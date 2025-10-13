''Je sens que je suis encore en déficit'' : Antoine Dupont détaille son protocole avant sa reprise avec Toulouse

A bientôt 29 ans désormais, ''Toto'' prend un peu plus son temps histoire de bien appréhender sa 2ème partie de carrière.

Antoine Dupont se rapproche de plus en plus d’un retour sur les terrains. La semaine passée, on l’a même vu à Ernest-Wallon avec ses coéquipiers afin de reprendre petit à petit la vie de groupe.

Mais le demi de mêlée toulousain ne reviendra pas à la compétition tout de suite. S’il était revenu après 8 mois d’arrêt de sa première rupture des croisés en 2018, à bientôt 29 ans désormais, "Toto" prend un peu plus son temps histoire de bien appréhender sa 2ème partie de carrière.

Ça va de mieux en mieux. Le chemin est long et fastidieux, mais j’avance petit à petit. Pour moi, ça se passe plutôt bien. Il va me rester encore environ deux mois avant de rejouer, si tout se passe bien d’ici là - a-t-il confié au micro de Canal+ et de son pote Sacha Valleau (désormais consultant) pour les 10 ans du Canal Rugby Club.

"J’ai encore pas mal de boulot pour revenir à mon meilleur niveau."

Face à quelqu’un qu’il connaît bien, Dupont s’ouvre même sur son ressenti face à sa période d’arrêt. "Les premiers mois, il n’y a pas beaucoup de rugby, malheureusement. Beaucoup de salle, de kiné, de muscu, pour regagner de la force. Ce n’est pas très fun. Je n’ai pas pu faire beaucoup de rugby. Évidemment, quand on voit ces matchs, ça donne envie de revenir, mais dans de bonnes conditions."

En effet, Toulouse a brillé ce dimanche soir en passant près de 60 points à Bordeaux grâce à un rugby champagne mais appliqué.

Depuis plusieurs semaines, Dupont le répète : il ne prendra aucun risque avec un retour précipité. "J'ai encore pas mal d'étapes à franchir, tempère-t-il. On va voir comment elles se déroulent, mais ce sera (son retour, N.D.L.R.) autour de fin novembre, début décembre. [...] Je sens que je suis encore en déficit. J’ai encore pas mal de boulot pour revenir à mon meilleur niveau."

Un niveau qu’il ne retrouvera a priori pas tout de suite. Même si avec les échéances européennes du mois de décembre, il pourrait très vite monter en régime et arriver à un premier pic de performances pour le Tournoi des 6 Nations 2026.

Lui qui, à son retour de blessure en 2018, avait inscrit un triplé pour sa première titularisation en Top 14…