150 000 plaquages analysés… et une conclusion qui pourrait bouleverser le rugby amateur

Après 150 000 plaquages analysés, World Rugby veut acter une règle qui pourrait changer la manière de défendre dans tout le rugby amateur.

La réforme qui pourrait transformer le rugby amateur

Le Bureau exécutif de World Rugby a recommandé d’entériner la hauteur légale de plaquage abaissée au sternum comme règle officielle du rugby amateur. Cette proposition émane des 11 fédérations ayant mené une vaste expérimentation sur les 18 derniers mois, avec près de 150 000 plaquages analysés. Les conclusions sont claires : une baisse de 8 à 10 % des plaquages verticaux les plus risqués et, dans certains pays, une diminution notable des commotions. Le Conseil de World Rugby tranchera : si la recommandation est adoptée, la règle deviendra officielle le 1er juillet 2026.

« Nous avons vu des milliers de joueurs utiliser une meilleure technique. » - Mark Harrington

Ce qui frappe dans les données, ce n’est pas seulement la baisse des contacts dangereux, mais la similarité entre les comportements observés chez les amateurs et chez les pros. D’un côté, les amateurs modifient leur technique sous l’effet direct de la règle expérimentale ; de l’autre, l’élite s’adapte via les sanctions, l’éducation technique et les fameux protège-dents intelligents.

Changement tactique : un nouveau paradigme ?

On retrouve le même schéma : moins de têtes dans le même espace, plus de plaquages “wrap” autour de la ceinture et un abaissement global du centre d’impact. C’est techniquement logique : en forçant le plaqueur à viser plus bas, on limite l’effet “carambolage” des impacts poitrine contre poitrine, responsables d’une part importante des commotions. Le Mondial U20 2026 servira de test à une règle qui peut tout changer Notons aussi que la France, pionnière dans l’abaissement de la hauteur du plaquage, sert de matrice à la réforme : une bonne partie des données internationales proviennent des expérimentations FFR, déjà bien avancées depuis plusieurs saisons.

Un impact réel… mais pas sans zones d’ombre

Les expérimentations montrent une augmentation des plaquages au niveau des genoux et des jambes. Moins dangereux que les impacts hauts, certes, mais plus risqués que les plaquages à la ceinture. Les entraîneurs devront adapter leurs consignes : viser sous le sternum ne doit pas devenir “viser les jambes systématiquement”. L’ajustement technique sera crucial pour éviter un déplacement du risque.

Les résultats ont également montré une augmentation des plaquages au niveau des genoux et des jambes qui, bien que moins dangereux que les plaquages où les têtes se trouvent dans un même espace, présentent un risque plus élevé que les plaquages au niveau de la ceinture. (World Rugby)

Si la règle passe, les clubs amateurs auront une saison et demie pour préparer la transition. Les écoles de rugby, déjà friandes du plaquage bas, devraient être les grandes gagnantes : pédagogiquement, le modèle sera unifié. Pour les joueurs seniors, cela demandera une rééducation technique, mais les retours des fédérations sont encourageants : des milliers de joueurs ont déjà modifié leur geste sans perte significative de performance défensive.

La simplification des règles : un soulagement pour les arbitres ?

Pour les arbitres, la clarification est une bouffée d’air : une ligne claire, lisible et facile à juger. Le sternum, contrairement à la ligne des épaules, est un repère visuel immédiat. En compétition, cette simplification pourrait réduire les contestations et fluidifier le jeu. Le fait que l’élite évolue déjà dans ce sens laisse présager une harmonisation globale.

Extrapolées au volume mondial de matchs amateurs, les données représentent des dizaines de milliers de plaquages plus sûrs chaque année. Et même si l’examen par des pairs reste à venir, c’est une avancée majeure pour la santé du joueur, pilier affiché de World Rugby. Comme le dit Mark Harrington : « Nous avons vu des milliers de joueurs utiliser une meilleure technique. » Un signe que la réforme n’est pas une révolution, mais une évolution logique du jeu.

Le rugby ne cesse de se réinventer pour rester fidèle à son essence : un sport d’engagement… mais pas d’inconscience.

Si la règle du sternum est adoptée, c’est peut-être un pas de plus vers un rugby plus durable pour tous.