AMATEUR. +81 de goal-average en 2 journées : qui arrêtera l’ogre de Monaco en Fédérale 2 ?

Au complexe de Beausoleil qui jouxte la Principauté, autant vous dire que les pauvres Isérois de Saint-Marcellin, tout juste promu en Fédérale 2, n'ont pas dû prendre beaucoup de plaisir. Balayés par une équipe de Monaco aux airs de Nice de Nationale et taillée pour la division du dessus, les visiteurs ont ramassé un cinglant 56 à 0 dans le 06. Alors que le score était déjà de 42 à 0 à la pause...

"Le haut de tableau de la poule est injouable. Ça va à 2000 à l'heure", reconnaissait l'entraîneur au Dauphiné Libéré après le match. Sans avoir à rougir non plus, puis la semaine précédente, l'autre promu de Montélimar avait pris la même ou presque (18 à 43) sur sa pelouse.

AMATEUR. À 24 ans, cet international U20 formé à Toulouse débarque en Fédérale 2 pour un ''Champions Project''Il faut dire que l'équipe monégasque s'est équipée comme aucune autre cet été dans le Sud-Est en Fédérale 2, et impose déjà son autorité dans sa poule 3 pourtant homogène. Après seulement 2 journées, l'ogre affiché de la division cumule déjà un goal-average de +81 et n'a pas encore "rentré" toutes ses recrues phares.

Derrière ces scores impressionnants se profilent en effet un projet mûri et accompagné d'un recrutement XXL, qui doit l'emmener en Fédérale 1 à la fin de la saison, avant de voir encore plus grand d'ici à 3 ans.

Cet été, le club a mis les moyens et a profité du renouvellement d'effectif quasi-total du voisin niçois pour y faire son marché. Résultat, en plus de son noyau dur conservé, Monaco a fait venir notamment 4 joueurs qui débarquent de Pro D2, parmi lesquels demeurent les centres Nathan Courtade et Luca Cutayar notamment. En attendant la rentrée dans le groupe de Romain Riguet (ex-U20 tricolore, formé à Toulouse), que l'expérimenté Le Gal couvre à merveille.

Un avantage effrayant… mais vulnérable ?

Malgré tout, ce +81 de goal-average est aussi le fruit d’un alignement parfait, avec la rencontre des 2 promus lors des 2 premières journées. Le déplacement dans le Gard, chez le cador des Angles, ce dimanche, devrait en dire un peu plus la capacité de (sur)domination de cette poule relevée.

AMATEUR. Bons coups pas cher, fierté locale… pourquoi les clubs de Fédérale reviennent à la mode des recrues de Régionale ?Car malgré son expérience, son efficacité offensive et sa vitesse de jeu, Monaco sera attendu partout où il ira et devra aussi lutter avec Avignon, qui s'est renforcé, les vaillants héraultais de Pézenas et bien sûr Aubagne, auteur d'un recrutement moins clinquant que celui du Rocher mais de grande qualité (notamment à la charnière) lui aussi cet été.

Certes, le “Champions Project” ne sera pas facile à contrer, mais en Fédérale 2, la saison est longue et éprouvante, une fois l'hiver venu notamment. D'autant que les coéquipiers d'Archie Russell savent bien que tout se jouera lors des phases finales, eux qui ont été éliminés en barrage ces 2 dernières saisons. Mais qui devront capitaliser et assurer d'ici-là, afin d'assumer leur statut et de s'aménager un calendrier plus favorable lors des matchs éliminatoires...