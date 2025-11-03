TRANSFERT. 12 essais en 15 matchs : un Espoir supersonique du Stade Français file en ProD2

Comme Noah Nene la saison passée, Yannick Lodjro va donc s’en aller du côté des Landes en ProD2.

C’est un joueur dont le nom était plusieurs revenu à nos oreilles la saison passée. Un exercice lors duquel le jeune ailier Yannick Lodjro s’était affirmé comme l’un des joueurs les plus dangereux du championnat Espoirs Accession.

S’il avait pas pu empêcher le Stade Français de s’incliner en finale face à Biarritz (20 à 34). Malgré tout, le remuant finisseur de 20 ans avait planté 12 essais en 15 matchs en 2024/2025.

Un prêt à "Mont-de"

C’est ainsi que cet ailier explosif cet ailier explosif (1,87 m pour 85kg), réputé pour sa vitesse, va être prêté en ProD2 pour gagner du temps de jeu en pro et s’aguerrir.

Comme Noah Nene la saison passée, Lodjro va donc s’en aller du côté des Landes. Non pas à Dax, mais plutôt à Mont-de-Marsan, qui connaît de nombreuses absences dans sa ligne de 3/4.

Après un début de saison très compliqué, le club vient d’ailleurs de sortir de la zone rouge ce vendredi, suite à sa victoire bonifiée face à Nevers. En espérant que cela continue afin que des jeunes joueurs puissent évoluer sereinement, avant de retourner voir plus haut…