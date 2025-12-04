Le Tournoi des 6 Nations (très) bientôt sur TF1 ? France TV doit lâcher du lest

Pression budgétaire pour France TV : le 6 Nations remis sur le marché. TF1, boosté par ses audiences rugby, pourrait devenir incontournable.

Un séisme à venir dans le paysage audiovisuel du rugby français

C’est un potentiel séisme dans le paysage audiovisuel du rugby français qui se prépare. Selon L’Équipe, France Télévisions, engagé dans un plan d’économies massif de 150 M€ pour 2026, doit revendre une partie de ses droits sportifs. Ceux du Tournoi des 6 Nations, pourtant pilier historique du service public, pourraient être cédés en partie.

L’édition 2026 (du 5 février au 14 mars) pourrait donc être diffusée en partage, avec la cession de plusieurs matchs, dont certains du XV de France. TF1 apparaît comme le candidat naturel, déjà détenteur des tests d’automne, des tournées estivales, et futur diffuseur (2026–2029) du Nations Championship avec 122 matchs, dont 23 des Bleus. Sans oublier les 3 matchs de préparation à la Coupe du Monde 2027 et le Mondial bien évidemment. ''Il n’y a pas que des papas de joueurs qui viennent assister au match'', Isabelle Ithurburu défend l'approche de TF1 face aux critiques

Les audiences récentes, toutes plateformes confondues, confirment l’appétit du public : 9,5 millions devant France–Écosse en clôture du Tournoi 2024 et 5,13 millions pour France–Fidji sur TF1 cet automne. "L’acquisition de cette nouvelle compétition nous permet de constituer une offre de rugby premium et récurrente sur nos antennes, et positionne clairement le rugby comme le second pilier de notre offre d’évènements sportifs aux côtés du football", confiait Julien Millereux, Directeur des Sports du Groupe TF1 en octobre dernier.

France TV et le dilemme économique : pourquoi céder le Tournoi ?

Ce choix n’a rien d’anodin… mais il n’a rien d’irrationnel non plus. Le Tournoi coûte plus de 30 M€ par saison, un montant devenu difficile à absorber alors que France TV doit assumer la diffusion des JO d’hiver 2026 sur la même période (vendredi 6 février 2026 – dimanche 22 février 2026). Sans oublier Roland-Garros et le Tour de France, deux énormes événements pour le groupe, mais qui obligent aussi à sortir le portefeuille.

"France TV doit jongler entre plusieurs événements coûteux."

Le groupe public se retrouve donc devant une équation simple : réduire immédiatement la voilure financière sans sacrifier l’ensemble de sa grille. Et dans le rugby, les matchs des Bleus sont devenus une valeur refuge : ils attirent et fidélisent. Sur le marché, c’est une pépite. En revendant quelques affiches — probablement les premières journées, celles qui entrent en collision avec les JO — France TV peut renflouer les caisses tout en gardant la main sur une partie du Tournoi.

TF1 : un empire ovale en construction ?

Soyons clairs : TF1 n’a jamais été aussi présent dans le rugby. Entre la Coupe du monde, les tests de novembre, les tournées, et bientôt le Nations Championship, la première chaîne construit un véritable empire ovale. Elle est régulièrement critiquée sur les commentaires ? Oui. Mais elle écrase tout en termes d’audience ? Aussi.

"TF1 pourrait devenir le nouvel acteur principal du rugby à la télévision."

La démonstration est implacable : dès qu’il y a les Bleus, TF1 truste les sommets, dépassant parfois même… l’équipe de France de football. Ce fut le cas cet automne selon Rugbyrama. Pour le groupe privé, récupérer des matchs du 6 Nations serait une continuité logique — et une opportunité en or de capter l’attention d’un public qui répond toujours présent. RUGBY. Contre 0 pub, TF1 va rendre les matchs du XV de France optionnellement payants

Pour les fans, cela signifie que le 6 Nations 2026 pourrait se jouer… sur plusieurs chaînes. Une première. Pour France Télévisions, c’est une perte symbolique, mais un soulagement budgétaire. Pour TF1, c’est la possibilité de devenir l’acteur principal du rugby à la télévision en France, voire d’imposer un nouveau standard de diffusion. "Cet accord avec Six Nations Rugby, s'inscrit dans notre volonté de proposer au public français les plus grands évènements sportifs en clair autour de leurs équipes de France", déclarait François Pellissier, DGA Business et Sport du groupe TF1, en marge de l'accord concernant la Nations Championship.

Un nouvel âge pour le tournoi : mutation médiatique en cours

Pour le 6 Nations lui-même, c’est la certitude d’être mis en avant, car aucun diffuseur ne s’engage aujourd’hui sans déployer une stratégie éditoriale et marketing robuste. On pourrait même y voir, à moyen terme, un pas supplémentaire vers une uniformisation des droits du rugby international autour d’un même groupe. 52 matchs, 24 équipes, 7 villes : TF1 rempile pour la diffusion du Mondial 2027 en Australie

Ce mouvement révèle surtout une tendance lourde : le rugby est en pleine mutation médiatique. La fragmentation des droits, l’arrivée du Nations Championship et la concurrence entre chaînes redessinent la consommation du rugby par les fans. Et l’année 2026 risque d’être un laboratoire grandeur nature. Les supporters n’ont qu’à bien se tenir : le Tournoi 2026 pourrait changer de visage à la télévision. Mais une chose ne bougera pas : quand les Bleus jouent, la France regarde — peu importe la chaîne.