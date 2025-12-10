« Tu ne tournes pas un porno ! » excellent avec l'UBB, Jalibert peut-il encore avoir sa place dans le système Galthié ?

Jalibert en feu, mais toujours doublé en Bleu
XV DE FRANCE. En feu, Matthieu Jalibert aurait-il été autre chose qu'un ''partenaire d'entraînement'' sans sa blessure ?Impeccable depuis le début de saison avec l’UBB, Matthieu Jalibert enchaîne les prestations XXL : tempo, créativité, qualité d’appuis, gestion… tout y est. Le Bordelais affiche une maîtrise supérieure à celle de Romain Ntamack, revenu en Bleu cet automne mais encore loin de son niveau d’avant blessure. Pourtant, Fabien Galthié continue de lui préférer le duo Ntamack – Ramos à l’ouverture. Une situation qui interroge, alors que le joueur de l’UBB n’a cessé de progresser. Sur RMC, Vincent Moscato a livré un plaidoyer entier pour Jalibert, estimant qu’il n’est « pas mort pour lui » et que son talent offensif reste unique.
Jalibert, on va le dire 20 fois, 100 fois, c’est un type qui a du talent… une impulsion incroyable… Mais il faut faire un bon match quand tu es convoqué. Il faut défendre… et il est en train de le faire, tant mieux. Ce n’est pas mort pour lui… Tant qu’il n’y a pas eu la cloche, ce n’est pas fini pour lui.
Un profil hors norme, difficile à “rentrer dans les cases”
Un talent offensif à part dans le rugby français
On peut reprocher mille choses à Jalibert, mais sûrement pas de manquer de créativité : il pue le jeu, comme dirait Moscato. Vision, vitesse d’exécution, prise d’initiative… Peu d’ouvreurs français ont ce registre. Mais c’est précisément là que le débat se joue : comment intégrer un joueur aussi spontané dans le système de Galthié ? À Bordeaux, sous Yannick Bru, Jalibert évolue dans un cadre où sa liberté est maximisée : beaucoup de jeu debout, soutien permanent dans l’axe, cadres offensifs pensés pour valoriser son explosivité. Avec le XV de France, le rôle de l’ouvreur est plus “ingénieur”, moins “artiste”. Surtout, le patron chez les Bleus, c'est Dupont.Bulls/UBB. Le champion était-il vraiment en danger ? Les chiffres du match analysés
La défense : le vrai verrou qui bloque (encore ?) sa progression en Bleu
Moscato ne s’en cache pas : « Le jeu à ce poste ne peut pas se passer de mecs qui mettent des timbres… Il faut attaquer tous les plaquages et il est en train de le faire. » C’est ici que tout se joue. Jalibert doit encore prouver qu’il peut être aussi fiable sans ballon qu’avec. Et même si ses progrès sont nets cette saison, le staff des Bleus semble encore considérer Ntamack et Ramos comme plus “complets” défensivement.
Complémentarité avec Dupont : vrai problème ou fausse excuse ?
Le mythe du “mauvais fit” avec Dupont
Depuis plusieurs années, un refrain revient : Jalibert ne serait pas complémentaire avec Antoine Dupont. Pour Moscato, ce discours est largement surjoué : « Il faut arrêter un peu ! Tu ne tournes pas un porno ! Ils peuvent s’associer, ils peuvent s’emboîter ! » L’ancien talonneur ajoute même, non sans malice : « Je le sais, Dupont ne veut pas trop jouer avec Jalibert car il veut jouer avec Ntamack, c’est un copain de club… »
🏉 Vincent sur Matthieu Jalibert et son retour en grande forme : « C’est un artiste. Quand tu as du talent, il faut aller à la cave. Tant qu’il n’y a pas eu la cloche, ce n’est pas fini. Quand tu as un talent comme lui, il faut le retenter. » pic.twitter.com/0nV0geIIqR— Super Moscato Show (@Moscato_Show) December 9, 2025
Provocateur ? Oui. Faux ? Pas tant que ça. La paire toulousaine fonctionne depuis des années, a gagné ensemble, et Galthié a toujours privilégié les connexions existantes. Mais faut-il pour autant considérer que Dupont – Jalibert ne peut pas marcher ? On se souvient qu'en août 2023 face à l'Australie, cette association avait donné satisfaction et apporté de l'explosivité suite à la blessure de Ntamack. "Tout n'est pas encore parfait, mais la charnière Dupont - Jalibert a fière allure et semble être une des forces de cette équipe de France", écrit même le Midi Olympique avant la Coupe du monde. On connait la suite. Jalibert ou Ntamack : les fans se déchirent, Galthié doit trancher : qui sera titulaire en 10 avec le XV de France ?En ce qui concerne le demi de mêlée, considéré comme le meilleur élément de l'équipe pour beaucoup, on peut estimer que c'est tout à fait dans son droit. Celui d'exprimer ses préférences pour tel ou tel joueur pour maximiser les automatismes et les performances de l'équipe. Mais au bout du compte, c'est le staff qui décide.
