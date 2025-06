Amateur. De la 1ère Série à la Fédérale 1 avec le même club en 13 ans : l'incroyable parcours de ces 2 amis !

Alors qu'ils ont commencé en 1ère Série avec le club de Saint-Malo, Jérémy et Jean-Charles vont maintenant connaître la Fédérale 1.

Alors que Saint-Malo a décroché sa place en Fédérale 1 la saison prochaine, le club compte dans ses rangs deux historiques. Il s'agit de Jérémy et Jean-Charles. Le premier arrivé au club en 2007, le second en 2009.

Des catégories jeunes à séniors, ils n'ont jamais quitter le navire. Leurs premiers matchs avec les adultes se fait en 1ère Série, l'équivalent de la Régionale 2 d'aujourd'hui. L'an prochain, ils joueront en Fédérale 1.

La Fédérale 3, déjà un niveau "loin et inaccessible"

Dès leur première année, en 2013, ils connaissent une montée en Promotion Honneur, puis l'Honneur après quelques saisons. Jean-Charles et Jérémy, maintenant amis, grattent au fur et à mesure des feuilles de matchs avec l'équipe première.

Ils finissent par atteindre la Fédérale 3, avec un statut de titulaire. Un niveau qui leur paraissaient "si loin et inaccessible" à leur début, raconte Jérémy Mouhoubi à RugbyAmateur. Après un premier ascenseur entre Fédérale 3 et Honneur, Saint-Malo accueille Jordi Rougé à sa tête, ancien joueur de Massy, Nevers et Tyrosse. Il est, d'après le pilier, celui "qui a vraiment impulsé la belle dynamique".

Et maintenant, la Fédérale 1

Le club retrouve la Fédérale 3 lors de la saison 2018-2019, et seulement trois ans après, dont deux années tronquées pas la Covid-19, Saint-Malo s'hisse en Fédérale 2. Une ascension innatendue pour un club qui n'a que de "deux petits conteneurs en guise de tribunes", avec à peine 50 places assises, déclare Jérémy.

À chaque fois, on voulait prendre le temps de bien s'installer dans une divison, mais au final, on arrivait à monter plus vite que prévu.

Saint-Malo découvre la Fédérale 2 au cours de la saison 2022-2023, et seulement deux ans plus tard, réalise un exploit. Lors du match aller en huitième de finale contre le PUC, les malouins l'emportent largement 43-21. Cependant, ils perdent lourdement le match retour, 19 à 40. Sur le cumul des deux rencontres, Saint-Malo est vainqueur (62 à 61), pour un seul petit point, et grimpe donc en Fédérale 1.

Une véritable sensation pour un club "qui ne se voyait pas monter, une fois de plus", témoigne l'homme de 30 ans. "Quand j'ai commencé, Vannes [...], était justement en Fédérale 1, et je peux désormais me dire que je vais connaître le même niveau", raconte-il. Celui qui hésitait déjà à stopper le rugby il y a un an, souhaitait "arrêter sur de la Fédérale 1". La prochaine saison "sera possiblement la dernière" pour lui.