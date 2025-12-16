TOP 14. Dupont enchaîne, du lourd au milieu de terrain : la compo probable du Stade Toulousain face à Lyon 

Malgré les blessures et le repos des internationaux Capuozzo, Ntamack, Neti, Meafou, Gourgues, Cramont ou Elias, Toulouse devrait aligner une très belle équipe.

Comment le Stade Toulousain va-t-il se remobiliser, après avoir subi sa première défaite européenne en phase de poules depuis près de 4 ans sous la flotte de Glasgow puis avoir été sanctionné d'un retrait de points par la LNR ce lundi, dans le cadre de ce que beaucoup connaissent sous le nom de "l'affaire Jaminet" ?

Retrait de points pour le Stade Toulousain : ce que ça change au niveau du classement du Top 14

C'est là que le champion de France en titre va devoir prouver sa capacité à toujours se relever, sous la houlette d'un Ugo Mola qui, n'en doutez pas, saura une nouvelle fois trouver les mots pour piquer ses troupes. Et aller chercher un résultat sur la pelouse de Lyon ? C'est évidemment le but.

Mais moins d'une semaine après s'être tapé un déplacement dans l'ouest de l'Ecosse, il faudra désormais aux coéquipiers de Pierre-Louis Barassi (de retour cette semaine) avaler les 500 km qui les séparent de la cité rhodanienne. Sur la pelouse synthétique de Lyon - face à une équipe mal en point mais qui mettra certainement les petits plats dans les grands pour la réception du club le plus titré de France - on devrait ainsi s'attendre à une composition largement modifiée par rapport à celle qui s'est inclinée dans les Lowlands.

Une dizaine de changements à prévoir

Fort logiquement et comme confirmé par le Midi Olympique, les internationaux Ange Capuozzo, Romain Ntamack, Rodrigue Neti, Emmanuel Meafou, Kalvin Gourgues, Guillaume Cramont ainsi qu'Efrain Elias seront au repos, eux qui n'avaient pas encore soufflé depuis la tournée automnale.

Ce qui, ajouté aux absences sur blessure de François Cros, Théo Ntamack, Peato Mauvaka, Matias Remue ou Mathis Lebel, donne une idée plus précise des forces en présence disponibles en vue du match de samedi soir. Ainsi, Thomas Lacombre devrait débuter au talon, Joshua Brennan en 5 aux côtés de Thibault Flament (si ce dernier est remis de sa cheville douloureuse) et Jack Willis devrait encadrer tout ça en 3ème ligne.

Dupont/Ramos à la charnière ?

À la charnière, Antoine Dupont pourrait enchaîner sur une pelouse rapide pour continuer de retrouver du rythme et ainsi être associé à Thomas Ramos, en l'absence de Romain Ntamack. Alors que le milieu de terrain devrait être très solide avec le duo Chocobares/Barassi, remis de leur commotion.

Derrière, ce pourrait être le moment de voir Nelson Épée effectuer sa première de la saison en Top 14. Probablement sur le banc, puisque les places de titulaire devraient être données à Teddy Thomas et Dimitri Delibes. Suffisant pour aller l'emporter sur le terrain du LOU ?