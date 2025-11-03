TRANSFERT. 12 essais en 15 matchs : un Espoir supersonique du Stade Français file en ProD2
Le remuant finisseur de 20 ans avait planté 12 essais en 15 matchs en 2024/2025. Screenshot : Stade Français
Comme Noah Nene la saison passée, Yannick Lodjro va donc s’en aller du côté des Landes en ProD2.

C’est un joueur dont le nom était plusieurs revenu à nos oreilles la saison passée. Un exercice lors duquel le jeune ailier Yannick Lodjro s’était affirmé comme l’un des joueurs les plus dangereux du championnat Espoirs Accession.

S’il avait pas pu empêcher le Stade Français de s’incliner en finale face à Biarritz (20 à 34). Malgré tout, le remuant finisseur de 20 ans avait planté 12 essais en 15 matchs en 2024/2025.

133 matchs : Le pourcentage ahurissant de victoires d’Antoine Dupont avec le Stade Toulousain133 matchs : Le pourcentage ahurissant de victoires d’Antoine Dupont avec le Stade ToulousainPas suffisant pour connaître les joies d’une première en pro en ce début de saison, face à la concurrence des Dakuwaqa, Etien, Ezeala, Laloi et consorts.

Un prêt à "Mont-de"

C’est ainsi que cet ailier explosif cet ailier explosif (1,87 m pour 85kg), réputé pour sa vitesse, va être prêté en ProD2 pour gagner du temps de jeu en pro et s’aguerrir.

Comme Noah Nene la saison passée, Lodjro va donc s’en aller du côté des Landes. Non pas à Dax, mais plutôt à Mont-de-Marsan, qui connaît de nombreuses absences dans sa ligne de 3/4.

1000 plaquages, casque, technique… Qui est ce sécateur qui fauche tout ce qui bouge en ProD2 ?1000 plaquages, casque, technique… Qui est ce sécateur qui fauche tout ce qui bouge en ProD2 ?

Après un début de saison très compliqué, le club vient d’ailleurs de sortir de la zone rouge ce vendredi, suite à sa victoire bonifiée face à Nevers. En espérant que cela continue afin que des jeunes joueurs puissent évoluer sereinement, avant de retourner voir plus haut…

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
POINT TRANSFERT. Cramont, Daubagna, Carbury : ça bouge en Top 14 et en Pro D2
News
15 000 places vendues en 30 minutes ! Ce choc de PRO D2 bat tous les records !
News
Paul Bergès, un full house et la promesse d’un avenir radieux avec Soyaux-Angoulême
News
Pro D2. Confrontations directes, duels de mal classés… une neuvième journée qui sent la poudre
News
Frère d'un (très) célèbre joueur du XV de France, il pourrait bientôt briller en PRO D2
News
Le Biarritz Olympique et une alliance 100 % Pays basque pour revenir sur le devant de la scène
News
Vos matchs de rugby Toulouse/Stade Français et La Rochelle/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaine ?
Transferts
RUGBY. 113 kg pour 1,84 m : ce bulldozer tongien déboule en Top 14 ?
Vidéos
VIDEO. Pas content ? Triplé ! 20 minutes ont suffi à Raffaele Costa Storti pour écœurer la défense de Carcassonne
Transferts
TRANSFERT. Un ancien Tricolore rejoint la PRO D2 pour aider ce club ambitieux de haut de tableau
News
TRANSFERT. 1600 points, une fougue intacte : cet ancien toulousain va-t-il retrouver le Top 14 à 37 ans ?