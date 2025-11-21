Diminué, mais jamais démuni, le Stade Toulousain avec une compo « spécial doublon » pour défier Montauban

Privé de nombreux cadres, le Stade Toulousain mise sur sa jeune garde pour défier Montauban : Delpy, Costes, Brennan… mission Sapiac activée.

Une équipe profondément remaniée

Le Stade Toulousain se déplace à Montauban ce samedi 22 novembre pour la 10e journée de Top 14… et c’est peu dire que les Rouge et Noir voyagent diminués. Entre les internationaux retenus avec leurs sélections et une infirmerie encore bien garnie, Ugo Mola aligne une équipe largement rajeunie.

Delpy, fraîchement rappelé de son prêt à Colomiers, débutera à l’ouverture aux côtés de Graou. Il fait partie des éléments plus expérimentés pour encadrer cette jeune garde déjà vue à son avantage lors des précédents doublons. Loin d’un simple bricolage, cette feuille de match traduit une logique claire : Toulouse veut conserver sa dynamique tout en accélérant la montée en puissance de ses jeunes.

"La jeunesse toulousaine : une force déjà testée."

Un pari audacieux sur la jeunesse

Devant, la troisième ligne Willis–Roumat–Banos est un énorme point d’appui. L’Anglais, capitaine, jouera un rôle clé pour orchestrer le jeu au sol et sécuriser les sorties. Brennan qui tiendra la baraque en seconde ligne, associé à Vergé, très précieux en touche.

S’il y a doublon, il y a opportunité. Et cette génération toulousaine a déjà prouvé qu’elle savait performer dans ces contextes : Costes au centre, Delibes à l’aile ou encore Richardis à l’arrière offrent une ligne de trois-quarts pleine de vitesse et de vista. Leur gestion émotionnelle sera déterminante dans un Sapiac réputé hostile.

Des absences marquantes : un défi pour Toulouse

Aux joueurs mobilisés en sélection s’ajoutent les blessés comme Cros, Mauvaka, Barassi, Épée, T. Ntamack ou encore Kinghorn, laissé au repos. Une liste longue comme un jour sans mêlée, mais fidèle à la capacité du Stade à tenir le cap malgré les absents. Portat et Hawkes, revenus de Provence Rugby, pourraient entrer en cours de match et amener du punch. 38 semaines plus tard : Le come-back tant attendu d'Antoine Dupont se précise !Pour Toulouse, l’enjeu est clair : conserver la tête du championnat tout en préservant ses cadres avant le retour imminent d’Antoine Dupont. Pour Montauban, promu déterminé à rester dans l'élite, c’est une occasion en or d’accrocher le champion de France. La bataille des collisions et la capacité toulousaine à sortir de son camp seront les clés de la soirée.

Un match décisif pour redéfinir les hiérarchies

Un bon match à Sapiac peut redéfinir une hiérarchie. Banos, Costes ou encore Brennan ont une vraie carte à jouer dans la rotation toulousaine en vue de l’hiver. Chaque minute compte, surtout quand le staff scrute les comportements sous pression. Place à la jeunesse, place au défi. Toulouse se présente diminué, mais jamais démuni. Et si les doublons révélaient encore une fois les futurs cadres du club ?