Un traitement différent selon les joueurs ?
Là encore, les consultants s’en mêlent. Stephen Brun l’a dit sans détours : « Si Jalibert avait fait les mêmes matchs que Ntamack cet automne, on l’aurait détruit. » Un avis partagé par beaucoup : la marge d’erreur n’est tout simplement pas la même. Sans parler du fait que l'encadrement à des informations, des data, que nous n'avons pas. Sans oublier le côté humain et l'affect entre les joueurs ainsi qu'avec le staff. Des éléments qui rentrent très certainement en ligne de compte au moment de faire la liste.
Et maintenant, c’est quoi la suite pour Jalibert ?
Galthié peut-il changer d’avis ?
Moscato en est persuadé : « Galthié fera comme Deschamps avec Valbuena ou Benzema. Il est capable de revenir sur des choix si le mec a progressé. » L’argument n’est pas absurde. Le sélectionneur des Bleus a déjà montré qu’il savait réintégrer des joueurs qu’il avait écartés. Si Jalibert continue de “tamponner”, de défendre fort et de peser sur les matchs, il redeviendra incontournable, selon Moscato.
Le cas Ramos : le vrai concurrent ?
On parle beaucoup de Ntamack… mais le numéro 2 officiel, reste Thomas Ramos, même s'il préfère jouer en 15. Le Toulousain a gagné des points par sa régularité, sa polyvalence et sa fiabilité au pied. Pour Jalibert, cela signifie qu’il ne lutte pas contre un seul joueur… mais contre deux. Le consultant Éric Di Meco le dit très clairement : « Les talentueux comme ça sont clivants. Avec certains coachs ça passe, avec d’autres non. Un autre sélectionneur pourrait le kiffer à mort. » Une phrase qui a du sens. Car une chose est certaine : le talent de Jalibert ne semble pas prêt de disparaitre.XV de France. L'âge de la maturité pour Matthieu Jalibert ? 'Il aura encore sa chance''Le Bordelais réalise sans doute son début de saison le plus abouti. Plus gestionnaire, plus mature, plus propre défensivement… tout en conservant son génie offensif. Si ce profil-là n’a pas sa place en équipe de France, alors quel ouvreur le peut ? La balle est entre ses mains… et celles d'un Fabien Galthié qui pourrait bien surprendre tout le monde cet hiver en donnant les clés du camion tricolore à Jalibert pendant le Tournoi.
Faire l'apologie de Jalibert en prenant comme support des propos tirés du Moscato Show (Et Di Meco, sans dec ...) paraît un brin peu crédible dans l'intention.
Pil2Dax
Je ne vois pas FG changer quoi que ce soit, hélas pour nous. Maintenant, il faut savoir que Sasha Feinberg, heureux et hyper talentueux ouvreur, tourne à ...57% de plaquage réussi sous le maillot des Boks. Sans que cela ne pose problème, au contraire même. Bref, tout est dit ou l'a déjà été, tant pis pour notre XV national, tant mieux pour notre UBB. C'est un gâchis.
Manu
Remarque très intéressante
Merci
Ceci étant dit, la stratégie de Erasmus permet de colmater les brèches en défense dans la zone du 10
Passovale
C est Moscato qui est porno.
Manu
Au jeu avec ballon, Jalibert est sûrement meilleur en ce moment que NTK.
Par contre, pour le reste, NTK c'est du costaud
On a reproché la prestation de NTK contre les Springboks et les Fidji
On ne l'a pas vu virevoltant balle en main. Effectivement.
Tout simplement car il n'a pas eu beaucoup de ballons. Puisque les consignes stratégiques de FG et la dimension physique de ces 2 oppositions musclées l'ont emporté sur le jeu avec combinaisons aux 4 coins du terrain.
Je ne regarde plus en direct les matchs du XV de France depuis que le nom d'un magouilleur délinquant est inscrit sur le maillot Bleu
Mais je regarde ensuite des extraits et résumés.
Revisionnez le match contre les Fidji. NTK s'est démèné en défense. Je me souviens d'un placage frontal sur Tuisova. NTK est certes tombé à la renverse mais il a quand même stoppé la course du pitbull. Pas sûr que le virevoltant MJ aurait eu le courage de se sacrifier
gilbertgilles
" Pas sûr que le virevoltant MJ aurait eu le courage de se sacrifier" Procès d'intention? Le terme employé (virevoltant) est pour le moins dédaigneux et enlève beaucoup de crédibilité à ton argumentaire.
Barraka
Contre les boks Ntamack se rate quand même sur plusieurs coup de pieds inhabituels par rapport à ses standards.
Par contre il reçoit effectivement un peu trop de critiques injustifiées ces derniers temps. Outre sa défense, il sauve certaines situations mal embarquées et reçoit assez régulièrement des ballons merdiques qu'il doit gérer tant bien que mal.
pascalbulroland
Jalibert s'envoie de plus en plus en défense, et quel que soit l'adversaire.
