Top 14. 137 points encaissés, le Toulon d’Esteban Abadie en difficulté lors des trois dernières sorties

Lourde défaite pour Toulon sur la pelouse du Stade Français, une situation à laquelle ils sont malheureusement habitués depuis trois journées de Top 14.

Malgré une bonne entame, Toulon s’est fait lourdement corriger par le Stade Français en clôture de la 10ᵉ journée de Top 14. Les hommes de Pierre Mignoni ont encaissé 51 points, un score symbolique face à des Provençaux, comme s'est amusé de rappeler Eric Bayle au micro de Canal+.

Mais cette défaite fait chuter Toulon de la deuxième à la quatrième place. Voilà pourquoi cette issue, bien que logique, n’amuse pas du tout Esteban Abadie.

Au micro de Canal+, le flanker international français s’est montré agacé et sans langue de bois après la rencontre. Il tire même un constat lourd de sens.

Un soir de première gâché pour les jeunes Toulonnais

Alors qu’ils venaient d’enchaîner deux réceptions de suite, les Toulonnais se déplaçaient en clôture de la 10ᵉ journée du championnat à Paris pour défier le Stade Français, lors de la première manche du Trophée Christophe Dominici, remportée par les locaux.

Ce sont pourtant les Toulonnais qui allument la première mèche avec un essai de Matéo Gracieux dès la 7ᵉ minute, offrant l’avantage à son équipe pendant dix minutes, avant que Paris ne reprenne le match en main.

Rageant pour cette jeune équipe toulonnaise, qui voit trois jeunes Espoirs inscrire leur premier essai en Top 14 : Matéo Gracieux, Léo Ametlla et Joé Quere-Karaba.

Face à Paris, sept joueurs de l’équipe Espoirs étaient dans le groupe pour compenser les absences des internationaux ainsi que des blessés. Même si certains commencent à s’imposer, à l’image de Joé Quere-Karaba et ses cinq titularisations en Top 14 cette saison, le jeune flanker affiche un taux de réussite au placage de 88 % pour sa seconde saison parmi l’élite.

Premier match en @top14rugby 😍

Premier ballon 🏉

Premier essai pour Matéo Gracieux

Toulon est l'équipe la moins forte à l'extérieur de tous les membres du Top 6

Et c’est peut-être aussi pour cela qu’Esteban Abadie souhaitait un dénouement plus joyeux pour son équipe. Comme évoqué, malgré une belle entame, les Toulonnais ont subi pendant près d’une heure. Mis à mal en mêlée, Toulon n’a pas su s’appuyer sur un paquet d’avants conquérant pour relever le défi.

C’est d’ailleurs ce que prêche le flanker du RCT, qui explique :

« Ce sport, il est simple : quand tu perds la bataille physique, quand tu perds les collisions… Eh bien, tu en prends 50. Devant, on s’est fait ouvrir en deux », déclare le Toulonnais.

Il poursuit sur le point noir de cette saison pour les Varois : l’inefficacité à l’extérieur. Car si Toulon s’est imposé lors de la première journée sur la pelouse de Montpellier (17-27), depuis ils n’ont pris qu’un seul point lors de leurs quatre autres déplacements.

Pire encore, lors de ces trois derniers matchs, ils ont encaissé près de 137 points.

« Cela fait peut-être trois déplacements qu’on en prend 40 ou 50. Il va falloir qu’on se regarde et qu’on se dise les quatre vérités, parce que c’est bien beau de gagner les matchs à la maison, mais à l’extérieur, c’est un peu toujours la même messe », conclut-il, l’air irrité.

La réception de Montauban avant de basculer en Champions Cup

Et le calendrier de Toulon n’est pas des plus faciles, puisque la réception de Montauban précède le début de la Champions Cup. Pour cette première journée, Toulon se rendra sur la pelouse d’Édimbourg avant de recevoir Bath au Stade Mayol.

Ils enchaîneront ensuite chaque week-end jusqu’à la fin du mois de janvier, avec quatre déplacements sur les terrains de Bordeaux, La Rochelle, Gloucester et Pau.

En championnat, s’ils veulent bien figurer à l’extérieur, il faudra faire tomber Pau, invaincu à domicile cette saison, ainsi que Bordeaux et La Rochelle, deux des quatre équipes battues à domicile lors de cette 10ᵉ journée de Top 14.

Top 14. Toulon prolonge son maître à jouer pour deux années supplémentaires