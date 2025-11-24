AMATEUR. Monaco fait tomber l'invaincu, Nice n'y arrive plus : le point amateur du week-end 

Loin du XV de France, coup d'oeil sur ce qui s'est passé dans le monde amateur et en Nationale ce week-end.

Cela faisait désormais des semaines que la date avait été cochée. Car dans le microcosme de la Fédérale 2, c'est un choc des chocs qui se préparait du côté du Vaucluse, ce dimanche à 15h.

AMATEUR. +81 de goal-average en 2 journées : qui arrêtera l’ogre de Monaco en Fédérale 2 ?Leader invaincu de sa poule 3 après 8 journées, Avignon/Le Pontet recevait l'équipe probablement la mieux armée de la division cette saison : Monaco. Et si tout l'arsenal de la Principauté n'était pas du déplacement pour cause de blessures, le groupe restait assez solide pour aller gagner n'importe où.



Même sur les terres de Ludo Rado, qui, à 36 piges, continue de guider son club formateur vers ses ambitions de Fédérale 1 ? Les 80 minutes qui suivaient allaient nous le dire.



Pénalité à la 80ème minute



Globalement, on aura donc eu le droit à une partie où Avignon - fort d'un triangle arrière intenable - savait se montrer dangereux, et Monaco clinique. A l'extérieur et sur un terrain hostile, les Rouge et Blanc n'étaient pas venus pour faire le jeu mais plutôt mais enquiller les points dès que possible.



En face, les Vauclusiens auront probablement laissé trop d'énergie à pester contre l'arbitrage, ce qui, dans un match aussi serré, joue souvent en sa défaveur. De même que la discipline, fardeau des hommes en bleu dimanche, avec environ 15 coups de sifflet à leur encontre.

LE TAMPON DU RGN. Marchand pas marrant, le bandeau va bien à Ntamack : Les notes des Bleus face à l’AustralieDont ce dernier à la 80ème minute, suite à grattage peu approprié à l'entrée de ses 22 mètres. Et donc à portée de fusil du buteur Michelucci, qui ne ratait pas l'occasion de permettre à son équipe de l'emporter (23 à 24) là où Avignon fait d'ordinaire régner la terreur, depuis sa montée en Féd 2 en 2023.



Parfois démuni sans son numéro 8 et joueur de rupture Loris Jacquier (très bon septiste par ailleurs), le "Tépon" a donc commis trop de fautes pour se défaire d'une équipe expérimentée, en face. Et laisse donc la Bièvre, Pont-Long et les 2 leaders de la poule 8 seuls invaincus cette saison.



Albi tape Nice

À noter qu'en Nationale, l'ogre de Nissa Rugby n'y arrive plus en ce moment et vient de concéder sa 3ème défaite de rang. Celle-ci était à domicile, face à Albi. En Nat 2, en revanche, sacrée prestation de St-Jean-de-Luz face au leader Salles (36 à 14), alors qu'on n'arrête plus Lannemezan, qui vient de remporter 3 matchs consécutivement pour sortir de la zone rouge.



Enfin, ailleurs en Fédérale 2, saluons la victoire du promu (vice-champion de France de Fed 3 la saison passée) Rodez, qui l'a emporté sur le terrain des Tarnais de Sor Agout. Pas une mince affaire !