Il s'est fortement amélioré dans ce domaine car il le travaille beaucoup dans son club
Manu
Oui. Il a des ateliers spécifiques en défense.avec un coach
Je le sais
Mais on ne bâti pas aussi facilement une stratégie autour du 10 avec ce genre de profil en sélection qu'en club
Il faut plus de temps notamment pour les phases défensives pour le faire
L'UBB bâti sa stratégie autour de Jalibert
Les Boks ont plus de temps avec leur jeune 10 très joueur car ils jouent davantage ensemble
On l'a vu ce weekend avec Toulouse contre les Sharks. Le remplacement de NTK au dernier moment par Ramos a obligé Mola à revoir sa stratégie dans l'urgence en faisant passer Gourgues en 10 en défense. Cela a sûrement nuit à la cohésion d'ensemble entre la 25eme minute et le début de la deuxième mi-temps
A mon humble avis
guedin81
Si Moscato l'a dit...
Amateur
Moscato, ce Danube de la pensée du rugby !
Erèbe
En fait, cela dépend énormèment de la construction du banc.
Mais, a titre personnel, ma reflexion numéro dont dépendrait tout le reste serait "je ne peux pas me passer du talent offenssif de Jalibert".
A partir de la, si je dois sacrifier le banc a 6+2 pour, je le fais.
D’ailleurs on fait souvent cela pour contrer physiquement l’équipe adverses ou gagner le bras de fer du défi physique mais cela revient toujours a s’adapter au jeu de l’adversaire au détriment de nos propres forces.
Alors oui, le jeu commence devant, no scrum, no win, remporter les collisions etc... mais les équipes adverses faiblissent et fatiguent aussi malgré les bancs.
Je serais partisan de mettre le maximun de vitesse et d’évitement au tour de l’heure de jeu. Voir avant.
Dans tous les cas, le premier nom que je couche sur le banc serait Matthieu Jalibert.
-pour prendre pour exemple les matchs de poule du prochain mondial, je le mets 2 fois remplaçant et une fois titulaire.
Pour le reste du banc, on a d’excellents 9, et il parait obligatoire d’en mettre un.
A ce titre, pour se donner le maximum de flexibilité, il aurait sans doute fallu que les clubs ou Arthur Retière est passé mise d’avantage sur sa popyvalence ailier/demi-mêlée en le plaçant sur le banc pour couvrir les 2 postes, ce qui permet de pouvoir exploiter un 6+2 en gardant Jalibert.
Dans le futur, et malgré des talents comme LeGarrec et Jauneau, je partirais du même prinicipe avec Mathis Ferté dans un rôle a la Retière.
Selon la stratégie, l’adversaire etc... tu mets Ferté Jalibert pour un banc 6+2 ou LeGarrec Jalibert Gourgues sur un banc a 5+3.
Tout cela en sachant en plus qu’entre N’tamack, Ramos, Barassi, Moefana tu as une infinie possibilité de polyvalence.
ET dans tous les cas, tu bénéficie de Jalibert.
Manu
En banc 6-2, pour moi c'est Lucu (pour sa stratégie et son Coup de pied qui est devenu plus long avec un travail spécifique pendant l'absence de Dupont) et Gourgues car ce dernier peut jouer 10-12-13-15. Moefana ou Barassi peuvent basculer ailier en cours de match. Ça couvre tous les postes. Sachant que Dupont pourrait jouer du 6 au 15 sans pb
pascalbulroland
Ramos concurrent de Jalibert, c'est seulement dans la tête de FG, parce que dans celle de Ramos, c'est un arrière, pas un ouvreur.
Dupont pas compatible avec Jalibert, j'y crois pas une seconde tellement les 2 sont doués à leur poste respectif...
La seule incompatibilité est celle du jeu prôné par FG qui limite le talent de ses lignes arrières, Dupont étant l'exception, mais on voit vite les limites de ce jeu...
potemkine09
Je ne sais pas si ce n'est que dans la tête de FG... j'attends la compo du Stade pour ce weekend pour me prononcer.
pascalbulroland
Quand tu as Jalibert disponible, tu ne fais pas jouer ton 15 en 10, même s'il y a été formé...
Sauf quand tu es FG avec un jeu restrictif pour ses 3/4...
Quand Ramos joue 10 en club, c'est que NTK n'est pas disponible, sinon il joue en 15.
FabienPelouse
Ramos il est sacrément bon en 10 quand même.
Thorvic
oui, mais encore meilleur en 15
Tout du moins je trouve, et dans le système toulousain ou les rôles sont refondus entre 9 - 10 - 15.
Après chaque équipe joue différemment, et cela influe aussi sur les perfs des protagoniste ( vaut pour Ramos, comme NTK ou Jalibert )