semaines.

Le staff girondin assume un gros turnover, afin de ménager les cadres en vue d'une très longue saison. Ce pari sur la jeunesse est risqué… mais il peut aussi créer l’effet « surprise », si les jeunes tiennent la route sur Ernest-Wallon.

Le quinze probable : audace ou fragilité ?

Difficile de donner une composition officielle, mais on peut imaginer un pack plus mobile, moins ancré à l’ancienne — quitte à sacrifier un peu de poids — et une ligne de trois quarts sans « stars » habituelles, avec des joueurs moins rodés. Le staff bordelais devra jouer la carte de l’énergie, du cœur, et de l’engagement collectif pour compenser les absences de leader.

XV probable de Bordeaux 1 Perchaud 2 Sa 3 Taufa 4 Palu 5 Nguimbous 6 Jacobs 8 Gazzotti 7 Matiu 9 Hutteau 10 Laharrague 11 Mousquès 12 van Rensburg 13 DraultUBB e 14 Uberti 15 Echegaray

Finalement, le choc fera-t-il « pschitt » ?

Non, ce serait oublier l’ADN du rugby et la force de caractère. Toulouse ne sera pas dans ses meilleures dispositions non plus, et si les Bordelais osent (et ne paniquent pas), ils peuvent tenir tête. Mais l’UBB ne pourra pas miser sur la constance : ce match va être une course-poursuite, une bataille mentale. On peut s'attendre à voir des Rouge et Noir surmotivés après la défaite à Bayonne. A réaction, comme c'est le cas depuis le début de la saison, il pourrait se "venger" sur les Girondins comme ils l'avaient face à Castres. TOP 14. Jelonch retrouve son poste, Capuozzo enfin ? La compo probable du Stade Toulousain face à l’UBBLes Bordelais devront tenir les 20 premières minutes, ne pas se faire croquer physiquement, et surfer sur les moments de flou du Stade. A l'instar des Bayonnais qui ont terminé en trombe dimanche soir. Si la jeunesse tient — physiquement, tactiquement — ce sera une vraie performance. Et si elle craque ? Le choc « fera pschitt » car Toulouse saura capitaliser sur l’expérience.

En bref : le Toulouse – Bordeaux de cette 6ᵉ journée a le potentiel dramatique d’un film à suspense. Mais pour l’instant, c’est aux jeunes pousses bordelaises de prouver qu’elles sont capables d’enflammer Ernest-Wallon.